Invalidní důchod: důvod k diskriminaci?

Přiznání částečného invalidního důchodu nemusí mít dopad na stávající pracovní poměr zaměstnance. Postoj zaměstnavatele poněkud zavání tím, co řeší jedna z posledních novel zákoníku práce.

Ta zpřesňuje takzvané antidiskriminační ustanovení. Zákoník práce stanoví, že v pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodů jako pohlaví (i v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím) náboženství a tak dále. Mezi důvody je jmenován i zdravotní stav.

Za určitých okolností by tedy mohlo jít o diskriminaci zaměstnankyně z důvodu zdravotního stavu. V tomto případě je však nutné vzít ještě v úvahu, zda částečná invalidita nemá vliv na výkon povolání prodavačky.

Toto povolání je zejména v některých prodejnách poměrně dost fyzicky náročné. Proto jsou pro jeho výkon nutné určité fyzické a zdravotní předpoklady. V některých případech invalidity by zřejmě zaměstnankyni nebyl vydán zdravotní průkaz, bez nějž například v potravinářství pracovat nemůže.

Pokud to podle lékařského posudku vyžaduje zdravotní stav zaměstnance, je zaměstnavatel povinen převést jej na jinou práci, má-li ji k dispozici a má-li zaměstnanec pro tuto práci potřebnou kvalifikaci. Teprve když zaměstnavatel nemá takovou práci k dispozici nebo zaměstnanec potřebnou kvalifikaci pro výkon práce nemá, může jej zaměstnavatel propustit. Pokud by zaměstnavatel před výpovědí takto nepostupoval, měl by se propuštěný zaměstnanec obrátit na soud a žalovat jej pro neplatnost výpovědi.



Autor je advokát