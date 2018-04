Nebojte se investic. Čtyři kroky, jak zkrotit investiční riziko

Abyste překonali strach z investování a stali se úspěšnými ve zhodnocování financí, držte se čtyř základních kroků.

Diverzifikujete. I mezi jednotlivými fondy

Při diverzifikaci platí staré známé „Nedávejte všechna vajíčka do jednoho košíku“. Proč? Různé druhy investic se mohou vyvíjet různě. Pokud jedna klesá, druhá může růst a naopak. V praxi to znamená, že pokud investor do svého dluhopisového portfolia přidá akcie, může vlastní investiční riziko paradoxně snížit, aniž by klesl jeho dlouhodobý výnos.

Zapamatujte si: Investiční riziko : riziko ztráty způsobené poklesem hodnoty investice pod původně investovanou částku



Diverzifikace: rozložení investované částky do více různých typů investic (druhů aktiv), jejichž vývoj je na sobě co nejméně závislý (např. akcie a dluhopisy, atd.)

Trhy téměř náhodně kolísají. Odhadnout jejich vývoj je složité, často nemožné. Krátkodobě proto můžete vydělat i prodělat. Platí zde ale jednoduchá rovnice: čím déle investujete, tím větší je pravděpodobnost, že vyděláte. Diverzifikace tuto možnost ještě zvyšuje.

Každý podílový fond je sám o sobě diverzifikovaný v rámci své investiční strategie. Přesto se doporučuje diverzifikovat i mezi jednotlivými fondy (například kombinací akciových a dluhopisových). Nebo využít jednodušší řešení – investovat do fondu fondů. Takovým způsobem můžete snadno zajistit to, že investice bude v konečném důsledku rozložena do stovek jednotlivých titulů.

Respektujte investiční horizont

Riziko u investic do cenných papírů klesá s časem. Čím delší období pro svou investici zvolíte, tím větší máte pravděpodobnost, že dosáhnete očekávaného zhodnocení investice. U fondů se často zmiňuje tzv. doporučený investiční horizont, tedy období, které by mělo investora s rozumnou pravděpodobností ochránit před poklesy trhu.

Doporučený minimální investiční horizont Akcie Dluhopisy Peněžní trh sedm let a více tři roky a více jeden rok

Investujte pravidelně

Pravidelné investování eliminuje riziko nevhodného načasování investice v čase. Při investování stále stejné částky využijte poklesu trhů k nákupu většího množství podílových listů. Ty se vám zhodnotí, jakmile se trhy opět obrátí k růstu. Pokud jsou ceny nahoře, pravidelným investováním nakupujte naopak podílových listů méně. Rizikovost (rozuměj kolísavost) vaší investice pak přirozeně klesá.

Respektujte investiční profil

Různé akcie vykazují různý poměr mezi očekávaným výnosem a rizikem. Akcie patří k rizikovějším a dlouhodobě nejvýnosnějším nástrojům. Dluhopisy naopak patří k těm konzervativnějším investicím, ovšem jejich výnosy jsou obvykle nižší.

Neplatí však, že dlouhodobý investor by měl vše automaticky investovat do akcií. Konzervativní investor nebude například tolerovat pokles hodnoty portfolia o desítky procent. V panice by pravděpodobně svoji investici rychle ukončil a realizoval tak zbytečnou ztrátu. Naopak dynamický investor by pokles cen využil k dalšímu navýšení investice. Složení portfolia je tak z velké části ovlivněné právě rizikovým profilem investora. Nejedná se ale vždy o psychologii. Svoji roli hraje i konkrétní majetková situace investora a další faktory.