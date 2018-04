Investoval 800 tisíc a přišel o 650 tisíc. Nepočítal s měnovým rizikem

Cena akcií většiny amerických firem za posledních deset let totiž poklesla. Dalších 50 procent hodnoty investice požral klesající kurz dolaru, respektive rostoucí kurz koruny.

Osobně znám jednoho "šťastlivce", kterému dokonale nevyšlo načasování nákupu a prodeje. Navíc nepočítal s měnovým rizikem. Investoval v roce 2001, pak začal dolar klesat. Při poklesu dolaru na 14,50 nevydržel a v roce 2008 se rozhodl pro prodej. Původní investici ve výši 800 tisíc korun se mu tím podařilo znehodnotit na pouhých 150 tisíc korun. Přitom nehazardoval se spekulativními investicemi, kupoval akcie velkých amerických firem.

Vývoj kurzu USD/CZK, zdroj: Reuters

Podobné špatné načasování nákupu a prodeje se občas podaří každému investorovi. Člověk nikdy nedovede seriózně odhadnout budoucí vývoj na trzích, nedaří se to ani největším bankám, kde se touto problematikou zabývají celá oddělení. Kdo nechce při investování prodělat kalhoty, měl by dodržovat zásady bezpečného investování (čtěte zde), a tím minimalizovat rizika. Nyní se podívejme, jakým způsobem lze snížit tzv. měnové riziko.

Nejjednodušší možností je investovat výhradně v korunách. To má ovšem drobný zádrhel, investor má velmi omezený výběr sestávající více méně pouze z českých státních dluhopisů a patnácti veřejně obchodovaných akcií na pražské burze. Nebo může zvolit různé české fondy, které investují právě do těchto několika málo českých akcií a dluhopisů. Taková investiční strategie je ovšem z globálního pohledu velmi riziková.

První zásada bezpečného investování říká, že bychom měli investovat globálně a diverzifikovat. Chceme-li investovat do akcií zahraničních firem, nebo třeba do komodit, musíme se poohlédnout po burze v New Yorku, Londýně nebo Frankfurtu nad Mohanem. Tam máme možnost nakupovat akcie firem z celého světa. Jenže v tomto případě už investujeme v cizí měně a do hry vstupuje měnové riziko.

Investici v cizí měně je ale možné u devizového obchodníka zajistit pomocí operace, která se nazývá swapová či pomocí měnového forwardu (pevným kurzem vůči koruně), kterým si investor předem pojistí, že dolar může směnit například za 21 korun. Pokud kurz dolaru stoupne nad 21 korun, investor forward nepoužije. Kdyby ale kurz dolaru oslabil, investor má smluven směnný kurz 21 korun. Nicméně taková transakce něco stojí. Drobný investor musí počítat s tím, že za roční forward zaplatí kolem dvou až tří procent z objemu investice.

Dobrá zpráva je, že stále více zahraničních správců fondů nabízí variantu měnově zajištěných podílových fondů. Investor tak může prostřednictvím fondů investovat do zahraničních akcií s měnovým zajištěním a při tom bez práce a s nižšími náklady. Fond má totiž s ohledem na objem transakce úplně jiné možnosti měnového zajištění pomocí swapových operací, čímž je schopný snížit náklady na měnové zajištění pod jedno procento ročně.

Rada: Ptejte se vždy u fondů, zda zajišťují měnové riziko.

Druhý způsob, jak snížit riziko negativního vývoje kurzu jedné měny, se nazývá měnová diverzifikace. Princip spočívá v rozložení celého portfolia investic mezi různé měny. Osobně například investuji v dolarech, ale také ve švýcarském franku, v norské koruně, v brazilském realu, v ruském rublu nebo v čínském jüanu. Snažím se zároveň vybírat měny, které dle mého názoru mají dlouhodobě perspektivu posilovat, a záměrně se vyhýbám euru. Ale to už je spekulace, ve které se mohu mýlit. Důležité je, že riziko rozmělňuji do více měn.

Rada: Žádná cizí měna by v portfoliu neměla mít více než 20% zastoupení.

Předchozí dva způsoby, jak omezit měnové riziko, je možné libovolně kombinovat. S klienty takto například investujeme do komodit (obchodovaných v dolaru) s měnovým zajištěním do švýcarského franku. Investice do evropských akcií zajišťujeme do koruny, protože nevěřím euru.

Naopak investice v Brazílii, Rusku nebo Číně nijak nezajišťujeme, protože těmto měnám dlouhodobě věřím. Ačkoliv zcela jistě se některé prognózy vývoje měnových kurzů nenaplní, celkově to hodnotu portfolia nijak zásadně neohrozí. Portfolio je totiž dobře měnově diverzifikováno.

Rada: Klíč k úspěchu je v dobře měnově rozloženém portfoliu, nikoliv ve správném odhadu vývoje kurzu měn.