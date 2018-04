Investice: co nás čeká v roce 2006?

I když se v uplynulém roce domácím akciím nemělo ani zdaleka tak dařit, jak tomu bylo v roce 2004, opak byl pravdou. I přes dva výrazné propady v průběhu roku, které postihly prakticky všechny středoevropské trhy, si pražská burza připsala růst přes 40 % a to samé platí také pro několik podílových fondů investujících na domácím akciovém trhu.

Ani tento rok by výnos domácích akcií neměl překonat výnosy v uplynulém roce. Zájem investorů o akcie se totiž bude přesouvat směrem na východ a jihovýchod do Ruska, Bulharska, Rumunska apod. Akcie v zemích jako je Polsko, Česko, nebo Maďarsko jsou již podle některých analytiků drahé a pro investory ztrácejí své kouzlo. Zajímavé by měly být také ostatní rozvíjející se trhy Latinské Ameriky (Brazílie, Argentina), Čína, Indie, zajímavé může být také Japonsko. Ze sektorů mohou růst zejména energetika, technologie nebo farmacie a biotechnologie.

Také české dluhopisy a fondy investující do nich v uplynulém roce příjemně překvapily (zejména v první půlce), v příštím roce ovšem bude vzhledem ke zvyšování úrokových sazeb jejich potenciál hodně oslaben (to platí také pro dluhopisy v USA, a v Evropě). Zajímavější možností jsou Polské, nebo Maďarské dluhopisy, opět nelze opomenout jihovýchodní Evropu, kde existuje reálný předpoklad pro pokles úrokových sazeb.

Zajímavou investiční příležitost mohou v příštím roce představovat (i přes výrazný růst v roce 2005) také komodity. Budou to zejména drahé kovy (například zlato, stříbro, měď), ropa, zemní plyn apod, jejichž poptávka neustále roste a hodně převyšuje produkci.

A co na to Byron Wien?

Kromě běžných a většinou podobných předpovědí analytiků po celém světě je vhodné také sledovat každoročních deset překvapení Barona Wiena, analytika Peguot Capital Management (kam přešel v prosinci ze společnosti Morgan Stanley).

Pan Wien publikuje své předpovědi pravidelně již od roku 1986. I když sám autor nepředpokládá že by jeho předpovědi překročily 50% úspěšnost, jsou dost kontroverzní na to, aby každoročně vzbudily dostatečnou pozornost odborné i laické veřejnosti.

Prvním tvrzením je nárůst ceny ropy na 80 dolarů za barel i přes zvyšování zásob černého zlata, růst budou také zemědělské a průmyslové komodity.

Americký akciový trh zažije podle Wiena další nevýrazný rok s celkovým poklesem kolem 5 % až na hodnotu 1200 bodů (index S&P 500). Bude to vina především snižujících se výnosů společností a tím pádem nezajímavost amerických akcií pro investory.

I přes nevýrazný růst inflace v USA bude nový šéf FEDu pokračovat ve zvedání úrokové sazby, která poroste v průběhu první poloviny roku na 5 %. Desetileté státní dluhopisy se nepřehoupnou přes hranici 4,5 %. Obrácení výnosové křivky vyplaší investory, v nemilosti investorů budou akcie citlivé na změny úrokových sazeb.

Akcie velkých firem nebudou v příštím roce plnit úlohu vůdců na trhu, a to i přes jejich zajímavé ohodnocení a oblibu u analytiků. Jejich výnosy budou spíše zklamáním. Naproti tomu čeká velice úspěšný rok středně velké společnosti, především v sektorech technologií a zdravotnictví.

Zlatá horečka v roce 2006 nebude podle pana Wiena pokračovat a cena žlutého kovu klesne na hranici kolem 425 dolarů za unci. Silný dolar a nízká inflace odežene investory od zlata.

Dolar by měl v průběhu roku nadále posilovat, vůči euru i jenu by měl růst dosahovat hodnoty 10 %. I přes pokračující zvyšování schodku obchodní bilance i rozpočtového deficitu (což na americkou měnu působí nepříznivě) pomůže dolaru zvýšený zájem o dluhopisy.

Po výjimečném roku 2005 bude nadcházející rok pro mezinárodní obchod znamenat

mírný útlum. Investory odrazuje rostoucí politická nestabilita v Jižní Americe a pomalý růst v USA snižuje poptávku po produktech z Asie. Světlou výjimkou budou Kanada a Austrálie, pokračující ve výborných výkonech.

Snižování exportů do Evropy a USA donutí Čínu přehodnotit plány o další revalvaci měny. Slabá měna má být hlavní zbraní pro oživení poptávky po jejích produktech. Dalšími z hlavních cílů jsou zabezpečení práce a zprůmyslnění v západní části země, k čemuž bude zapotřebí udržení 10% růstu.

Světové akciové trhy budou v roce 2006 ovlivněny dvěma důležitými událostmi. Pandemie chřipky, která se z Asie rychle rozšíří do Evropy a USA a další teroristický útok na velké americké město s více než stovkou mrtvých.

Poslední tvrzení Barona Wiena se týká prezidentských kandidátů na volby v roce 2008, kdy mimo jiné dojde k dohodě Hillary Clinton s demokraty a k její možné nominaci.

Oplatí se spekulovat o budoucím vývoji?

Úspěšnost předpovědí jenom dokazují fakt, že jakkoli jsou (a to jak krátkodobé, tak i ty dlouhodobější) zajímavé, uvěřitelné, pravděpodobné, nebo naopak rozporuplné a kontroverzní, pro zkušeného investora platí, že nejlepší je spolehnout se sám na sebe a na svůj instinkt a samozřejmě diverzifikovat, diverzifikovat a ještě jednou diverzifikovat (pro nezkušeného investora platí zejména ta diverzifikace).

To, že se v minulých letech akciím v určitém regionu dařilo, neznamená, že letos musí také vydělat hodně procent. To platí zejména pro tolik zmiňované rozvíjející se trhy, u kterých je sice výnosový potenciál vysoký, riziko výrazných propadů (i když jen krátkodobých) je však vysoké (a dopředu je nedokáže předpovědět ani ten nejlepší analytik). Investoři orientující se na zahraniční trhy si samozřejmě musí uvědomit měnové riziko, které i z konzervativní investice může rázem udělat vysoce rizikovou spekulaci na kurz koruny.

Jsou pro vás novoroční předpovědi a analýzy důležité při rozhodování kam investovat své prostředky? Anebo se raději spoléháte na svůj instinkt? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.