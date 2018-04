Investice do akcií krok za krokem

Poučte se předem

Většina brokerských společností pořádá zdarma nebo za symbolický poplatek semináře o investování. Informace najdete na webových stránkách. Jste-li začátečníci, využijte toho, na seminář zajděte a pak si vyberte společnost, která vám připadala nejsrozumitelnější a jejíž poplatky vám připadají snesitelné.

Zajímejte se o to, zda příkazy k nákupu a prodeji budete zadávat přes telefon, nebo přes počítač. On-line to umožňují třeba společnosti Fio, Patria, Brokerjet, Atlantik a X-Trade.

Na první schůzce s vámi nejspíš poradce vyplní takzvaný investiční test. Ten naznačí, jaký jste typ investora. Až budete test vyplňovat, odpovídejte na otázky co nejupřímněji. Není třeba se stydět, že se bojíte o své peníze. Spousta lidí se přetvařuje, dělají se odvážnějšími, než jsou, a pak mají z každého výkyvu hysterický záchvat. Podepíšete takzvanou komisionářskou smlouvu s brokerskou společností. Pokud umožňuje nákupy on-line, dá vám společnost v tuto chvíli přístupová hesla a kódy, abyste ke svému účtu mohli skutečně jen vy. Je to podobné jako u internetového bankovnictví. Fungují i potvrzovací esemesky. Máte-li zájem, ukážou vám, jak vypadá internetová aplikace společnosti a jak se s ní pracuje. Vyzkoušet si to můžete i doma na demoverzi, kterou mají společnosti obvykle k dispozici. Na základě smlouvy pošlete brokerovi peníze. Budete u něho mít svůj vlastní účet. Peníze na účtu brokera ještě nevydělávají. Musíte za ně nakoupit akcie. Poplatky platíte za jednotlivý obchod. Buď je to procento z provedené investice, nebo společnost stanovuje pásma, podle kterých se poplatky hradí. Když jste vyplňovali na začátku dotazník, stanovili jste strategii. Obchodujete pak dál samostatně, ale systém vás hlídá. Když ze strategie vybočíte, upozorní vás na to. Pokud bude vybočení radikální, může dokonce obchod odmítnout. Pak musíte společnost kontaktovat a domluvit se na dalším postupu. Na internetu vidíte v kteroukoli chvíli, jakou má hodnotu vaše portfolio. Když potřebujete vybrat peníze, musíte nejprve nějaké akcie prodat. Peníze přijdou do čtyř dnů na účet u brokera, odkud si je můžete poslat na svůj účet v bance. To trvá další dva dny. Investiční společnosti nabízejí i možnost peníze vybrat u nich na přepážce.

co mít na paměti - můžete vydělat spoustu peněz, nakupujete však konkrétní akcie a ty se mohou i pekelně propadnout. Abyste rozložili riziko, potřebujete minimálně 100 000 korun.

– po šesti měsících od nákupu akcií nemusíte výnos danit, obchodujete-li v rámci dnů či týdnů, zisky dani podléhají.

– při nákupu i při odkupu platíte poplatek, ten však bývá celkově nižší než u podílových fondů.

Zkuste investovat nanečisto

Investovat se můžete naučit, aniž byste riskovali vlastní peníze. Například když se přihlásíte do on-line Investiční hry 2009 na www.investicka.cz. Ta je založená na obchodování s fiktivním milionem korun na reálných burzách do českých i zahraničních akcií za ceny, které jsou aktuální na trhu v New Yorku, Frankfurtu, Varšavě či Praze. Nebo si s 50 000 dolary můžete vyzkoušet obchody s termínovými deriváty US futures.

Ve virtuálních podmínkách poznáte, jak se na reálném trhu vyvíjejí ceny akcií, co je ovlivňuje, a můžete si na vlastní kůži prověřit, jak budete prožívat prohry. A protože budete mít k dispozici slušný obnos, můžete si vyzkoušet i odvážnější investiční strategie, do kterých byste se s vlastními penězi nejspíš nepustili.

Virtuální hra se uzavře 31. května a nejúspěšnější účastník získá naprosto reálnou kilovou cihlu zlata. Registrovat se můžete ještě dnes, s odměnou však už spíš nepočítejte.

Podobně si můžete zasoutěžit v dalším ročníku X-Trade Brokers CUP, který proběhne letos na podzim. Do začátku "dostanete" 200 000 korun, a cílem je, abyste je co nejvíce zhodnotili. Investiční soutěž probíhá na speciálně připravených demoúčtech a veškerý obchod proběhne přes internet. Za účast nic nezaplatíte, vyhrát však můžete. Třeba loni vítěz získal Porsche Cayman. Účelem těchto her je však nejen vzdělat nové potencilální investory, ale především je nalákat k obchodování.

Vklady a fondy, do kterých můžete investovat

Čím později budete peníze potřebovat, tím odvážnější ve své investici můžete být. A naopak, když víte, že peníze můžete investovat jen na půl roku, měli byste zůstat u hodně konzervativních produktů. Jinak totiž riskujete ztrátu, kterou v krátkém období nestačíte vyrovnat.

1 rok

Termínované vklady a spořicí účty: 1 až 3 % ročně

Zhodnocení předem dané, neplatíte žádné poplatky, ale doba investice je přesně daná, když chcete peníze vybrat dřív, čeká vás u termínovaných vkladů pokuta.

Výnos daníte 15 procenty.

Fondy peněžního trhu: -2 až +2 % ročně

Zhodnocení kolísavé, může být i ztráta, ta však bývá minimální.

Většinou bez poplatků, můžete vybrat kdykoli, když investujete na déle než 6 měsíců, nemusíte ze zisku platit daň.

3 roky

Dluhopisové fondy: -5 až +10 % ročně

Zhodnocení kolísavé, může být i ztráta.

Poplatek 1 až 2 procenta, můžete vybrat kdykoli, když investujete na déle než 6 měsíců, nemusíte ze zisku platit daň.

Zajištěné fondy: 0 až 6 % ročně

Zhodnocení kolísavé, obvykle však bývá garantována přinejmenším návratnost vložených peněz.



5 let a více

Smíšené a akciové fondy: -20 až +40 % ročně

Zhodnocení kolísavé, může být i výrazná ztráta.

Vstupní poplatky až 5 procent.

Můžete vybrat kdykoli, když investujete na déle než 6 měsíců, nemusíte ze zisku

platit daň.

Fondy životního cyklu: 5 až 15 % ročně

Zprvu investujete dynamicky, později se peníze přelijí do konzervativních produktů, to hlídá investiční společnost.

Zhodnocení kolísavé, v průběhu může být i ztráta.

chtějí vám půjčit? buĎte opatrní Vyšší dívčí jsou takzvané pákové investice - vy vložíte třeba 10 000 korun, na trhu obchodujete desetinásobkem, zbylých 90 000 vám půjčí makléř.

Když vyděláte, bude to mnohem víc, než kdybyste vložili jen své vlastní prostředky. Po úspěšném obchodě vrátíte půjčku a zaplatíte poplatek

z výnosu. Horší je, když proděláte. Pokud bude vaše ztráta 10 procent, zbylo by vám z původních 10 000 celých devět. Pokud jste však vsadili

na pákový efekt, prodělali jste 10 procent ze sta a nezbude vám nic.