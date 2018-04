Investice do certifikátů: jak vydělat

Pokud se emitent rozhodne vytvořit garantovaný certifikát se 100% garancí, investuje část kapitálu do bezrizikových dluhopisů zero bondu (dluhopisy s nulovým kuponem) tak, aby v době splatnosti tohoto dluhopisu obdržel 100 % celkové investice. Za vzniklý rozdíl pak nakoupí call opce na akciový index, které mu umožní (pomocí páky) dosáhnout vyššího výnosu, než přímou investicí do podkladového aktiva v našem případě akciového indexu.

Např. u dluhopisu v emisní hodnotě 1000 EUR při 4,5% leté úrokové sazbě a pětileté době trvání investuje emitent do tohoto dluhopisu 802,45 EUR a rozdíl 199,55 EUR pak investuje do nákupu call opcí.

Ptáte se, co to vlastně opce jsou? Zjednodušeně řečeno, jedná se o právo nákupu podkladového aktiva k určitému datu a za předem stanovenou cenu. V případě nákupu call opce se tedy sjedná právo požadovat dodání podkladového aktiva (např. výše uvedeného akciového indexu).

Jak je tomu ale v případě diskontního certifikátu?

Konstrukce takového certifikátu je opačná od předchozího příkladu. Investor, který nakupuje diskontní certifikát si koupí již hotový finanční produkt, který se skládá z nákupu podkladového aktiva (např. akcie) a současného prodeje call opce na tuto akcii. V případě prodeje call opce se tak emitent stává tím, kdo na sebe bere závazek dodat podkladové aktivum kupujícímu opce, a to k přesně určenému datu za předem stanovenou cenu. Z tohoto důvodu je výnos u diskont certifikátu omezen capem. Za toto právo jako určitou kompenzaci podstupovaného rizika zaplatí kupující opce vypisovateli opce (emitentovi) tzv. opční prémii, kterou následně emitent nabídne investorovi v podobě diskontu (slevy z hodnoty podkladového aktiva). Výše tohoto diskontu se pak rovná poskytnuté opční prémii ponížené o marži emitenta.

A k čemu nám mohou být tyto informace užitečné? Jak jsme se už zmínili, správné pochopení struktury těchto produktů nám umožní efektivní výběr daného certifikátu.

V případě garantovaných certifikátů bychom se tedy měli zaměřit na takové certifikáty, které mají za podkladové aktivum instrument, u kterého očekáváme stabilně vysoký růst, pokud možno, s co nejvyšší a nejednodušší participací.

U diskontních certifikátů by nás zase pro změnu mohla zajímat očekávaná volatilita (kolísání) podkladového aktiva a zbývající doba trvání do splatnosti certifikátu. Např. čím vyšší je tato volatilita, tím nejistější je výnos z tohoto podkladového aktiva a tím vyšší je i opční prémie. Vysoká volatilita tedy umožňuje emitentovi vytvořit atraktivní diskont. Očekáváme-li však, že v nejbližší době tato volatilita výrazně poklesne, vyděláme už jen na samotném tržním zklidnění tohoto podkladového aktiva.

Na obrázku vidíme graf VDAX, který nám ukazuje, na jaké úrovni se pohybuje volatilita trhu (indexu DAX). Nyní, jak vidíme, je volatilita na nejnižších hodnotách, což není zrovna moc příhodná doba pro nákup diskontních certifikátů, které mají za podkladové aktivum výše uvedený index. Ale i pro takový čas můžeme nalézt jinou alternativu. Buďto zaměříme svoji pozornost na jiné trhy, a nebo se poohlédneme po diskontních certifikátech na konkrétní akcie. Nesmíme však zapomenout na to, že za vyšší volatilitou stojí i větší riziko. Je tedy potřeba důsledně diverzifikovat své portfolio.

V plném znění najdete článek na serveru www.investujeme.cz.