Diamanty mají do zlata daleko, přesto mohou být zajímavou investicí

Výnos, riziko a likvidita, to jsou tři pojmy, kterými můžeme charakterizovat každou investici. Jenomže žádný investiční nástroj neumí splnit všechna tři kritéria najednou.

Staré přísloví praví: rozdělte majetek na třetiny. Jednu třetinu nechte aktivní, například na vlastní podnikatelské aktivity. Jedna třetina ať přináší určitou rentu, třeba nemovitosti či cenné papíry. Jednu třetinu však uschovejte, uložte jako "rezervu na horší časy", kterou v ideálním případě nepoužijete a předáte další generaci. Od pradávna tu mají své dominantní místo zlato, drahé kameny a také diamanty.

Slovníček Investiční diamant – samostatné diamantové kameny, které jsou opatřené mezinárodním certifikátem vydaným gemologickou laboratoří. Certifikát obsahuje popis kamene, jako je jeho barva, čistota, velikost, kvalita brusu a další. Investiční diamanty se prodávají v zapečetěném pouzdře či zatavené fólii. Do obalu je vložený také mikrofilm se zmenšeným snímkem certifikátu. Tento obal se nesmí porušit. Diamant – pravý diamant je ten, který vytvořila příroda bez účasti člověka. Je to nejtvrdší materiál na Zemi. Podle Mohsovy stupnice má tvrdost 10. Existují i uměle vyrobené diamanty, ale ty doposud nikdy nedosáhly tvrdosti přírodních. Ostatní optické a fyzikální vlastnosti jsou téměř shodné. Pro laika jsou syntetické diamanty od těch pravých k nerozeznání. Briliant – je diamant broušený do kulatého, oválného či jiného tvaru briliantovým brusem. Briliantový brus je nejčastěji používaný typ výbrusu diamantů.

Kupujete něco hmotného

Trh s drahými kameny funguje jinak než se zlatem či jinými komoditami. Jestli uvažujte o diamantech jako investici, zapomeňte na fondy. Koupit můžete buď šperk, nebo přímo takzvaný investiční diamant.

"První diamantové obligace vydala naše společnost v roce 2010, a tak umožnila podílet se na diamantovém byznysu už od částky tisíc euro i drobným investorům," uvádí ještě další možnost uložení peněz Přemysl Synek, generální ředitel Diamonds International Corporation.

I když je v porovnání s trhem investičního zlata ten diamantový popelkou, poptávka po diamantech roste, a to i mezi drobnými investory. Nejvíce samozřejmě v mohutně se rozvíjejících asijských ekonomikách. S větším zájmem investorů tak logicky roste i cena a podle odborníků se dá očekávat její další růst.

"Těžba diamantové hmoty je pevně ovládaná úzkým okruhem obchodníků, kteří bedlivě hlídají, aby nedošlo k nadprodukci či degradaci ceny. Navíc je diamant vyčerpatelný přírodní zdroj a jeho cena přirozeně roste i pouhými zvyšujícími se náklady na těžbu. Své do vyšší poptávky po diamantech přináší i současná ekonomická situace ve světě a všeobecná nedůvěra v papírové peníze," vysvětluje Přemysl Synek.

Mnoho druhů, více metod oceňování

Pro každého investora je ideální, když má k dispozici průhlednou tvorbu cen, likvidní trh, lehce dostupná data, nízké transakční náklady, všeobecně uznávaný tržní index a investiční produkty jako třeba fondy. K takovému stavu má trh s diamanty stále daleko.

Nákupy a prodeje diamantů probíhají pouze mezi specializovanými obchodníky s diamanty. "Situaci navíc komplikuje fakt, že existuje množství různých druhů a poddruhů diamantů a tím i množství různých oceňovacích metod. Roztříštěná struktura trhu brání vytvoření jednoduchého cenového indexu, i když pokusy zde samozřejmě existují," uvádí Igor Polanský ze společnosti Moneco.

Nepřehlédněte Nenechte se nalákat na náhodné a rádoby výhodné koupě, vždy výběr konzultujte s renomovaným odborníkem.

I koupí drobného diamantového šperku ukládáte své finance do velmi stabilních komodit (zlato a diamanty). Zde však musíte brát v úvahu, že celková cena šperku je navýšená o práci, umělecké zpracování atd.

Investice do volných investičních diamantů je vhodná od jednokarátových kamenů a hodnoty přibližně 250 tisíc korun.

Největší investoři využívají diamanty od tří karátů výše, které jsou nejstabilnějším investičním prostředkem.

Nejvýhodnější je sestavení diamantového investičního portfolia, ve kterém lze zkombinovat veškeré výhody jednotlivých diamantových skupin.

Zjistit skutečnou hodnotu je těžké

Na rozdíl od zlata je indexů navázaných na cenu diamantů či společností zabývajících se jejich tvorbou poskrovnu. "Jedinými významnějšími indexy jsou ty od společností IDEX a jejího konkurenta firmy Rapaport. Jejich hodnoty, stejně jako další informace o cenách diamantů, jsou však k dispozici jen obchodníkům s diamanty, a to za úplatu," uvádí Igor Polanský.

Změna by měla nastat s rozšířením projektu Doporučená maloobchodní cena (Suggested Retail Price, SRP), který schválila Světová federace diamantových burz na konci roku 2009. Orientační retailové ceny by také měly být k dispozici zdarma. To by mělo pomoci investorům, zejména těm, kteří nemají s diamanty dosud žádné zkušenosti, aby se v cenách lépe zorientovali a dokázali rozlišit, co je cena za kámen a co je poplatek dealerovi.

"Pokud obchodník s diamanty nabízí drobnému klientovi diamant za cenu výrazně vyšší, než udává SRP, znamená to, že se snaží natáhnout marži a investorovi hrozí, že koupí zbytečně draze. Čili s vysokým vstupním poplatkem a zaplatí vysokou provizi za zprostředkování," vysvětluje Polanský.

Říká se, že "skutečnou" cenu diamantu poznáte pouze při jeho prodeji. I Přemysl Synek připouští, že ve zpětném prodeji kamene můžete narazit na rozdílnou cenu u různých zprostředkovatelů, respektive kupujících. A rozdíl oproti reálné tržní ceně může být i v řádu desítek procent.

Trh s diamanty nebude zřejmě nikdy tak likvidní a transparentní jako trh s investičním zlatem či jinými podobnými produkty. Nelze jen tak jednoduše zadat příkaz, že chcete prodat. Na svůj "kousek" si totiž musíte najít kupce. Pak už je ale získání hotovosti velmi rychlé. Podle zkušeností společnosti D.I.C. se počítá v řádech minut, maximálně dnů.

Málo dostupná historická data

Jednou z nevýhod investice do diamantů je špatná dostupnost časových řad. Máte malou šanci zjistit, jak se vyvíjely ceny diamantů v minulosti a nezbude vám, než spoléhat na to, co vám řekne zprostředkovatel (obchodník s diamanty). A to nemusí být vždy objektivní a nezávislý zdroj.

V grafech jsou uvedeny veřejně dostupné ceny diamantů. Grafy zobrazují Diamond Index, agregátní index diamantů různých velikostí, tvarů, původu atd.

Co lze z grafu vyčíst? "Dalo by se předpokládat, že se v době krize budou investoři orientovat spíše na alternativní investice typu diamantů, které patří mezi takzvané uchovávatele hodnot. Ale stal se přesný opak, cena v době krize poklesla. A po propadu cen zkolabovala po diamantech i poptávka," vysvětluje Igor Polanský.

K tvorbě důvěryhodných cenových map a indexu by bylo podle některých komentátorů potřeba mnohem více transakcí, než kolik se v současné době s diamanty uskutečňuje.

Pokud projekt orientační retailové ceny získá na popularitě (což se doposud nestalo), může se časem vyvinout relativně likvidní a cenově transparentní trh s diamanty nejčastější velikosti a kvality. Více se ale bude podobat trhu se vzácným zbožím emocionální povahy jako známky nebo archivní víno než trhu s investičním zlatem.

