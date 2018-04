Investice do dluhopisů či ropy ztrácejí, zlato naopak navyšuje rekordy

Na začátku března minulého roku vrcholila krize a mnozí z nás se těšili na další několikaleté období růstu. Dlouho to vypadalo nadějně, ovšem již na podzim přišly první varovné signály, že tentokrát může být situace jiná.

Problémy arabského emirátu Dubaj zasely první semínka pochybností, že další hospodářský vývoj nebude podle ekonomických pouček. Od počátku tohoto roku Řecko bojuje s dluhovými problémy, ty se ovšem naplno projevily na začátku května a přenesly se na další slabší články eurozóny.

Přestože vývoj ekonomik ve Spojených státech a v Asii vypadá podle aktuálních statistik pozitivně, evropské problémy ho zcela zastínily a finanční indexy se obarvily do červena.

Situace je podle očekávání nejhorší v Evropě

Naprostá většina akcií na burzách je za tento rok v mínusu. Netýká se to pouze nejpostiženějších zemí Řecka, Španělska či Portugalska, kde trhy kvůli dluhům padají o desítky procent, ale také vyspělých trhů v Londýně či Frankfurtu. Nejvíce ztrácejí akcie bankovních společností, na které padá hlavní nedůvěra spojená s držením řeckých dluhopisů.

Zasaženi byli také obchodníci s českými cennými papíry. Index pražské akciové burzy PX sice v prvním čtvrtletí rostl, ovšem od začátku května ztratil už více než pět procent a ani další výhled není příliš pozitivní. Podobné výsledky mají i burzy ve Varšavě a Budapešti.

Obchodník si nepomůže ani s donedávna téměř bezrizikovými státními dluhopisy, které se pro mnoho korporátních obchodníků staly v současnosti pastí. Cena dluhopisů rizikových zemí totiž výrazně poklesla. I fyzické osoby však na neschopnosti některých zemí eurozóny splácet své dluhy prodělají prostřednictvím dluhopisových podílových fondů. Ty často do těchto dluhopisů investovaly a slíbenou vyšší úrokovou mírou si navyšovaly své výnosy.

Také majitelé podílových fondů s akciemi v portfoliu by mohli být zklamáni, stejně jako obchodníci se samotnými akciemi. Ztrácejí i investice do komodit včetně ropy a jejich derivátů. Jedinou komoditou neustále navyšující rekordy je zlato, které ze současné nejistoty naopak těží. Poptávka po žlutém kovu prudce narostla. Zlato tím dokazuje pověst jednoho z nejbezpečnějších finančních aktiv v dobách rozkolísanosti a nervózních trhů.

Další výhled zůstává nejistý

Je jasné, že desítky let narůstající rozpočtové schodky většiny evropských států nezmizí mávnutím kouzelného proutku a Evropa bude muset za nadměrné zadlužování zaplatit. To by se samozřejmě mohlo odrazit na hospodářském růstu jednotlivých zemí a finančních aktivech, které jsou s výkonem ekonomiky pevně spjaty jako akcie, komodity a dluhopisy. Navíc důležitý finanční sektor se stále více dostává pod tlak americké administrativy, která obvinila několik bankovních domů i ratingových agentur z podvodného jednání těsně před začátkem krize v roce 2008.

Strategie dlouhodobě držených finančních investic by se tak nemusela v budoucnu vyplácet tolik, jako v minulých letech. Skutečný rozsah problémů ekonomik se dá jen stěží odhadnout, ovšem s vysokým zhodnocením investic, jakých jsme byli svědky v minulém roce, se můžeme do konce roku rozloučit.