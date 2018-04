Jak investovat do fondů, aby želva porazila zajíce

Zhruba jen desetina respondentů fondy považuje za vysoce regulovanou a bezpečnou investici, vyplynulo z průzkumu aplikace Instant Research od Ipsos pro Partners. Ovšem u zkušených lidí, kteří už dříve investovali, si fondy v hodnocení stojí mnohem lépe. Třetina by jim dala přednost před investováním do nemovitostí či do akcií na vlastní pěst.

Český finanční trh má sice ještě v mnoha ohledech k západní Evropě daleko, ale zrovna v oblasti investičních fondů ji dohnal. Regulaci a dohled nad moderními podílovými fondy nejde s tunelovanými privatizačními fondy vůbec srovnávat. Navíc podstatná část fondů nabízených v tuzemsku cílí na investory z celé Evropské unie a sídlí především v Lucembursku, které je respektovaným a stabilním finančním centrem.

Pro koho jsou fondy vhodné

Co je důležité při výběru fondu? Jasně definovaná investiční strategie, nekupujte zajíce v pytli.

Fond by měl vhodně zapadat do vašeho celkového portfolia.

Transparentnost - fond by měl poskytovat základní údaje o svém složení.

Přiměřená nákladovost.

Renomé správce, objem aktiv pod správou.

Nerozhodujte se podle minulých výnosů. Nepřehlédněte: Nebojte se investovat do fondů, nekoušou.

Pokud už máte likvidní rezervu (částku ve výši alespoň tří měsíčních platů) na spořicím účtu a efektivně využíváte obvyklé produkty jako doplňkové penzijní a stavební spoření, potom jsou fondy logickou volbou.

Musíte být samozřejmě ochotni nést riziko kolísání tržní ceny vaší investice. Existují sice vysoce konzervativní fondy, ovšem v době, kdy si český stát na pět let může půjčit prakticky zadarmo, je čekají poměrně krušné časy. Pro krátkodobé konzervativní zaparkování peněz tak dává smysl spíše některý „akční“ spořicí účet.

Proč neobchodovat na vlastní pěst

Akcie si můžete nakoupit buď sami přes on-line brokera, nebo přes klasickou makléřskou firmu za pomoci makléře z masa a kostí. On-line aplikace je levnější. Ceníky makléřských firem jsou komplexní, ale za jeden pokyn zaplatíte řádově jednotky eur (srovnání najdete na specializovaných finančních serverech). Za celé portfolio zaplatíte jednorázově desítky až stovky eur. Při dostatečně vysoké investici to tak může být levnější než vstupní poplatek fondu.

Ale poplatek za obchod není jediný náklad, se kterým musíte u obchodování na vlastní pěst počítat. Dejme tomu, že nepatříte mezi tu většinu investorů, která portfolio sestavuje metodou náhodné střelby na terč. Budete tedy pečlivě vybírat deset akcií firem, kterým věříte. U každé je potřeba nastudovat její hospodaření.

Pokud přelouskáte jednu výroční zprávu za odpoledne, sestavení celého portfolia znamená 40 hodin práce. Tento čas byste mohli strávit jinou výdělečnou činností. Pokud máte nadprůměrnou mzdu například 250 korun čistého na hodinu, čas strávený takovým „studováním“, vás fakticky stojí 10 tisíc.

Toto cvičení byste měli opakovat minimálně jednou za rok, protože trh se stále vyvíjí. Pokud jste investovali například 250 tisíc korun, tak oněch 10 tisíc ročně můžeme převést na zhruba 4 procenta vaší investice každý rok. Což je více než dvakrát dražší průměrný aktivně řízený akciový fond.

Jak na investice Tipy, jak investovat, najdete na webu Osobni.Finance.iDNES.cz

Jistě, nemusíte se sami namáhat. Investičních doporučení zdarma jsou plná odborná i méně odborná média. Vězte ale, že investování podle takto náhodně získaných tipů receptem na úspěch rozhodně není.

Dluhopisy a exotické investice

Obdobně to platí u investic do firemních dluhopisů. I tady jednoznačně vyhrává fond, který má daleko lepší možnosti analýz a řízení portfolia. V poslední době začaly i menší firmy houfně vyžívat možnost půjčit si formou emise dluhopisů. Pokud vám někdo „garantuje“ roční úrokovou sazbu 9 procent, rozhodně to neznamená, že jde o bezrizikovou investici.

Totéž platí i pro různé exotické alternativní investice. V roce 2011 jsem varoval před německou společností Shedlin tvářící se jako seriózní fond, která slibovala výnosy 12 až 15 procent ročně na realitních projektech na Blízkém východě a v Číně. Firma koncem roku 2014 skončila v insolvenci a klienti teď čekají, kolik ze svých peněz vlastně dostanou zpátky.

Jaký je rozdíl mezi poradcem a bankou

V obou případech záleží na schopnostech a znalostech konkrétního člověka. V bance někdy mohou dostat přednost momentální prodejní cíle před vhodnou investiční strategií, to platí zejména pro různé jednorázově nabízené zajištěné fondy, rozumějte akční marketingové akce.

Mezi finančními zprostředkovateli jsou jak nezávislí profesionálové, tak i ti méně seriózní. Ani oprávnění k nabízení investičních služeb zapsané v seznamu České národní banky není zárukou kvalitní rady. Pomohou reference a celkový dojem. Kvalitní investiční poradce by neměl mlžit, naopak by vám měl jasně vysvětlit rizika každé investice. Kromě toho by měl vzít v úvahu i vaši celkovou finanční situaci a předchozí zkušenosti. Jsou i tací, kteří sekají všem klientům bez rozmyslu exotické akcie, takže pozor na to.

Celkově platí, že nemusíte lpět na značce. To, že nějakou instituci znáte osobně či z reklamy, ještě neznamená, že konkurence nemá stejně dobrou nabídku. Většina bank i nebankovních zprostředkovatelů nabízí fondy renomovaných nadnárodních investičních společností.

Pokud chcete vydělat 15 až 20 procent p. a. (roční úroková sazba), a stát se milionářem, budete muset začít podnikat. Na finančním trhu jsou sliby rychlých zisků spíš varovným znamením. Nezapomínejte, že i želva závod nad zajícem nakonec vyhrála.