Investice do interních kontrol se vyplatí, kontroly se ovšem podceňují

Cílem průzkumu, který provedl Ernst & Young, bylo zjistit, jaká je úroveň interních kontrol ve firmách, které je nejsou povinny provádět na základě jednoho z amerických zákonů. Průzkum se zaměřil na to, zda tyto firmy do interních kontrol vůbec investují a jak účinné jsou jejich stávající interní kontroly ve finanční a provozní oblasti a v oblasti informačních technologií.

To, že se investice směrem k interním kontrolám vyplatí, potvrdily tři čtvrtiny firem, které do průzkumu vstoupily, stejně tak jako to, že do budoucna plánují investice zvýšit. Pochopily totiž, jak významný mají interní kontroly na hospodářské výsledky firmy.

Z průzkumu ovšem také vzešly negativní závěry, například skutečnost, že zdaleka ne všechny investice do interních kontrol jsou opravdu efektivní. Největší problémy firmám činí kontroly zacílené na expanzi na zahraniční trhy, poakviziční integraci a investiční projekty (jak nákup nemovitostí tak výstavba) a dále kontroly v oblasti řízení změn IT programů, správy přístupových práv a bezpečnosti těchto programů.

Nejrizikovější místa z hlediska finančních kontrol spatřují firmy v účtování o smlouvách (48 %), výnosech příštích období (37 %) nebo daních (37 %). Jen minimum respondentů se domnívá, že jejich interní kontroly v těchto oblastech jsou „velmi efektivní“.

Průzkum také odhalil významné nedostatky, pokud jde o program boje proti hospodářské kriminalitě. Ačkoli více než třetina respondentů považuje tento program za velice důležitý, celých 68 % oslovených organizací žádným takovým programem nedisponuje.

POLICIE

Co všechno po vás může chtít POLICIE

Různý názor podle funkcí

Názory na kvalitu interních kontrol v jednotlivých firmách se lišily podle funkcí zaměstnanců dané firmy. Zatímco pouze 19 % ředitelů interního auditu je přesvědčeno, že jejich systém interních kontrol je dostatečný, o tomtéž je z řad finančních ředitelů přesvědčeno celých 36 %.

Přitom ovšem 10 – 30 % respondentů (což rozhodně není málo) vůbec nedokázalo zhodnotit efektivitu jednotlivých nefinančních kontrol. A protože byli osloveni právě lidé z oblasti kontrol, je toto číslo alarmující.

Nemalá část respondentů pravidelně sleduje pouze finanční kontroly – 21 %. Na fungování všech typů kontrol má pak zacíleno 57 % dotázaných. Při sledování výhradně ukazatelů finanční kontroly ovšem hrozí riziko, že provozní kontroly absolutně minou pozornost vedení, což může mít pro firmu tragické důsledky.

Pokud bychom se zaměřili čistě na zahraniční investory, je evidentní, že kladou daleko větší důraz na transparentnost podnikatelského prostředí. Jako hlavní důvod, proč hodlají v budoucnu investovat více do interních kontrol, uvedla polovina respondentů „pozitivní vliv na důvěru investorů“.

V následujícím roce až dvou plánuje 75 % respondentů investovat do posílení interních kontrol. Investovat do zkvalitnění kontrol v klíčových provozních a ekonomických oblastech hodlá 51 % respondentů, v oblasti informačních technologií 49 % respondentů. Lépe sladit systém interních kontrol se strategií společnosti a řízením klíčových rizik chce 44 % respondentů, posílit kontroly na celopodnikové úrovni pak 42 % respondentů.