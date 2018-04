Investice do kasina: drahá, ale vyplatí se

Specifickou charakteristikou her je, že se jedná o „obchod s nadějí“. Připomeňme si jen klasickou „Sportku“. Blíží-li se výše výhry uložené v Jackpotu částce 100 miliónů korun, vypukne národní sázkařské šílenství, přestože nás už ve škole učili, že pravděpodobnost výhry 1. ceny ve Sportce se téměř blíží k nule.

Důvodů, proč je herní průmysl ekonomicky velice „zdravý“, je několik. Paradoxem je, že i v období hospodářské krize tento segment dosahuje vysokých zisků. Zřejmě je to dáno tím, že lidé, kteří v jejím průběhu ztratili majetek, podstoupí i enormní riziko, aby se jej pokusili získat zpět.

Samozřejmě, že jedním z hlavních důvodů, proč jsou kasina tak úspěšná, je nastavení výher. Všechny hry jsou nastaveny tak, aby na nich kasino vydělalo (viz následující tabulka). Dopočítáme-li čísla uvedená v tabulce do 100 %, vidíme, jaký má kasino před námi náskok (jak je před námi zvýhodněno). Z tabulky zároveň vyplývá, ve které hře máme největší naději na výhru. V námi uvedeném případě je to Blackjack. Seriózní kasina si výplaty každoročně nechávají kontrolovat auditorskou firmou, v našem případě PriceWaterHouseCoopers.

Nicméně hlavním zdrojem výher kasin je nedisciplinovanost sázejících, jinými slovy podlehnutí hráčské vášni. Každý, kdo hrál doma byť jen karty, ví, že někdy nám opakovaně „jde list“ a díky tomu neustále vyhráváme. Podlehneme-li euforii z výhry a neúměrně zvyšujeme sázky, teorie pravděpodobnosti nás po zásluze vytrestá. „Karta“ se nakonec zákonitě obrátí a většinou prohrajeme všechno, co jsme předtím vyhráli.

Obdobně je tomu i při častých prohrách, kdy si říkáme – „přeci se to už jednou musí otočit“ a ono jako naschvál ne. Dopadneme potom jako proslavení carští důstojníci, prohrávající své „poplužní dvory“. Na rozdíl od nás amatérů, mají profesionální hráči předem pevně stanoven strop výher i proher. Dosáhnou-li jej, okamžitě přestávají hrát.

Investice do herního průmyslu a do kasin zvlášť, není lacinou záležitostí a není příliš vhodnou investiční příležitostí pro malé investory. Ti musí buď sdružit svůj kapitál ke koupi, nebo při výstavbě kasina. V podstatě rozeznáváme tři druhy kasin:

1) kamenné (samostatné budovy, nebo spojené s ubytováním, to znamená hotelového typu)

2) plovoucí (kasina na lodích - většinou se uplatňují tam, kde hazardu brání náboženské předpisy)

3) on-line kasina

Přehled kasin na prodej, včetně cen najdete například na adresách:

Nejlevnější kasina pořídíte od 1 milionu Eur výše a luxusní od 30 miliónů Eur výše.

Zájemci z řad menších investorů do výstavby kasin si mohou do mezinárodních vyhledavačů zadat heslo „Casino Development“ a mohou vybírat z řady zajímavých nabídek z celého světa. Minimální vklad se pohybuje od 50 000 Eur výše a v případě luxusních kasin v řádu jednoho miliónu Eur. U výstavby kasin je nejdražší budova a vybavení. Vlastní provoz je relativně levný, protože jej zajišťuje relativně levná, málo kvalifikovaná pracovní síla (krupiéra lze například zacvičit v průběhu tří měsíců).



Naopak, kde se drobní investoři mohou plně uplatnit je provozování on - line kasina na internetu. Příslušný software lze přitom získat i zdarma. Stáhnout si jej můžete například z adresy: http://www.casino.com/index. Právní stav u on-line kasin je u nás v současné době na úrovni „chytré horákyně“ – nejsou ani výslovně povolena, ani zakázána.