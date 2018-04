Pět temných zákoutí investic do komodit

Komoditní investice patří mezi nejznámější alternativní investice. Profíci je ale v porovnání s investiční klasikou – podílovými fondy a akciemi – považují spíše za investorskou druhou ligu. A plným právem. Ačkoli lze investovat prakticky do všeho, na co si lze vzpomenout – od vepřových půlek a cínových vojáčků přes oves, bavlnu až po uran, benzín či drahé kovy – měly by představovat pouze doplněk investorského portfolia.

Investiční správci totiž vzali komodity na milost jen kvůli základnímu pravidlu každého investora, které přikazuje: investované peníze je třeba diverzifikovat. To znamená rozložit je do vícero produktů. Jenže komodity v porovnání s akciovými a podílovými fondy prohrávají na všech frontách. Proč tomu tak je?

Akcie i komodity mají podobnou rizikovost, ale ve finanční návratnosti fungují první jmenované mnohem lépe. Zcela mimo jsou tak lidé, kteří nezkušeným investorům tvrdí, že investice do komodit patří ke konzervativním a tedy málo rizikovým způsobům investování. Nejistý výnos spočívá hlavně ve velkých výkyvech cen komodit, což nahrává protřelým spekulantům, ale ne běžným drobným investorům. Obchodování s komoditami má prostě svá úskalí a háčky, s nimiž je třeba předem počítat.

Háček 1 Kam s nimi? Hlavně levně.

Oproti financím, které jednoduše odešlete na příslušný účet, musíte u každé komodity řešit skladování, následně také pojištění, úpravu, převoz, reklamu a mnoho dalšího. To všechno něco stojí. Pravidelně narůstající náklady pak samozřejmě snižují potenciální výnos investice.

Příkladem je hromada uhlí, kterou jste si koupili na několik zim do zásoby. Topivo musíte dovézt a složit, správně skladovat a v neposlední řadě zase vynaložit fyzickou námahu, až budete přikládat do kotle. To vše něco stojí, ať už peníze, čas, zdraví ...

Jiný příklad může být deset kilogramů zlata schovaných pod postelí. Co vás to bude stát? Nákladem je minimálně váš stres, že si ho někdo jiný trochu přisvojí. Uvažujete o nákupu trezoru nebo uložení v bance, abyste měli klid? Ano, ale bude vás to zase něco stát.

Pokud tedy cena komodity neroste, pak neustále ztrácíte, a to i několik procent ročně. Takhle výnosná investice nevypadá. Kromě nákladů jsou tu však i malé výnosy. Většinou spíše emoční povahy a tím pádem i obtížně vyčíslitelné. Jsou jimi například radost vaší ženy z drahého šperku nebo dobrý pocit při prohlížení originálního obrazu, možnost najíst se ze starožitného nádobí, posedět na designovém gauči (většinou nepohodlném) nebo se denně koupat ve zlatých mincích.

Háček 2 Další náklady. A zase. A zase ...

Obchodování na finančních trzích je velice levné. Nakupovat a prodávat lze s náklady řádově hluboko pod procentem. To se ale netýká komoditních investic, zejména takových, které fyzicky doručí až k vám. Ať už jde o slitky zlata, barely s naftou nebo třeba balíky bavlny. Abyste je získali, musíte zaplatit další zbytečné náklady, jako jsou kolky, různé certifikáty jakosti a pravosti, marže dodavatelům a obchodníkům a samozřejmě daně (spotřební, DPH). Tyto částky sníží příjem z čisté hodnoty investice. Ale tím to stále nekončí. Některé náklady je třeba připočítat znovu, když komodity prodáte. Pokud se ovšem nechystáte projezdit sami celou cisternu benzínu nebo nosit na každém prstu pětikilový zlatý prsten.

Háček 3 Nakoupit právě teď!

Vydělat znamená koupit v ten správný okamžik. Znáte například někoho, kdo vydělal na ropě? Nejspíš to byli jen řidiči vysokoobsahových aut. Za poslední dva roky ztratila více jak 60 procent ceny. Pouze investoři, kteří ve čtvrtek 11. února 2016 ve 20:37 nakoupili ropu za 26,05 dolarů za barel, si mohou po půl roce gratulovat. Při aktuálních cenách kolem 50 dolarů, dělá jejich výnos přes devadesát procent. Ale znáte někoho takového? Opravdu jste v tu chvíli právě měli peníze a právě a jen v tuto chvíli jste zainvestovali? Nejspíš nikdo takový ve vašem okolí nebyl.

Háček 4 Jestli to bude někdo chtít a za kolik

Další pihou na kráse je fakt, že cena komodit je nejistá a nikdy nevíte, jakou hodnotu budou mít pro druhou stranu. Představte si, že nakoupíte v zahraničí velké množství pšenice, protože se zdá, že u nás bude letošní úroda slabá. Jenže počasí překvapí a výnosy obilí českých zemědělců budou celkem slušné. To znamená, že o vaše zásoby bude mnohem menší zájem, než jste předpokládali. To znamená řádově nižší cenu a jistojistě ztrátu z vaší spekulace.

Anebo koupíte krásný šperk s nespornou uměleckou hodnotou. Druhý den půjdete ke zlatníkovi a zjistíte, že pro něj má hodnotu jen v podobě množství zlata. Buď se vám podaří sehnat jiného kupce, nebo se dostanete do ztráty i několik desítek procent.

Háček 5 Dlouhé čekání na toho pravého kupce

Likvidita komodit, tedy rychlost s jakou se dají proměnit v hotovost, je velmi malá. To pro finanční trhy neplatí. Také zde je kolísání cen každodenním chlebem, ale neustále přesně víte, kolik za svou investici dostanete. Navíc prodáte hned a s minimálními poplatky.

Ale například u nemovitostí, umění, lahví vína jsou ceny stanoveny jen odhadem, mnohdy zkresleným. Prodej se může táhnout dny, týdny nebo i měsíce, pokud se nenajde kupec. A cena může být výrazně nižší, než jste očekávali.

U zlata a jiných komodit zaručuje emitent (oprávněný prodejce) často zpětný odkup. Je třeba ale dodat, že si za to účtuje poplatky ve výši několika procent jejich hodnoty. Možností je počkat si na specializované aukce, kde ale zase předem těžko určíte, za jakou cenu prodáte a kolik za účast na aukci zaplatíte.

Háček 6 Větší riziko, za to nižší výnos

Cenu komodit, ať už jde o zlato, ropu, cukr nebo elektřinu, určuje aktuální nabídka a poptávka. Co když ale poptávka klesne až k nule? I to se může stát. Celosvětovou poptávku po uranu například omezí nehoda jaderné elektrárny. Zpomalení ekonomického růstu Číny srazí ceny oceli a přeplněné zásobníky v USA mohou devalvovat cenu ropy. Jiné geopolitické události, včetně válečných konfliktů nebo ekologických katastrof, zase razantně změní nabídku.

Výkyvy cen komodit jsou dalším důvodem, proč jsou komodity méně předvídatelné než akcie. V jejich případě se management firmy může na různá rizika připravit, nebo se pojistit a tím značně snížit hrozbu ztráty. Ceny akcií mají proto menší cenovou volatilitu (cenové výkyvy) než komodity. Jednotlivé akcie sice také nesou specifické riziko, ale úkolem portfolio manažerů řídících podílové fondy je jednotlivé firmy analyzovat a vybírat ty lepší, které pak zahrnou do svých portfolií tak, aby výsledný fond měl co nejlepší výnos při minimálním riziku.

Jaký lze tedy u komodit očekávat dlouhodobý výnos? U akcií se uvádí kolem osmi procent, což potvrzují historické statistiky i průměrná ziskovost akciových firem. U komodit zatím nikdo nepřišel na žádný lepší indikátor, než je míra inflace, tedy vývoj změny cen. A protože cílem centrálních bank je míra inflace na úrovni dvou procent, máme jasný signál, jakou rychlostí ceny komodit v průměru porostou. Oproti akciím je to výrazně méně, navíc při vyšších nákladech a větším riziku.

Tip na závěr

Pokud máte přesto chuť vrhnout se do obchodování s komoditami, vyhněte se většině zmíněných problémů pomocí obchodování s komoditami na finančních trzích. Investičních možností je tu spousta. Některé mají denní likviditu a sledují právě a jen cenu dané komodity. Náklady na obchodování jsou podobné jako u ostatních investičních příležitostí.

Závisí pak jen na vaší povaze, přístupu k riziku a zkušenostech, jestli dokáže využít výhody finančních trhů. Ceny všech aktiv se mění ne jednou za den, ale každou minutu a plno nezkušených investorů se snaží vychytat tu správnou chvíli, kdy je cena nejnižší. Pokud se chce investor nejvýhodnější ceně alespoň přiblížit, stojí ho to mnoho nervů, času, peněz a vlasů. I tak bývá výsledek různý a ne vždy pozitivní. Jistější cesta jsou podílové fondy, kde jsou investice a jejich ceny nejen pod neustálým dohledem odborníků, ale navíc se jejich správné ocenění a obchodování řídí přísnými zákony.