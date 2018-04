Investice do měn slibuje zisk i v době finanční krize

Jakým způsobem se dá obchodovat na měnovém trhu?

Prvním důležitým krokem je otevřít si účet u partnera, který je finančně stabilní, má spolehlivé a moderní technické řešení (obchodní platformu) a je navíc schopen zobchodovat obchody podle požadavku klienta. Jak klient bude zkušenější, může přejít od základního měnového páru euro proti dolaru na českou korunu, norskou korunu, tureckou liru, jihoafrický zar. Klient sepíše smlouvu, zašle prostředky, tzv. kolaterálovou hodnotu, a může začít obchodovat.



Jsou obchody na měnovém trhu vhodné i v době nestálosti?

Vysoká kolísavost přináší mnohé šance, které v době nižší aktivity nepřicházejí. Měnové kurzy se mohou pohnout i o 1 % za den, což při finanční páce 1:20 znamená potenciál zisku 20 %. Díky vysoké volatilitě a očekávání jejího snížení v horizontu několika měsíců je výhodné vypisovat měnové opce za vysoké opční prémie, abychom vyčkali do období nižší kolísavosti a opce koupili zpět nebo se jednoduše dočkali expirace a vyinkasovali celé premium.

Při vypisování opcí je postupující čas vaším přítelem, protože pravděpodobnost, že trh dosáhne realizační ceny, klesá, a tak za jinak stejných podmínek klesá opční prémie. Můžete se buď dočkat data expirace, nebo později levněji dokoupit zpět.

Jaký vývoj měn očekáváte v příštím roce?

Trh musí najít odpověď na otázku, zda se recese bude prohlubovat, nebo jestli přicházejí známky oživení a zejména, zda se hedgeové fondy již stabilizovaly. Záleží, jak se bude recese ve vyspělých ekonomikách projevovat, tedy na tom, které měny budou pod tlakem.

Hedgeové fondy se pokládají za jednu z příčin silného posilování komodit do července 2008 a následného oslabování, stejně jako za příčinu oslabování dolaru a následného rychlého posilování. Ony totiž na tyto spekulativní obchody využívaly finanční páku díky levnému a dostupnému financování. Nyní, když je volná hotovost vzácná, hedgeové fondy jsou nuceny svoje pozice zavírat i se ztrátami. Jejich nucené prodeje, které do značné míry investovaly přes kopírák, dále tlačí na posun kurzů stejným směrem a spirála se roztáčí.

Očekáváme, že turecká lira se zařadí mezi nejúspěšnější měny roku 2009. V současné době finanční krize může být sice pod výrazným tlakem, ale turecký finanční sektor je zatím velmi málo rozvinutý, což pomůže turecké měně oproti měnám východní Evropy, které budou nadále pod tlakem z důvodu obtíženějšího financování spotřeby domácností a investic podniků.

Maďarský forint se pravděpodobně zařadí mezi nejslabší měny roku 2009. Hypoteční trh je nadále ve vysoké míře financovaný švýcarskými franky a značný schodek běžného účtu a vnější zadlužení nesmírně komplikuje splácení stávajících půjček a financování nových. Zbytek východní Evropy, včetně Ruska, taktéž čelí silnému tlaku a očekáváme, že ekonomická nákaza se rozšíří do celého regionu.

Závislost na zahraničním kapitálu bude působit maďarskému hospodářství obrovské problémy a navíc skutečnost, že maďarská vláda trvá na ochraně měny zvyšováním sazeb, připomíná rozhodnutí britské vlády z roku 1992, které skončilo slzavým údolím. Stejný vývoj se projevuje také v dalších východoevropských zemích, které doufaly, že v nejbližších letech zavedou euro.

Kdo odpovídal Radim Dohnal se na finančních trzích pohybuje již od roku 2001. Působil v několika životních pojišťovnách, Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a organizátorovi trhu s cennými papíry, společnosti RM-SYSTÉM. S ohledem na nejdelší praxi a zálibu se v Saxo Bank specializuje na akciové trhy, celkovou makroekonomickou situaci a v tuto dobu aktuální finanční krizi. Pracuje jako konzultant pro Českou republiku. Relaxuje sportem, rád hraje hlavně fotbal a jezdí na kole.

S jakými riziky se můžeme potkat při obchodování s cizími měnami?

Rizikem v době finanční krize mohou být překvapující, zejména krátkodobé pohyby oběma směry. Na ty by si měli dát pozor především nezkušení investoři, které by tyto výkyvy mohly přimět uzavřít pozici se ztrátou. V tomto případě se vyplatí zůstat v pozici delší dobu, což může investorovi přinést zisk.

Dalším úskalím mohou být rozšířené spready, to je rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou v důsledku vyšší volatility. Ty mohou z jindy zajímavého obchodu v důsledku vyšších transakčních nákladů udělat obchod výrazně méně ziskový.

Je třeba také brát v úvahu, že očekávané oslabení jedné měny může přijít o nějakou dobu později, zatímco jiná silná makroekonomická nebo politická zpráva může převážit a měnový pár se na chvilku posune na jinou než kýženou stranu. Nezkušený investor, obzvláště ten se slabšími nervy, nemusí tuto situaci vydržet a z pozice vystoupí předčasně a se ztrátou.



Jakou nejnižší částku má smysl použít pro obchod na měnovém trhu?

Měnové operace patří mezi operace s vyšším potenciálem výnosu, ale i rizika. Nemá velký smysl pustit se do obchodování s částkou nižší 10 000 USD, tedy 200 000 korun. Takovou částku jako minimum lze doporučit také pro usnadnění diverzifikace obchodů v čase.

Jaké měnové páry se nejvíce vyplatí obchodovat?

Pro obchody otevřené s kratším výhledem (během jednoho dne) lze doporučit měnové páry s vysokou volatilitou (nyní to jsou měnové páry proti japonskému jenu). Pro dlouhodobější obchody pak měnové páry, kdy za držbu pozice přes noc dostanete úroky (nejčastěji formou tzv. swapových bodů), např. koupit norskou korunu proti euru; koupit norskou korunu proti kanadskému dolaru.

Nynější prostředí přináší značná úskalí, kdy negativní zpráva o ekonomice nebo sousední ekonomice může dosud ziskový obchod rychle dostat do ztráty. Pro obchodníky, kteří ovšem věří, že krize není daleko od konce, je vhodné doporučit spekulovat na posílení vysoce úročených měn, které aktuální odklon od rizika oslabil.

Dá se na finanční krizi profitovat obchodováním s měnami?

Obchodování s cizími měnami v době finanční krize a vysoké volatility na finančních trzích skýtá mnohé příležitosti. V takové době se prodávají měny ohrožené, slabé a vysoce úročené a kupují se měny stabilních, velkých ekonomik a měny nízko úročené. Investice do měn slibuje zisk i v době finanční krize.

Začněme nejdříve s příležitostmi pro investory a podívejme se na to, které měny mají potenciál k oslabení a které k posílení. Oslabování čeká měny ekonomik, které jsou ohroženy kreditní krizí (mají vysoký schodek obchodní bilance, který je jinak financovaný zejména spekulačním kapitálem). Takovými příklady jsou maďarský forint (HUF) nebo mexický dolar (MXN). Další kategorií oslabujících měn jsou měny ekonomik ohrožených zpomalením vyspělých ekonomik, do nichž směřují jejich exporty. Takovými měnami jsou polský zlotý (PLN) nebo česká koruna (CZK).

S pokračujícím odklonem od rizika lze očekávat posilování nízko úročených měn, do kterých v době nejistoty směřují zásadní finanční toky. Většinou takto posiluje japonský jen (JPY) a švýcarský frank (CHF). V této finanční krizi posiluje výrazně více japonský jen. Švýcarský bankovní sektor je totiž zasažen nucenými odpisy toxických aktiv, a proto švýcarský frank neposiluje tolik jako dříve.

S poklesem cen komodit dochází k oslabování měn ekonomik do značné míry závislých na cenách komodit. Pokud je měna navíc silně úročena, pak je o důvod více, aby oslabila. Nyní takto výrazně oslabuje jihoafrický rand (ZAR) nebo australský dolar (AUD). Trochu jiná situace je v Norsku, kde norská koruna (NOK) i přes velkou závislost Norska na cenách ropy oslabuje méně, protože ekonomika je jinak zdravá.

Doporučujete spíše obchod na měnovém trhu, nebo spíše investování do diamantů?

Investování do diamantů má v sobě obrovské riziko podvodů, podvržených posudků a nákladů na úschovu a pojištění. Zásadním problémem je také daleko nižší likvidita. Naproti tomu měnový trh funguje nonstop (od nedělního večera, kdy začínají obchodovat na Novém Zélandu, do pátečního večera, kdy skončí obchody na západním pobřeží USA) a má nejvyšší likviditu ze všech obchodovaných aktiv (denní objem obchodů činí 3 bil. USD).

Jaké jsou výhody obchodů na měnovém trhu?

Lákavě vypadají spekulace na posílení měn ekonomik, které sice byly krizí zasaženy, nicméně nijak silně. Jejich měny oslabily spíše v důsledku celosvětového sentimentu. Typickým příkladem může být turecká lira, kdy turecké hospodářství se zdá, že je v relativní pohodě. V současné době finanční krize může být sice pod výrazným tlakem, ale například turecký finanční sektor paradoxně díky své nerozvinutosti nadále funguje (na rozdíl od ruského), což pomůže turecké ekonomice a měně oproti měnám východní Evropy. Ty budou nadále pod tlakem z důvodu obtížnějšího financování spotřeby domácností a investic podniků.

Vyhnout se prozatím doporučujeme měnám silně závislým na cenách ropy. Propad cen ropy by mohl dále tlačit na kurz ruského rublu a australského dolaru. Náš výhled na cenu ropy je prozatím další pokles, nicméně při silnějších známkách ekonomického oživení může ropa začít posilovat.