Investice do nemovitostí

Za 1 000 000 korun

Za jeden milion korun si v dnešní době občan na realitním trhu mnoho nekoupí. Zřejmě nejvýhodnějším způsobem (možná i jediným možným) je koupě bytu. Za uvedenou částku se bude pravděpodobně jednat o byt velikosti garsoniéra, případně 1+1. Takových nabídek je zejména ve velkých městech nemnoho a často jsou rychle prodány, zejména pokud jde o byty v osobním vlastnictví, o které je z důvodu možnosti využití hypotečního úvěru jednoznačně vyšší zájem. Pryč jsou v Praze rozhodně doby, kdy se garsoniéra ve špatném stavu a neatraktivní lokalitě dala pořídit za 500 000 korun.

Při investici do milionového bytu lze předpokládat, že se dá pronajmout za částku okolo 6500 až 8500 korun plus poplatky měsíčně. Návratnost onoho vloženého milionu je cca 13 let, respektive 10 let, což je s úroky v bankách neporovnatelný úspěch.

Pro investory, kteří disponují s omezeným množstvím finančních prostředků, se nabízí ještě jedna varianta. Na trhu se objevují nabídky vlastníků nemovitostí, kteří za finanční odstupné uzavřou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s regulovaným nájmem. Takovýto byt lze pronajmout pouze se souhlasem vlastníka. Pokud se jej investorovi podaří získat, lze se těšit na finančně zajímavé zhodnocení investice. Odstupné lze získat již za částku od 500 000 korun.