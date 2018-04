Investice do nemovitostí bývá dobrou volbou

Každá investice do nemovitosti nemusí být však úspěšná. Ještě než se zájemce rozhodne, do čeho vloží své peníze, měl by sledovat nabídku a poptávku realitních kanceláří a získat tak alespoň rámcovou představu, o co je a není velký zájem. V současné době je velká poptávka po menších, levnějších bytech zejména ve velkých městech. Rozhodně se vyplatí investovat do starších bytů po privatizaci bytového fondu, které jsou dnes na trhu za nejnižší ceny, hlavně mimo Prahu. Dobrou trefou může být nákup pozemku. Je však předem potřeba zjistit, zda vůbec a jaké je na místo vydáno územní rozhodnutí, jestli je tam dovoleno stavět. Stává se, že lidé koupí pozemek a pak zjistí, že je v chráněné krajinné oblasti a postavit se na něm nedá nic. Na odbyt nejdou drahé domy a byty, hrady a zámky. O úspěchu zhodnocení investice rozhoduje nejen cena, ale u bytu třeba i jeho poloha v domě. Hůře se prodávají byty v přízemí a pod střechou, důležité je i to, zda je před domem dost parkovacích míst.

Hledáte-li další informace o hypotékách, naleznete je v TÉTO SEKCI. Stejně důležitý jako výběr lokality a typu nemovitosti je volba realitní kanceláře. Zájemce by měl vybírat mezi kancelářemi, jejichž historii dobře zná nebo ji snadno může zjistit, například z internetových stránek, a ověřit výpisem z obchodního rejstříku. V případě pochybností je dobré transakci konzultovat s dalšími odborníky, smlouvu dobře prostudovat, případně zkonzultovat s právníkem. Kupovanou nemovitost je vhodné si důkladně prohlédnout, vyžádat si doklady, které se k ní vztahují, případně se poradit s nezávislým odborníkem. Investici do nemovitostí se nevyplatí odkládat. S blížícím se vstupem do Evropské unie pravděpodobně ceny nemovitostí v atraktivních lokalitách porostou.

Kam se vyplatí investovat

do menších bytů v Praze a dalších větších městech

do levnějších rodinných domků v cenách do tří milionů korun

do atraktivních pozemků

Kam se obvykle nevyplatí investovat

do drahých velkých rodinných domů

do hradů a zámků

do větších bytů s cenou nad 30 tisíc korun za metr čtvereční

do objektů cestovního ruchu

do výrobních objektů

Záludnosti investic: