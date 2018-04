Investice do nemovitostí? Většinou dobrá volba.

Každá investice do nemovitosti nemusí být ale úspěšná - stačí několik týdnů sledovat nabídku a poptávku realitních kanceláří a clovek snadno získá alespoň rámcovou představu, co "frčí" a o co není naopak velký zájem.

Hitem jsou v současné době malé levnější byty. Zejména v Praze a větších městech je o ně velký zájem a jejich ceny rostou rychleji než v jiných částech republiky. "Největší zájem je o menší byty 1+1 a 2+1," potvrzuje Hana Pochylová z olomoucké realitní kanceláře Patriot-reality. "Rozhodně se vyplatí investovat do starších bytů po privatizaci bytového fondu, které jsou dnes na trhu za nejnižší ceny, zejména mimo Prahu," míní Ivan Žikeš. Dobrou trefou může být i nákup pozemků: "Každý zájemce by si měl ale předem zjistit, zda vůbec a jaké je na místo vydáno územní rozhodnutí, jestli je tam dovoleno stavět. Stává se, že lidé koupí pozemek a až později zjistí, že je v chránené krajinné oblasti a postavit se na něm nedá nic," radí Jaroslav Jasanský z realitní kanceláře Prolux Consulting.

Drahé byty či hrady a zámky právě na odbyt příliš nejdou. "Koupit třeba zámek pro další zhodnocení, na to v tuzemsku nejsou podmínky, to je investiční hloupost," říká Jaroslav Jasanský.

Na venkově je na rozdíl od velkých měst a zajímavých rekreačních oblastí trh s nemovitostmi hodně "ospalý" a oživuje se až v případe, kdy do lokality míří větší investice.

O úspěchu dalšího zhodnocení investice rozhoduje často nejen cena, ale například u bytu také jeho poloha v domě. Hůře se prodávají byty v přízemí a pod střechou, než v ostatních patrech domu, důležité je i to, zda je před domem také dostatečné parkovací místo. Důležité není jen dobre rozvážit, kam investovat, ale také správně Má význam investovat do nemovitostí a proč? Tentokrát jsme se zeptali Petra Váverky, Marketingového Managera, Alcatel - divize mobilních telefonů: "Pokud se bavíme o realitním trhu v České republice, pak investice do realit rozhodně považuji za správné. Zatímco v západních zemích je klíčový především výnos z pronájmu, na našem trhu k tomu ješte přidejme růst cen realit obecně, zvlášte v Praze, který je patrný i pro laika bez hlubších analýz." vybrat realitní kancelár. "Zájemce by měl vybírat mezi kancelářemi, jejichž historii dobře zná nebo ji snadno může zjistit, například z internetových stránek a ověřit výpisem z obchodního rejstříku," radí Jaroslav Jasanský. V případě pochybností o výhodnosti nákupu je dobré celou transakci zkonzultovat s dalšími odborníky.

Investici do nemovitostí se nevyplatí odkládat. S blížícím se vstupem do Evropské unie pravděpodobně ceny nemovitostí v atraktivních lokalitách určite porostou..

Kam se vyplatí investovat

do menších bytů v Praze a dalších větších městech

do levnějších rodinných domků v cenách do tří milionů korun

do atraktivních pozemků

Kam se obvykle nevyplatí investovat

do drahých, velkých rodinných domů

do hradů a zámků

do větších bytů s cenou nad 30 000 korun za metr čtvereční

do objektů cestovního ruchu

do výrobních objektů

Jaké jsou záludnosti investic do:

pozemků - územní plány, ekologické zatížení, nevyřešené restituční spory, nasycenost trhu bytu ve městech - vlastnické vztahy (podílové spoluvlastnictví u bytu prodávaných obcemi podle občanského zákoníku), obtížná komunikace mezi členy společenstva vlastníků rodinných domků - lokalita, skladba obyvatelstva v sousedství, vlivy okolí (výrobní objekty poblíž), dopravní zatížení a dostupnost

Pri využití služeb realitní kanceláre dejte pozor na:

na realitní kanceláre, které slibují fantastické podmínky

trvejte na písemné smlouve s realitní kancelárí, v prípade pochybností ji konzultujte s právníkem

neuzavírejte smlouvu narychlo, nenechte se nutit k okamžitému rozhodnutí

kupovanou nemovitost si dukladne prohlédnete, vyžádejte si doklady, které se k ní vztahují, poradte se prípadne s odborníkem

Nevyplatila se vám v poslední době investice do nemovitosti? Podělte se s námi o svůj názor.