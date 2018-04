Investice do obrazů se vyplatí. Neztrácejí totiž svou hodnotu

"V současné době lidé do obrazů víc investují. Zvláště v posledním půlroce jsou to lidé, kteří přesně vědí, jakou bude mít obraz cenu za rok nebo za pět let," řekl majitel chrudimské Galerie Art Luboš Jelínek. Tito investoři se již tradičně zajímají o obrazy předválečné avantgardy, které často končí v pražských aukčních síních. Ale podle něj kupují s vyhlídkou zisku i díla autorů mladších. Příkladem mohou být v Chrudimi právě vystavovaná díla Petra Maliny.

K investici do nákupu obrazů není třeba mít k dispozici desetitisíce, statisíce nebo miliony korun. Především to znamená umět se orientovat ve výtvarném umění a přitom si zachovat obchodnický a zároveň umělecký "čich". "Například grafiky Josefa Váchala bylo možné před lety koupit v antikvariátech za 400 korun, dnes ty samé lidé koupí za téměř deset tisíc korun," dodal Luboš Jelínek.

Na Vysočině stále letí olejomalby s motivy přírody. "U nás mají investoři největší zájem o Mařákovce, tedy například o díla Josefa Ullmana nebo Františka Kavána. Stojí až kolem třiceti tisíc korun. O krajinky je u nás pořád největší zájem," řekla Michaela Vodičková z hlinecké EM Gallery.

Na rozdíl od zmíněné chrudimské galerie v Hlinsku neudávají na webových stránkách ceny obrazů. "Ceny se totiž mění. Když obraz visí rok, tak musí jít jeho majitel s cenou dolů, jinak ho vracíme," dodala Vodičková.

desatero pro prodej a nákup umění a starožitností Jak si správně počínat při nákupu či prodeji uměleckých předmětů či starožitností najdete zde.

V pardubické galerii Gong prodají nejčastěji obrazy v hodnotě kolem pěti tisíc korun a spíše grafiky než olejomalby. "Hlavně k nám chodí ti, kterým není jedno, co si doma pověsí na stěnu a nestačí jim na ní jen plakát, kalendář nebo fotky svých dětí. Hodně u nás lidé vybírají svatební dary, dary k promocím nebo k narozeninám. To jsou už však většinou nižší částky," uvedla majitelka Gongu Klára Spolková.

Podle ní je škoda, že jsou lidé ochotni investovat do pomíjivých věcí třeba i velké peníze, což už v tak velké míře neplatí o trvalých hodnotách uložených v uměleckých dílech. "Lidé jsou například za bundu na jednu sezonu ochotni zaplatit pět tisíc korun a obraz za pět tisíc korun se jim zdá drahý," řekla Spolková. Spolu s majitelkou poličské Galerie Vysočina se shodují v tom, že obrazy nakupují většinou starší lidé nad pětačtyřicet let.

"Těší nás skutečnost, že stále přibývají i generačně mladší zákazníci, kteří sáhnou po pěkném a kvalitním grafickém díle, cenově třeba dostupnějším než olejomalby. Stejně tak od nás odchází hodně výtvarných prací jako dárek někomu blízkému," uvedla Marcela Vraspírová z Poličky.

Totéž však nemohou říci v Ústí nad Orlicí, kde nedávno skončila svoji činnost prodejní galerie Koráb. V nedaleké Galerii pod radnicí nakupují díla autorů hlavně členové pořádajícího Klubu přátel umění. Vcelku mají úspěch spíše drobné grafické lístky od 250 do 1000 korun. Konkurencí prodejním galeriím je jediná firma v Pardubickém kraji, která ve velkém nabízí ručně malované obrazy.

Na webových stránkách společnosti 100PA si může zákazník vybrat motivy květin, zvířat, abstrakci nebo slavné obrazy od Mony Lisy po Slunečnice Vincenta van Gogha. "Vybraný motiv namalují naši malíři za čtyři až šest týdnů. V nabídce jich máme tři a půl tisíce. Cenově náročnější jsou portréty než třeba obrazy květin, které je možné koupit v nejmenším formátu za 990 korun," uvedla Martina Pavlišová. Do domácností míří asi polovina produkce, druhá končí v hotelích, prodejnách nábytku a na chodbách firem.

Ceny obrazů v Pardubickém kraji Picasso - Le Peintre et son modele, litografie 25 000 korun

Joan Miró - Graveur I litografie, dřevoryt 23 000 korun

Marc Chagall - Dům v mé vesnici, litografie 19 000 korun

Jan Zrzavý - Benátky, lept 24 000 korun

Josef Jambor - Žně na Vysočině, olejomalba 56 000 korun

Rostislav Zárybnický - Ozvěny, olejomalba 49 900 korun

František Kupka - Folie et la Raison, litografie 7 400 korun

Jaromír Košař - Třída Míru v dešti, tempera 12 000 korun

Jan Odvárka - Pustá Rybná, akvarel 6 900 korun

Zdeněk Sigmund - Zátiší, olej 6 500korun