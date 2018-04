Investice do podílových fondů zvládne i laik

Vložit peníze do otevřených podílových fondů není velký problém. V podstatě stačí třeba podle výsledků jejich dlouhodobého hospodaření vybrat ten pravý a zajít do banky, která prodává jeho podílové listy. Na přepážkách dostane zájemce informace o tom, kam fondy investují, jak velkou částku je do nich třeba vložit i jak zhodnocují vklady klientů. O nákupu a prodeji podílových fondů se sepíše smlouva, zaplatit za ně je možné buď hotově, nebo převodem z účtu. Za pár dní se zájemce stane majitelem podílových fondů a pak už jen stačí pozorovat vývoj ceny jejich kurzů. V pravý okamžik, kdy se hodně zhodnotí, je dobré je zpět prodat fondu. Pokyn k odkupu a doba, než jsou připsány peníze na zvolený účet, zabere opět maximálně několik dnů.

Jediným, ale zásadním problémem je, jaký fond si vybrat a jak dlouho v něm mít uložené peníze. Sázka na správného koně může úspory pěkně rozmnožit, špatná volba může znamenat i výraznou ztrátu.

Rozdíly jsou propastné

Čísla hovoří jasně: rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými fondy mohou být velké. Kdo před rokem vložil úspory například do dluhopisového fondu KBC Renta Czechrenta, připsal si zhodnocení téměř deset procent. Naopak nejhůře na tom byli podílníci akciového fondu AKRO Eurotech - z padesátitisícové částky jim po dvanácti měsících zbyla necelá polovina.

Přesto však stále více zájemců ukládá peníze do podílových fondů. „Rok 2002 byl pro podílové fondy mimořádně úspěšný. Celkový majetek vzrostl ze 64,1 miliardy korun na 99,9 miliard korun, což je více než o padesát procent,“ říká Martin Hanzlík, generální manažer Unie investičních společností České republiky. Největší příliv zaznamenaly podle Hanzlíka fondy peněžního trhu spolu s dluhopisovými fondy.

Na co se při volbě fondů zaměřit? Nezapomeňte, že nemáte záruku, že se vám vložené peníze vrátí zpět; výjimkou jsou pouze zajištěné fondy. Proto vždy pečlivě vybírejte. „Investor, který nemá zkušenosti, by se měl především poradit s odborníkem a prostudovat si materiály týkající se investice. Obecně se dá říci, že začínající investor by měl peníze směřovat do bezpečnějších podílových fondů typu peněžního či dluhopisového trhu,“ radí Vladimír Pikora, ekonom Volksbank.

Je třeba pozorně prostudovat podmínky a poplatky jednotlivých fondů, hledět i na správce fondů - tedy investiční společnost. „Člověk by se měl seznámit se vstupními a výstupními poplatky, minimální požadovanou investicí, historií fondu a investiční společností, která ho spravuje,“ doporučuje postup Dan Karpíšek, analytik Komerční banky. Martin Burda, náměstek ředitele Investiční společnosti České spořitelny, doplňuje: „Případná rizika lze eliminovat výběrem kvalitního správce. Kdo si například koupí fondy peněžního trhu u některé ze tří největších tuzemských bank, neudělá chybu.“

Jakých chyb se mohou lidé dopustit? Rozhodně není dobré vkládat všechny úspory do jednoho fondu nebo do fondů jednoho typu. „Z pohledu rizika je také vhodné investovat i do fondů spravovaných různými společnostmi,“ uzavírá Pikora.

Každá investice do podílového fondu představuje riziko

Jestliže se tedy rozhodnete pro podílové fondy, není nutné se pouštět do přehnaně rizikových investic. Tu představují například akciové nebo smíšené fondy. Začátečník by se měl proto orientovat spíše na fondy peněžního trhu nebo dluhopisové fondy, které nabízejí vyšší výnos než bankovní vklady, ale jsou zároveň i dostatečně bezpečné. Kdo má však povahu hazardního hráče, může vyzkoušet i rizikové akciové fondy. „Při koupi dluhopisových a hlavně akciových fondů je vhodná porada s investičním poradcem," doporučuje Martin Burda.

Pozor také na to, v jaké měně jsou vedeny podílové listy jednotlivých fondů. U fondů, které investují v zahraničí měně, se totiž riziko zvyšuje případnými změnami kurzu české koruny. Vladimír Pikora k tomu uvádí: „Pokud se jedná o fond v cizí měně, hrozí zde riziko, že se kurzy akcií či dluhopisů propadnou, ale i to, že se zhodnotí česká koruna. Silnější koruna znamená, že za zahraniční cenné papíry získáme méně korun. Posílení české měny tak může zcela vymazat všechny zisky spojené s růstem kurzu akcií či dluhopisů.“

Jestliže by například dosáhl klientův dolarový fond za rok pětiprocentního zhodnocení, ale kurz koruny vůči americké měně posílil o deset procent, skončí bohužel jeho investice ztrátou. Proto je dobré se na začátku takovému typu fondů raději vyhnout. Nehledě na to, že odborníci povětšinou předpokládají trvající posilování koruny.

