Investice do umění: zajímavé výnosy, ale také velké riziko

V posledních letech došlo ke skutečnému boomu na trhu s uměním, zejména díky rozvoji na nových trzích, jako jsou Indie (momentálně asi nejrychleji rostoucí trh s uměním) a Čína (která se po New Yorku a Londýně stává třetím nedůležitějším trhem na světě).



Probíhající krize ve světě se na umění zatím nijak neprojevila a příliv nových peněz od nových investorů se projevuje na cenách, za které se umělecké předměty prodávají. Kromě obrazů se investuje také do plastik, kreseb, grafik, akvarelů, fotografií a jiných předmětů.



Investice a emoce

I když lze umění často považovat za investici, od klasických investičních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy s různé nástroje od nich odvozené, se přeci jen v lecčems liší. Snad největším rozdílem oproti běžným nástrojům je citová stránka spojená s vlastnictvím uměleckého předmětu, kterou u cenných papírů budeme hledat těžko.



Právě nákupy ovlivněné emocemi a sběratelstvím stojí za drtivou většinou nákupů umění, které ovlivňují cenu. Investice s cílem zhodnocení v umění hraje stále pouze doplňkovou roli.

Křištálová lupa Mezi tzv. emotivním nákupem a investicí do umění existuje několik rozdílů. U investice do umění jde o zachování hodnoty a cena je velmi důležitá. U emotivního nákupu cena prakticky není důležitá a ten, kdo určitou věc chce, protože se mu líbí, bude ochoten za ni dát pravděpodobně více než investor.



Rozdíl je také v tom, že u investora by měla sehrávat důležitou roli diverzifikace (jak s jinými investičními nástroji, tak i v rámci uměleckých předmětů) a investice do umění budou představovat pouze doplněk portfolia. U sběratele, u kterého rozhodují emoce, není nějaká diverzifikace vůbec důležitá.



Riziko je nemalé

I když je umění často prezentované jako vcelku konzervativní způsob uložení peněz, nemusí to být pravda. Kvůli jeho subjektivnosti, která je patrná při hodnocení uměleckého díla, je jakýkoli odhad vývoje ceny nemožný.



Riziko, že hodnota uměleckého díla nebude časem stoupat, případně ještě klesne, je velmi velké, zejména u mladých autorů, kteří jsou v poslední době středem zájmu sběratelů i investorů.



Ceny starých autorů jsou zpravidla vyšší a vysoké zhodnocení očekávat nelze, je u nich ale velká pravděpodobnost, že nebudou klesat.



Na druhou stranu jsou mladí autoři z hlediska výnosů velmi perspektivní a při dobrém výběru může taková investice přinést i stovky procent. Celkové zhodnocení uměleckých předmětů sledované indexem Art Price Global dosahuje od roku 1980 asi 13 procent ročně.



Aukce: osobně i on-line

Nejjednodušším způsobem nákupu uměleckých děl je aukce, které se můžeme účastnit osobně, jedním ze způsobů je také on-line aukce.



Jejich nevýhodou je ale nemožnost si daný předmět pořádně prohlédnout a "osahat", což je u mnoha uměleckých předmětů velmi důležité.

Nejdražší obrazy českých malířů prodané na aukcích v České republice Pořadí Autor

Dílo Prodejní cena* 1. František Kupka

Élévation 22,1 mil. korun 2. Josef Šíma

Léda s labutí 14,6 mil. korun 3. František Kupka

Abstraktní kompozice 13,4 mil. korun 4. Josef Čapek

Děvče v růžových šatech 12 mil. korun 5. Emil Filla

Dívka s mandolínou 11 mil. korun 6. Jindřich Štyrský

Krajina v oblacích 10,3 mil. korun 7. Antonín Procházka

Kopretiny 10,1 mil. korun 8. Josef Čapek

Koupel nohou 9,3 mil. korun 9. Antonín Procházka

Poprsí muže 9 mil. korun 10. Emil Filla

Žena v křesle s knihou 8,9 mil. korun Pozn.: * K prodejní ceně musí kupec ještě zaplatit aukční přirážku, která se pohybuje nejčastěji od 15 do 20 procent.

Dalším hojně využívaným způsobem je nákup v prodejních galeriích, které se často specializují na jeden druh umění nebo na určité období, a tak je dobré jich navštívit několik a navštěvovat je pravidelně.



Vodítkem pro orientaci v cenách uměleckých předmětů jsou aukční katalogy a cenné informace poskytnou také samotní galeristé. Jednoduchým způsobem je také sledování vývoje a trendů v umění v odborné literatuře, časopisech a nevyčerpatelným zdrojem informací je samozřejmě internet.





Nejdražší obrazy na světě Pořadí Autor

Dílo Prodejní cena* 1. Jackson Pollock

No 5, 1948 140 mil. dolarů 2. Gustav Klimt

Portrét Adély Bloch-Bauerové 135 mil. dolarů 3. Pablo Picasso

Chlapec s dýmkou 104 mil. dolarů 4. Pablo Picasso

Dora Maarová s kočkou 95 mil. dolarů 5. Mark Roth

Bílý střed 72,8 mil. dolarů 6. Andy Warhol

Zelená hořící auta 71,7 mil. dolarů Pozn.: * K prodejní ceně musí kupec ještě zaplatit aukční přirážku, která se pohybuje nejčastěji od 15 do 20 procent.

Investice do umění může být zajímavým zpestřením investičního portfolia, díky své specifičnosti je ale nutné být při nákupu uměleckých předmětů velmi obezřetný. Jako prostředek diverzifikace může v portfoliu splnit svůj účel, určitě by ale nemělo představovat větší část investovaných prostředků.



Více si přečtěte na Investujeme.cz.