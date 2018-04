Čím starší, tím dražší. Investujte do vína, šperků nebo obrazů

1 Víno

Na rozdíl od běžných vín určených k rychlé spotřebě hodnota investičních vín s přibývajícím stářím vzrůstá. V některých případech se může zhodnotit až v desítkách procent původní ceny. Například investory nejsledovanější index investičních vín londýnské burzy vín vykazuje za posledních 20 let průměrné hrubé roční zhodnocení 13 procent.

Investovat do vína se nejčastěji rozhodne člověk, který má k nápoji z révy osobní vztah. Ten, kdo se nechce sám rozhodovat, do kterých konkrétních vín investovat, může zvolit investiční fond na víno zaměřený. V obou případech by investoři měli určitě počítat s delším investičním horizontem, a to minimálně pět let.

Rada odborníka - Lenka Fernandes, investiční fond Wine Investment Partners: Dlouhodobost investice do vína je daná především vývojem ceny, která v čase roste nejen díky vyzrávání vína, ale také kvůli tomu, že nabídka konkrétního vína na trhu rok od roku klesá. Obecně lze říci, že nejvyšší ceny na trhu dosahuje investiční víno nejčastěji za 10 až 20 let.

S investicí do vína jsou spojeny i určité náklady. Investor musí počítat s vynaložením prostředků na uskladnění lahví ve specializovaných skladech, které zajišťují stálou teplotu a vlhkost. Dále se doporučuje sjednat také pojištění na přepravu a celou dobu uskladnění. Jednou z možností, jak tyto náklady minimalizovat, je právě kolektivní investování prostřednictvím fondů.

Kde zjistit víc:



www.liv-ex.com (londýnská burza vín)



www.wineinvestmentpartners.com (korunový fond investující do vína)



www.wineofczechrepublic.cz (vína z Česka)



Vývoj cen:

Cena Château Margaux ročníku 2008 se za posledních šest let zvyšovala průměrně o 16 % každý rok. Kdo tedy v roce 2008 nakoupil za 130 eur, může dnes prodat za cenu 319 eur.

2 Šperky, drahé kameny

K diamantu nebo i jinému drahokamu zasazenému do šperku by každý kupující měl obdržet certifikát „rodný list kamene“. V certifikátu jsou uvedeny specifické vlastnosti daného drahokamu, ale také potvrzení, že byl získán legální cestou. Certifikáty vydávají gemologické laboratoře, na jejichž stránkách lze každý certifikát ověřit. Kámen lze nechat ocenit i soudním znalcem. Takové posouzení stojí od 1 500 korun výš.

Rada odborníka - Ľubomír Macek, ALO diamonds: Při výběru investičního šperku je záhodno kupovat od klenotníků s historií a nebrat v potaz jen nízkou cenu. Často se ukáže, že prodaný drahokam nebo šperk neodpovídal tomu, co prodávající prezentoval. Po nákupu je dobré z bezpečnostních důvodů kupní doklady, certifikáty a posudky uchovávat odděleně od šperku.

Kde zjistit víc:

www.dorotheum.com (aukční síň)

sperky.antikpraha.cz (aukční síň)

Vývoj cen:

Prsten, bílé zlato 18 kt, diamanty 0,8 ct; barevné drahokamy tanzanit 5,43 ct; hmotnost 7,2 g. Cena 2012: 475 636 Kč, cena 2015: 766 838 Kč

Prsten, bílé zlato, 14 kt, centrální diamant 0,16 ct, hmotnost 3 g. Cena 2009: 19 420 Kč, cena 2011: 28 580 Kč, cena 2015: 33 711 Kč

3 Známky

Každý, kdo chce se sbíráním poštovních známek začít, by si měl především ujasnit, čeho chce docílit. Pokud bere sběratelství jako investici, měl by se soustředit na vybudování sbírky, která bude v něčem unikátní. Taková sbírka se ovšem nevybuduje za týden. Většinou to trvá několik generací, a stejně tak je to i s jejím zhodnocením. Sběratelství není nástroj k rychlému zbohatnutí. I když i tady samozřejmě existují výjimky.

Rada odborníka - Jindřich Jirásek, organizátor veletrhu Sběratel: Pro sběratelství platí, že k určení hodnoty zdánlivě bezcenného kusu jsou potřeba znalosti a patřičný rozhled v oboru. K tomu slouží katalogy, které evidují a aktualizují cenu většiny známých známek světa, a pak také veletrhy, kde lze porovnat nabídku různých firem a získat informace přímo od znalců z oboru.

Pro sběratele je také nutné mít dost volných peněz. Pokud se objeví příležitost výhodně nakoupit něco do sbírky, je třeba jednat (a platit) rychle. Sbírání čehokoliv by však mělo na prvním místě dělat sběrateli radost (a jeho okolí ulehčovat rozhodování, co mu mají koupit k Vánocům a narozeninám).

Kde zjistit víc:



www.numfil.com (numizmatika a filatelie)



www.infofila.cz (internetový magazín o filatelii)



www.sberatel.info (sběratelský veletrh, na kterém probíhá i konference o alternativních investicích)



Vývoj cen:

Že cena (vybraných) poštovní známek v čase roste, dokazuje příběh známky známé jako „Britská Guiana“. Celým názvem „British Guiana One-Cent Magenta“ se v loňském roce vydražila za 9 480 000 dolarů. Přitom kdysi stála jen pár šilinků...

4 Obrazy, umělecká díla

Kdo investuje do umění, měl by počítat s tím, že ke zhodnocení obvykle nedojde za několik týdnů, spíš za několik let, někdy dokonce desetiletí. A samotná proměna investice zpět na peníze není také záležitostí hodin. Umění není takzvaně likvidní investice, velmi důležité při jeho prodeji je správné načasování. Umělecké dílo se lépe prodává, když je známé, bylo například někde vystaveno, psalo se o něm nebo pochází ze slavné sbírky.

Rada odborníka - Mária Gálová, Dorotheum: Vsázet se dá na „klasiku“, tudíž na časem prověřená díla velkých autorů. U těch se však ceny pohybují vysoko. Lépe se proto mohou zhodnotit díla autorů etablovaných, ale na trhu zatím méně vyhledávaných, nebo se vyplácí sázka na něco jiného než obvyklé oleje. Mohou to být fotografie, sochy nebo třeba skleněné artefakty.

Investovat například do českého skla má tu výhodu, že při jeho následném prodeji je „hrací pole“ mnohem širší než jen český trh. Je to díky tomu, že čeští sklářští výtvarníci již desítky let patří k absolutní světové špičce a ve světě se s nimi čile obchoduje.

Často doporučovaná rada „investujte do děl mladých, dosud neznámých autorů“ má samozřejmě úskalí: pokud se umělec proslaví, může se nákup několikanásobně vyplatit; je zde však i riziko, že se neprosadí a dílo bude z investičního hlediska bezcenné. Neznamená to však, že pro svého majitele nebude mít hodnotu estetickou či citovou.

Kde zjistit víc:

www.dorotheum.com (aukční síň)



www.galeriekodl.cz (aukční síň)



www.galerieplatyz.cz (aukční síň)



www.obrazyvaukci.cz (internetová aukční síň)

Vývoj cen:

Olej na plátně Šítkovské mlýny od Jakuba Schikanedera, vznikl v roce 1910. Publikováno v soupisu díla autora. Prodáno v aukci: 2004 - 1 300 000 Kč, 2013 - 5 100 000 Kč. I po odečtení provizí při nákupu i prodeji vychází, že za 9 let došlo k trojnásobnému zhodnocení investice.