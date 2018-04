Investice do zelených firem jdou na dračku

Investice do společností dbajících při své činnosti na životní prostředí se řadí do širšího celku sociálně odpovědného investování (o „morálně čistých“ investicích jsme psali v článku ZDE). V poslední době je právě ekologie a ochrana životního prostředí hodně diskutovanou oblastí a i mnoho úspěšných firem se snaží brát ohled také na životní prostředí a jeho ochranu

Jednou z hlavních poznávacích črt společností, které bychom mohly nazvat ekologicky odpovědnými, není primárně dosahování co nejvyššího zisku, rozhodující podíl na trhu nebo maximální růst, ale odpovědnost vůči životnímu prostředí. To ale těmto firmám nebrání v dosahování zajímavých výsledků a v konečném důsledku tak nejsou ani investoři, kteří si cestu ekologického investování vyberou, nijako ochuzeni. Jde především o společnosti zabývající se například výrobou alternativních energií, zpracováním odpadů, čištěním vodních zdrojů apod. Mezi „zelené“ společnosti však lze také řadit firmy, které poskytují ekologicky šetrné služby, případně se v rámci své činnosti ve velkém měřítku řídí ekologickými pravidly.

Názory na „ekologické“ chování a jeho potřebu se však různí. Kromě stále rostoucího počtu lidí, kteří varují před neblahými důsledky technologického pokroku a globálního oteplování na životní prostředí, je zde také početná skupina skeptiků, kteří vnímají snahy ekologických aktivistů za přehnané a ničím nepodložené poplašné zprávy. Jedním z jejich hlavních argumentů je, že různé předpisy a nařízení týkající se ekologie jsou pro firmy velkou a zbytečnou zátěží snižující celkové výnosy, a jejíž přínos je mnohem menší, než náklady s tím spojené. Celkové výsledky však mluví za sebe a společnosti zaměřující svou činnost na ekologii, případně dodržující určitá „ekologicky přijatelná“ pravidla v ničem nezaostávají za svými méně odpovědnými rivaly, právě naopak.

Ve skutečnosti je rozdělování společností na „dobré a zlé“ trochu komplikovanější a nejedna společnost by se dala zařadit jak do seznamu „dobrých“, tak do černé listiny „zlých“ firem. Problémem je také slučování etických principů s ekologií, protože jsou společnosti, které řekněme splňují etická pravidla, ale z hlediska ekologie mohou být hodně pozadu, nebo naopak (petrochemické koncerny, energetické, biotechnologické firmy apod.). Společnou črtou všech produktů, které preferují širší oblast sociálně odpovědného investování je ignorování oblastí jako jsou zbraně, pornografie, tvrdý alkohol apod.

Malou nevýhodou produktů, které dbají na výběr společností šetrných k životnímu prostředí, mohou být například vyšší náklady spojené s náročnějším procesem výběru kvalitních titulů, které by odpovídaly zadaným kritériím. Kvůli tomu někteří manažeři mohou přistoupit k zmírnění pravidel při výběru společností. To ale na druhé straně nemusí vyhovovat každému investorovi, protože investice tak ztrácí základní princip.

Etické a ekologické investování se těší velkému zájmu zejména ve Velké Británii nebo USA (objem investic v sociálně odpovědném trhu dosahuje v USA kolem 3 bilionů dolarů), u nás je ale zatím tato oblast spíše na okraji zájmu. To samé platí také o nabídce investičních možností pro drobné investory. Například podílové fondy v koruně nejsou dostupné prakticky vůbec, v cizích měnách jsou dostupné dva fondy společnosti Pioneer.

Domácí investoři si ještě počkají

Pioneer Global Ekology (v USD i EUR) se orientuje na společnosti produkující ekologicky nezávadné produkty, nebo technologie, podnikající zejména v oblasti kontroly znečištění vzduchu, alternativních zdrojů energie, recyklování, pálení odpadů, úpravy odpadních vod, čištění vody a biotechnologií. Pioneer Global Ethical Equity je také zčásti orientovaný na společnosti, které se chovají šetrně k životnímu prostředí, kromě toho ale při výběru akcií rozhoduje také poradní výbor, který dohlíží na to, jestli se vybrané společnosti řídí také etickými pravidly.

Zajímavou možností byl také „ekologický“ zajištěný fond ČSOB Vodního bohatství 1, který investoval do 16-ti akcií společností, jež působí při obnově vodních zdrojů, jejich kultivaci a zachování. Zájem investorů o nový produkt dokazuje také skutečnost, že po třech týdnech byl fond prakticky vyprodán a předčasně uzavřen.

Širokou nabídkou se mohou prezentovat strukturované produkty, mezi něž patří například indexové certifikáty. Jak ale říká sám vydavatel časopisu Zertifikate Journal, pan Martin Svoboda, „musíme si uvědomit, že na trh se dostává poměrně mnoho produktů, které se snaží plout s trendem. Tyto produkty nemusí být pro většinu investorů zcela optimální, to znamená, že jsou předražené a pod nálepkou ekologie, nebo etiky se snaží nabídnout něco, co v podstatě ekologické ani etické není.“

Zajímavým produktem pak může být například certifikát S-BOX Dr. Holler Cool Climate Index, který vychází z indexu na ochranu klimatu. Ten obsahuje společnosti vyvíjející technologie snižující škodlivé emise. Dalším produktem může být certifikát S-BOX Dr. Holler Clean Energy Index. Jeho podkladovým aktivem je index obsahující firmy působící v oblasti obnovitelných energií (větrná energie, biomasa apod.). Je možné investovat také do indexu společností zabývajících se čištěním vody, nebo dodávkou čisté vody apod. ve formě certifikátu S-BOX Dr. Holler Pure Water Index. Posledně jmenovaným může být certifikát S-BOX Dr. Holler New Material Index, prostřednictvím něhož je možné investovat do společností, které se zabývají vývojem a výrobou nových materiálů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí.