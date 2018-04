Zlato, stříbro: lidé stále více investují do drahých kovů

Spořící účty, stavební nebo důchodové spoření, fondy, cenné papíry. Finančních produktů, do kterých lze investovat peníze, je na trhu hodně. Roste zájem také o investice do drahých kovů. Volí ho lidé, kteří se obávají znehodnocování peněz v dlouhodobém horizontu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Golden Gate, kterého se letos na jaře zúčastnilo 600 respondentů.

Celých 80 procent investic do drahých kovů představuje zlato, stříbro pak zbylých 20 procent. Poměr mužů a žen v oblasti spoření do drahých kovů je přibližně vyrovnaný, konečné slovo v rozhodování ale mají v rodinách většinou ženy.

Drahé kovy Jsou uchovatelem hodnoty a pojistkou proti inflaci.

V investičním portfoliu by měly tvořit doplněk, ne základ.

Jejich cena nekopíruje cenu na burze (závisí také na síle koruny, na kurzu vůči dolaru).

Mají nevýhodu, že nenesou žádný úrok. Pak musíte najít někoho, kdo je od vás koupí.

Respondenti přitom uvádějí dva hlavní motivy spoření. První skupina si chce vytvořit stabilní rezervu na důstojný život v důchodu, druhým motivem je spoření pro děti nebo vnoučata. Právě objem úspor pro potomky vzrostl meziročně zhruba o 30 procent.

Lidé se nyní více obávají uvolněné monetární, tedy peněžní politiky světových centrálních bank založené na tištění peněz a s tím související ztráty jejich hodnoty. „Řada střadatelů došla k názoru, že tato politika by potenciálně v horizontu několika málo let mohla vést k inflaci, takže se snaží svůj majetek uložit jinak než na bankovních účtech či v cenných papírech. Právě zlato pro tento účel hraje geniální roli,“ říká analytička společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Obavy z řecké krize

Lidé se ale také obávají nadsazených cen na trzích cenných papírů, tedy tzv. cenových bublin. „Ty mohou, ale také nemusí prasknout v souvislosti s řeckou krizí anebo kdykoliv později. Kdo tedy chce úspory uložit výnosněji než na termínovaném vkladu, ale současně se nechce podílet na investicích, u kterých hrozí cenová bublina, ten se velmi často obrací právě ke zlatu,“ vysvětluje Markéta Šichtařová a dodává: „Investoři do zlata se rekrutují především z těch lidí, kteří nechtějí přehnaně riskovat a do budoucnosti hledí s určitou nedůvěrou.

Jak spořit spořit je možné od 500 Kč

klient si určí sám, kolik chcete naspořit

až naspoří zlatý nebo stříbrný slitek, fyzicky jej dostáváte

slitek můžete kdykoli odprodat (garantován výkup)



spoření lze navýšit i vynechat

„Cena zlata, na rozdíl od ostatních aktiv, prošla v letech 2012 a 2013 korekcí a stala se pro investory atraktivní,“ říká Vladimír Brůna, výkonný ředitel společnosti Golden Gate, která se specializuje na investování do zlata a stříbra.

Zajímavou investicí je kromě zlata také stříbro. Zájem lidí o něj od roku 2013 vzrostl téměř dvojnásobně. Investoři během posledních dvou let také provedli o 50 procent více jednorázových nákupů fyzického stříbra. „V horizontu pěti let předpokládáme výrazný nárůst ceny stříbra spojený s nestabilitou na měnových trzích a s tím souvisejícím nárůstem cen zlata a drahých kovů,“ říká Vladimír Brůna.