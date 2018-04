Názory odborníků: Čím se řídit, abyste své úspory zhodnocovali

Petr Plocek z UniCredit Bank pro příští rok očekává růst akciových trhů. I když kvůli aktuálním rizikům ve světě (Ukrajina, Sýrie, Irák) nevylučuje krátkodobé výkyvy. Růst trhů předpovídá i Michal Valentík z ČP Investu.

Miriam Hanáková ze společnosti FinVox píše v souvislosti s akciemi o bublině, která už tak trochu praská ve švech – ta se podle ní ještě trochu přifoukne a dá se prý čekat i zvýšená kolísavost. Privátní bankéř J&T banky Vratislav Svoboda považuje v současnosti akcie za investice s vyšším rizikem.

O úsporách a investicích 75,6 % dospělých Čechů vnímá bydlení jako vhodnou investici do budoucna, která jim zajistí dostatečné zhodnocení peněz. 45,5 % lidí chce investovat do finančních nástrojů a čtvrtina lidí do komodit. Investici do vlastního podnikání by zvolilo jen 15 % lidí. (zdroj: Hypoteční banka)

Jeden bilion korun drží na bankovních účtech čeští klienti. Dalších zhruba 745 miliard korun je na spořicích účtech a termínovaných vkladech. (zdroj: ČSOB)

110 tisíc korun je průměrná výše úspor české domácnosti. (zdroj: ING)

70 % investic českých milionářů je takzvaně „na jistotu“, 30 procent „na riziko“.

(zdroj: UniCredit Private Banking)

Ty a mnohé další názory s nadhledem shrnuje Aleš Tůma z Partners výrokem: „Vývoj akciových trhů? Budou kolísat, stejně tak jako posledních 400 let.“

Jsou řešením fondy?

Drobní investoři, kteří nechtějí zkoumat jednotlivé firmy a jejich ekonomické vyhlídky, mohou kupovat akcie prostřednictvím fondů. To má výhodu v tom, že i za relativně malé částky mohou nakupovat akcie podniků, na které by sami neměli dost peněz. S prostředky všech podílníků fondu hospodaří portfoliomanažer, jehož úkolem je právě zkoumání nakupovaných akcií. Klient sám si vybírá konkrétní fond – ty se profilují třeba podle toho, do jakého odvětví či lokality investují. I ve fondech platí to, co o investicích přímo do akcií – ti, kdo se rozhodnou vložit do nich peníze, měli by si stanovit časový horizont alespoň pět let.

Fondy mají pro klienty ještě jednu výhodu. Část peněz uložíte do akcií a část do méně rizikových cenných papírů, například firemních či státních dluhopisů.

Čím má člověk benevolentnější přístup k rizikům a víc času na investování (například je mladší), tím větší podíl akcií si ve svém portfoliu může dovolit.

Zlato také raději ve fondech

Samostatnou kapitolou investování je nákup zlata. Mnozí ho považují za jistotu – dá se na něj sáhnout. Kdo nakoupil před dvěma lety, aktuálně na zlatě prodělává, kdo nakoupil před deseti lety, je v plusu. „Zlato bych viděl jako diverzifikační složku portfolií, nenakupoval bych ho masivně. Nicméně, pokud má sloužit jako určité zajištění proti katastrofickým scénářům, pak je třeba volit fyzickou formu zlata – náklady spojené s jeho držením budou totiž pro takovéto investory podružné,“ komentuje Aleš Prandstetter z ČSOB.

Jiní analytici však doporučují využít raději takzvaných ETF fondů (fondy, které se obchodují na burze) zaměřených na zlato, právě proto, že zbaví investora nákladů spojených s uložením drahého kovu. Ještě více to platí o stříbře, kterému mnozí odhadují slibný potenciál růstu a na které je z hlediska investora potřeba větší sejf, pokud by ho měl ve fyzické podobě.

Dalo by se říci, že co odborník, to jiný názor. Jak tedy odpovědět na otázku, zda je lepší dát peníze do zlata, nebo do akcií? Doporučení zní: Jestli chcete víc než spořit na běžných a spořicích účtech, dejte peníze do akcií i do zlata. Kolik, na jak dlouho a kam ještě jinam, to je velmi individuální a záleží to na investičním profilu každého klienta.

Jaký jste investor?

Pokud chcete ukládat peníze s nejistým výsledkem, musíte si předem ujasnit hned několik věcí: