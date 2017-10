Tři otázky, které pomohou v rozhodování, kam investovat ušetřené peníze

Možností investování je nepřeberné množství: fondy, od těch velmi konzervativních až po exotické akcie, také zlato a různé další alternativní investice. Investiční byt si za 200 tisíc nekoupíte, bude tedy třeba vybírat z finančních produktů. Vtip je v tom, že volba konkrétního nástroje je vlastně až to poslední rozhodnutí, které vás čeká. Nejdříve je totiž nutné si odpovědět na několik základních otázek.

1 Jak velké peníze to pro mě jsou?

Kdo každý měsíc sotva vyjde s penězi, ten by měl investovat opatrněji než někdo, kdo je pravidelně v plusu a nemá žádné dluhy. Kromě příjmů záleží i na tom, jak velké procento majetku investice představuje a jaké další rezervy máte.

Naprostá většina populace využívá tradiční produkty jako stavební spoření či „staré“ penzijní připojištění. Na finančních trzích jednou za čas nastane nějaká panika, ale to není důvod vyhýbat se rizikovějším investicím, stačí mít na paměti, že netvoří celý váš majetek.

2 Na co a kdy budu peníze potřebovat?

„Velmi důležitá otázka. Peníze určené na rekonstrukci bydlení napřesrok má smysl leda tak zaparkovat v bance. Naopak úspory na penzi, která vás čeká za 20 let, můžete investovat vcelku odvážně,“ říká investiční analytik společnosti Partners Aleš Tůma.

A odpovídá proč: „Jednoduše proto, že s délkou horizontu klesá pravděpodobnost ztráty. Investovat do akcií na rok je nesmysl, protože šance, že zrovna klesnou, je poměrně vysoká. Za pět let je podle historických statistik pořád zhruba pětinová šance, že skončíte v minusu. Na horizontu 20 let už je to ale velmi nepravděpodobné,“ dodává Aleš Tůma.

Pokud zvolíte spořicí účet nebo termínovaný vklad na krátkodobé uložení, výhodou je vysoká likvidita, tedy peníze máte takřka kdykoliv k dispozici. Nevýhodou je velmi nízké zhodnocení.

„U investic do podílových fondů je výhodou široký výběr různých druhů fondů a hlavně opravdu široká diverzifikace, tedy rozložení rizika mezi různé nástroje či v případě fondů mezi různé emitenty nakupovaných aktiv. A v neposlední řadě nízká nákladovost vhodně zvoleného fondu. Je tu ovšem vyšší riziko než u spořicích produktů, ale také i vyšší očekávané zhodnocení,“ doplňuje investiční specialista Broker Consulting Martin Novák.

Podle něj je také zajímavé investování do programů životního cyklu, pokud máte stanovený dlouhodobý horizont a plánovaný termín výběru. „Ty kromě výše zmíněných výhod nabízejí ještě takzvanou realokaci s blížícím se koncem programu. To v praxi znamená, že ke konci programu se portfolio začne takzvané zkonzervativňovat, tedy investované prostředky se začnou přesouvat do bezpečnějších přístavů,“ dodává Martin Novák.

3 Kolik rizika snesu?

Statistiky jsou jedna věc a nervy druhá. Investice vyhovující všem poučkám a pravidlům vám bude málo platná, pokud při prvním zakolísání ztratíte hlavu a vše vyberete. „Mnoho lidí znervózní, když má investovat větší částku jednorázově. V takovém případě může pomoci rozložení investice do několika postupných splátek. Sice ani to negarantuje vyšší výnosy, ale alespoň se postupně osmělíte,“ doporučuje analytik Tůma.

„Pokud máte o své finance strach a nechcete podstupovat riziko poklesu, tedy že na účtu budete mít méně, než jste vložili, i přes to, že na konci můžete mít více, než jste vložili, nemá smysl se trápit s investováním. Pak je vhodné použít spořicí produkty. Pokud ovšem je ochota nějaké riziko podstoupit, jsou investice správnou volbou,“ říká Martin Novák.

Jak tedy investovat například na horizontu pěti a více let, pokud nemáte velké zkušenosti, ale jde o peníze, které jsou vyloženě navíc? „Pravděpodobně nevrhnete celou investici do akcií, ale vyvážené portfolio zhruba se 40 % by mělo fungovat. V tom by měly převažovat fondy zaměřené na akcie vyspělých trhů a doplňkově (například 10 %) můžete zařadit ty exotičtější,“ radí Aleš Tůma.

Část portfolia (zhruba do 20 %) můžete podle něj dát do firemních dluhopisů. Tady pozor na různé „garantované“ nabídky od nedávno založených s.r.o., které ve skutečnosti mohou být velmi rizikové. „Bezpečnější řešení je fond, prostřednictvím kterého nakoupíte i za pár tisíc korun desítky či stovky různých dluhopisů. Zbylé peníze je vhodné použít bezpečně, typicky do fondů státních dluhopisů, momentálně vzhledem k jejich nízkému úročení spíš na spořící účet,“ dodává Aleš Tůma.

Takto namíchané portfolio by při dodržení doporučeného investičního horizontu mělo přinejmenším udržet krok s inflací. Na různé alternativní investice jako zlato či momentálně módní spekulace na kryptoměny myslete až v momentě, kdy využíváte tradiční investice.