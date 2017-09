Každý sedmý Čech investuje do fondů. Ale mnozí naletí marketingu

Jak nenaletět v investicích? Využijte online investiční kalkulačku a zjistěte, jak se částky výnosů investic pohybují.

Podle Asociace pro kapitálový trh (AKAT) bylo ke konci června v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno přes 455 miliard korun. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. V současnosti už tak každý sedmý Čech investuje.

České domácnosti se tak se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy. Celkový objem majetku investorů podle asociace dosahoval ve druhém čtvrtletí letošního roku 1,337 bilionu korun.

„Nárůst aktiv není dán jen novým přílivem vkladů, ale také vývojem cen na finančních trzích. Takže za rychlejším růstem akciových a smíšených fondů stojí jejich lepší výkonnost v uvedeném období,“ komentuje výsledky ředitel prodeje investiční společnosti Conseq Richard Siuda.

Struktura nárůstu aktiv, kdy dynamičtější investice, akciové a smíšené fondy zaznamenaly rychlejší růst než konzervativní dluhopisové a fondy peněžního trhu, ukazuje na větší příklon investorů k dlouhodobějším a strategičtějším úložkám. A to je podle analytiků pozitivní.

Vklady u bank také rostou

Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 25,47 miliardy korun, což představuje navýšení o 5,92 %. Vklady domácností v bankách za stejné období narostly také, a to o 4,3 %. V tomto kontextu nevypadá příliv finančních prostředků do podílových fondů nijak oslnivě.

„Struktura úspor českých domácností se výrazně nemění. Domácnosti mají stále značnou část úspor na bankovních vkladech. Růst majetku ve fondech je tedy nutné vnímat i v kontextu vývoje objemu vkladů v bankách,“ myslí si investiční specialista společnosti Partners Martin Tománek

Smíšené fondy - proč jsou tak oblíbené

Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2017 o 10,48 miliardy korun. Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených, akciových, fondů fondů, strukturovaných fondů a v poslední době i nemovitostních fondů. V poklesu pokračují fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy.

„Co se týče smíšených fondů, tak tato kategorie pokrývá velice širokou škálu od smíšených konzervativních až po smíšené dynamické. Mnoho zajištěných fondů je klasifikováno jako zajištěné, takže proto je v nich nejvíce aktiv,“ říká Richard Siuda.

Podle Martina Tománka významným faktorem je také fakt, že smíšené fondy se klientům na pobočkách bank snadno prodávají. Například některé smíšené fondy se klientům prezentují tak, že na rostoucím trhu drží velkou část majetku v akciích, čímž maximalizují výnos, zatímco jakmile začnou ceny aktiv kolísat, směřují prostředky do dluhopisů nebo hotovosti, čímž naopak chrání investici před výraznějším poklesem.

„Tato strategie vypadá dobře na papíře, nicméně v praxi bývá kontraproduktivní, přináší s sebou vyšší transakční náklady a až příliš často vede k výrazně podprůměrné výkonnosti. Je to vlastně vítězství marketingu nad zkušeností. Investoři by na tom zpravidla byli lépe, pokud by si stanovili pevnou alokaci aktiv, například typické vyvážené portfolio 60 % akcie, 40 % dluhopisy, a drželi ji bez ohledu na to, co právě dělá trh,“ dodává Martin Tománek.

Nejčastější chyby

Podle analytiků finančních trhů se stále pohybujeme v prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb. Sazby na bankovních vkladech jsou pod mírou inflace a výnosy kvalitních vládních dluhopisů se pohybují poblíž historických minim. Za takové situace hledají investoři alternativy.

„Bohužel některé investory současné tržní podmínky motivují k podstupování nadměrného rizika, což může snadno vést k trvalé ztrátě kapitálu. Jmenoval bych například nákup jednotlivých firemních dluhopisů bez prověřování bonity emitenta, případně populární věci dnešní doby jako je Bitcoin. Podobné chování historicky příliš často vedlo k nepříjemným a trvalým ztrátám,“ uzavírá Martin Tománek.

Šest rad, jak investovat do podílových fondů