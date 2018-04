Investice: Jarní úklid v portfoliu

Investiční poradci se proto poměrně často setkávají s tím, že s klientem řeší jeho stávající portfolio, které potřebuje odbornou pomoc. Typická je například situace, kdy se nejprve začne investovat s fondem peněžního trhu, aby prostředky neležely jen na běžném účtu v bance. K tomu se časem přidá fond dluhopisový a na radu známého také fond investující do čínských akcií.

Lákavý leták přidaný do výpisu z banky potom vede k tomu, že do portfolia přibude zbrusu nový zajištěný fond na japonské akcie a umělecké dílo zakončí odprodej fondu peněžního trhu („roste přece tak málo“) a dluhopisového fondu („každý dnes přece říká, že dluhopisy určitě ne“), které nahradí akcie biotechnologického sektoru. Toto několikanásobné investiční salto nakonec způsobí, že z původně konzervativního portfolia se stane portfolio velmi agresivní, které může během roku zaznamenat i ztráty v řádu desítek procent.

Udělejte si přehled o svých investicích

Na výše uvedeném případě je nebezpečné to, že se vše může udát relativně pomalu a nenápadně, ale důsledky mohou být dalekosáhlé. Je proto dobré si o investicích udělat jasný přehled a popřípadě i provést jarní úklid. Patříte-li mezi ty, kteří na radu několika poradců, známých či svého vlastního rozhodnutí už postupně investovali do několika (a jsou i případy, kdy jde o desítky) podílových fondů, určitě si sežeňte všechny výpisy zmajetkových účtů bank, investičních společností nebo obchodníků s cennými papíry. Z těchto výpisů si pak udělejte přehled, co vlastníte a kolik čeho.

Jen název podílového fondu je však málo. To nejdůležitější je, zda jde o akcie (a jaký druh), dluhopisy či peněžní trh. Přehled na úrovni akcie–dluhopisy–peněžní trh je v podstatě jednou z nejdůležitějších informací, kterou by měl mít každý

investor k dispozici. K jeho sestavení je také zapotřebí vědět, co se nalézá „pod pokličkou“ každého podílového fondu.

Zda je to fond akciový, či dluhopisový, to nedá takovou práci zjistit. Investuje-li fond do akcií vyspělých trhů (Evropa, USA) nebo se pohybuje na trzích podstatně rizikovějších (Asie, střední Evropa), to už vyžaduje hlubší zkoumání. Tyto informace lze vcelku snadno nalézt v měsíčním přehledu podílového fondu, který je většinou jednoduše dosažitelný na internetových stránkách investičních společností. Podobný přehled je velmi žádoucí sestavit také z pohledu měn. I měnovou strukturu lze vyčíst z měsíčního přehledu podílového fondu.

Zamíchat, netřepat...

Jakmile existuje přehled o všech fondech, je důležité sestavit podobný přehled celého portfolia. Půjde asi o nelehký úkol, ale výsledek bude stát za to. Jedině takto se totiž dá zjistit, jestli je současné portfolio smysluplnou kombinací investic, nebo jen náhodně smíchaným koktejlem, ze kterého může hodně bolet hlava.

Kvalifikovanou radu v tomto směru dá každý zkušený investiční poradce, ale základní obecné doporučení můžeme udělat i teď a tady. Z přehledu celkového portfolia vyplyne, jaká jeho část je investována do akcií, dluhopisů a peněžního trhu. Investor si tak uvědomí, zda je jeho celé portfolio moc, nebo málo rizikové vzhledem k jeho toleranci k riziku, tedy kolísavosti investic, respektive k možným ztrátám, a jestli není příliš vystaven měnovému riziku.

Další důležitý krok je onen jarní úklid. Často se totiž stává, že investor má v portfoliu fondy, které se navzájem překrývají, například tři fondy na evropské akcie jsou skutečně zbytečné. Smysluplné je tedy ponechat si jen jeden, který je v dané oblasti nejkvalitnější.