Investice měsíce: pšenice a pak dlouho nic

Problémy evropské ekonomiky jsou prozatím zapomenuty a investoři předpokládají pokračování hospodářského oživení.

Komoditní trhy prudce rostou

Přesto jsou současné tempa růstu nečekaná. Po ztrátovém druhém čtvrtletí se dala očekávat korekce, je ovšem podivuhodné, s jakou razancí se do ní komoditní trhy pustily. Dobrým měřidlem výkonnosti trhu jsou komoditní indexy. Stejně jako akciové indexy měří podle určených vah výkonnost jednotlivých finančních aktiv.

Asi nejznámější S&P GSCI komoditní index, který zahrnuje cenové změny dvaceti čtyř komodit, vzrostl od začátku července téměř o 10 procent. Nejrychleji rostoucími komoditami indexu byly průmyslové kovy a zemědělské komodity. Pokud bychom ale hledali nejrychleji rostoucí komoditu, byla by to jednoznačně pšenice.

Dokonalý obrat

Pšenice přitom byla jednou z těch, které stahovaly komoditní trhy v prvním pololetí dolů. Svých minim dosáhla pšenice na konci června, když oproti začátku roku ztrácela 16 procent. Pak však začala prudká really, která trvá dodnes. Ze svých minim tak už pšenice posílila na chicagské komoditní burze o téměř 60 procent, což je nejrychlejší růst této komodity od roku 1973. A stále neskončil.

Důvodů se samozřejmě sešlo více. Kromě již popsaných faktorů odstartovala růst na konci června zpráva o prudkém poklesu celkové plochy oseté kukuřicí v USA. Přičemž pšenice je jejím hlavním substitutem.

Na začátku července přišlo první varování před suchem, které postihlo Evropskou unii a Rusko. Postupně se začaly přidávat další státy, které snižovaly odhady produkce kvůli suchému počasí – Kazachstán, Ukrajina i USA. Naopak Kanadu postihly lijáky, které se ovšem na snížení produkce projevily stejně jako sucho.

Zatímco se na konci července začaly problémy jednotlivých zemí uklidňovat, tak v Rusku se situace naopak vyhrotila. Požáry a sucho snížily odhady na letošní úrodu na 70 milionů tun, téměř denně se však aktualizuje směrem dolů. Neoficiální odhady jsou už na 50 milionech tun. Minulý týden ve čtvrtek dokonce ruská státní administrativa zakázala exporty obilovin. Rusko je přitom dlouhodobě čtvrtým největším světovým exportérem pšenice a tento krok silně ovlivní její globální ceny.

Ostatní obiloviny následují pšenici zpovzdálí

Takto extrémní cenový vzestup pšenice pocítí i obyvatelé České republiky. Kromě hořekujících zákazníků a spokojených zemědělců však mají šanci také investoři. Jen těžko se však dá odhadovat, jak dlouho potrvá panika na trzích.

Zajímavá bude také reakce substitutů pšenice. Kukuřice od konce června přidala necelých 16 procent a rýže 17 procent. Pokud by se situace na trhu s pšenicí v brzké době neuklidnila, mohly by na to dalším růstem reagovat právě tyto obiloviny. Ve srovnání se začátkem roku jsou stále v mínusu a velké investiční domy by mohly brzy začít upravovat své cílové ceny na tyto komodity směrem vzhůru.