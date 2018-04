Škola investora: pět otázek než začnete investovat

, aktualizováno

„Tady to máte a něco s tím udělejte, ať to vydělává.“ To je asi nejhorší možné zadání, které můžete dát bankéři či finančnímu poradci. Pro správné nastavení portfolia je toho totiž potřeba říct mnohem víc. Co konkrétně, vysvětluje Aleš Tůma, finanční analytik Partners.