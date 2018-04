Investice: Kde vám dobře vydělají dva tisíce a kam uložit velké částky

Kdo by nechtěl vydělat hodně a přitom mít jistotu, že o své peníze nepřijde. Jenže tak to nefunguje. Takzvané bezrizikové investice dnes mají nulový výnos. V tom lepším případě. Není totiž výjimkou ani výnos záporný. Bez rizika, alespoň minimálního, tedy investovat nelze.

Do čeho má uložit peníze člověk, který by si rád udělal rezervu těsně před důchodem, aby překonal letošní odhadovanou dvouprocentní inflaci? Může investovat pravidelně, nebo finance poslat najednou.

1 Pravidelná investice

Spořicí účet: spíš nic než moc

Pokud budete šest let pravidelně měsíčně ukládat na spořicí účet dva tisíce, dáte ze svého za celou dobu 144 tisíc korun. Ale i když zvolíte momentálně nejvýnosnější konto u Creditas, vyděláte za šest let jen něco málo přes čtyři tisíce korun čistého. A to ještě za předpokladu, že banka sazbu v průběhu let nesníží a vy nebudete po celou dobu nic vybírat.

Stavební spoření je na tom lépe

O něco lépe na tom budete v případě, že uzavřete smlouvu stavebního spoření. V současné době nabízejí stavební spořitelny zhodnocení 0,5 až 1 procento, ale díky státní podpoře až dva tisíce korun ročně se můžete dostat při úložce dva tisíce měsíčně na efektivní zhodnocení kolem tří procent. A na konci vázací doby tak můžete mít na účtu až 158 tisíc korun čistého, tedy po odečtení vstupního poplatku, poplatků za vedení účtu a zdanění. Vydělat lze tedy za šest let 14 tisíc korun. Ovšem na peníze nesmíte sáhnout.

Penzijní fond vyhrává

Fakta 54 % Čechů si ukládá peníze na spořicím účtu.



11 % lidí v tuzemsku již vyzkoušelo větší jednorázové investice. A dalších 7 % je plánuje.



64 % lidí v ČR si šetří na penzi. Ve věkové skupině 40–55 let je to až 75 %.

Češi preferují spíše konzervativní nástroje, např. spořicí účty nebo spoření na penzi, neradi riskují a chtějí mít své peníze po ruce.

Nejvýhodnější variantou je investice do doplňkového penzijního spoření. I když zvolíte tu nejstřízlivější konzervativní strategii, můžete po šesti letech vydělat až 17 tisíc korun. Ti odvážnější, kteří vyberou strategii dynamickou, která investuje více do akcií, mohou mít na účtu po šesti letech ukládání dvou tisíc korun měsíčně při troše štěstí necelých 170 tisíc korun. Do celkové částky je připočítaná státní podpora, výnosy jsou zdaněné.

Další výhodou penzijního spoření je možnost odečíst si od letošního roku až 24 tisíc korun za rok z daňového základu. V našem modelovém příkladu byste si ze dvou tisíc investovaných měsíčně mohli odečíst 12 tisíc za rok a při 15procentní dani získat zpět každý rok 1 800 korun, za šest let tedy 10 800 korun. Tato varianta je výhodná pouze pro lidi, kteří se blíží šedesátce. Podmínkou pro výběr peněz z penzijního spoření je trvání smlouvy alespoň pět let a věk 60 let.

„Zákon říká, že pět let před důchodovým věkem by měly být veškeré peníze převedené do povinného konzervativního fondu, kde bude menší riziko ztrát, ale také prakticky nulový čistý výnos, zahrneme-li poplatky. Kdo bude chtít dávat přednost dynamické strategii déle, musí aktivně zažádat penzijní společnost, aby mu je do konzervativní nepřeváděla,“ upozorňuje analytik společnosti KZ Finance Marek Janšta a dodává, že pro dynamičtější investory je zatím nejlepší program Zenit od Conseq penzijní společnosti. U konzervativních strategií jsou rozdíly ve výnosech minimální, prim dosud hrála ČSOB PS.

Podílový fond - buď, a nebo

Kdo se chystá investovat pravidelně dvě tisícovky do některého podílového fondu, může, ale také nemusí moc vydělat. „Nyní se podílové fondy registrované v ČR prodávají na poměrně krátký investiční horizont šesti let. Poplatky fondům jsou přitom standardní, tedy dost vysoké na krátký čas investování. Navíc i strategie investování musí být kvůli tomu opatrná, konzervativní, proto nelze tuto variantu bezmyšlenkově doporučit každému,“ říká Marek Janšta.

Dodává, že hrubého výnosu tři až čtyři procenta ročně by se dalo dosáhnout úpravou programu investování. Investor ho nenechá dojít do konzervativní fáze a zastaví ho už v dynamičtějším údobí, kdy lze díky vyššímu zastoupení akcií dosáhnout na vyšší výnosy. To umožňuje například PŽC Rentier 3S od Pioneeru.

„Na začátek bych volil spíše globální akciové fondy a malou část bych ukládal do nemovitostních fondů,“ radí Marek Janšta. Při očekávaném hrubém výnosu kolem čtyř procent ročně byste během šesti let vydělali kolem čtyř tisíc korun, tedy přibližně jako na nejvýhodnějším spořicím účtu.

U investování do fondů můžete také využít programů, které nabízejí banky. „Většinou mají v portfoliu různé fondy pro každý typ investora. U nás jsou to programy pravidelného investování U invest Plus nebo Rytmus, investovat lze už od pětistovky měsíčně,“ říká Aleš Mátl, manažer investičních produktů UniCredit Bank, a dodává, že pravidelnou investicí se výrazně snižuje riziko špatného načasování, tedy že nakoupíte na vrcholu ceny.

„Modelovému klientovi bych doporučil jako základ náš Vyvážený nebo Růstový fond, rozšířit své portfolio může třeba o smíšený fond Bohatství a nakonec je doplnit o Akciový či ČSOB fond Úrokové strategie,“ říká investiční analytik ČSOB Miroslav Adamkovič.

Modelový příklad č. 1 Klient 55+ spoří 2 tisíce měsíčně, 6 let - naspoří celkem 144 tisíc Kč Způsob zhodnocení Naspořeno celkem Poznámka Stavební spoření 158 229 Kč Po zdanění se započtením státní podpory a poplatků (3 % momentálně nejvýhodnější na trhu Wüstenrot ProSpoření OF-S) Doplňkové penzijní spoření - konzervativní strategie 161 932 Kč Po zdanění se započtením státní podpory a poplatků Doplňkové penzijní spoření - vyvážená strategie 165 427 Kč Po zdanění se započtením státní podpory a poplatků Doplňkové penzijní spoření - dynamická strategie 169 015 Kč Po zdanění se započtením státní podpory a poplatků Podílový fond 147 387 Kč Po zdanění se započtením státní podpory a poplatků Spořicí účet 1,1 % ročně 148 057 Kč Po zdanění se započtením státní podpory a poplatků (momentálně nejvýhodnější na trhu banka Creditas) Zdroj: www.stavebky.cz, KZ Finance, Asociace penzijních společností

2 Jednorázová investice

Spořicí účet

Když si dnes uložíte 150 tisíc korun na to momentálně nejlépe úročené spořicí konto se sazbou 1,1 procenta ročně a za předpokladu, že žádné peníze nevyberete a sazba vydrží (což není pravděpodobné), budete mít po zdanění za šest let na účtu o 8 652 korun více.

Stavební spoření vychází na 2 %

Jestli nechcete peníze nechat jen tak ležet na spořicím účtu, můžete je vložit jednorázově do stavebního spoření. A přestože již na smlouvu nebudete dál ukládat nic, získáte kromě výnosu až jedno procento také maximální státní podporu. A tak, i když zaplatíte poplatky, vyděláte za šest let 18 tisíc čistého, což odpovídá hrubému výnosu kolem dvou procent.

Penzijní spoření vynese až třicet tisíc

I pro jednorázový vklad je na šest let nejvýhodnější doplňkové penzijní spoření. Samozřejmě pro staršího člověka, který s investičním horizontem dosáhne šedesátky, aby si mohl peníze beztrestně vybrat.

„Tady to vidím jednoznačně na povinný konzervativní fond, je nejlevnější na správu a nemá smysl s penězi na tak krátkou dobu příliš riskovat. Na celkovém výnosu má jen malý podíl, rozhodující je vliv státního příspěvku,“ popisuje Marek Janšta. Konkrétně tedy můžete po šesti letech zhodnotit svůj vklad téměř o 20 tisíc korun, z čehož 16 700 korun dělá státní podpora včetně výnosu. Navíc lze získat dalších 10 800 korun jako daňovou úlevu, takže čistý zisk přes 30 tisíc.

Podílové fondy - hrubý výnos 3,5 %

Vložit 150 tisíc do podílových fondů a čekat, že za šest let pohádkově zbohatnete, je nesmysl. Ale nad inflaci byste se měli dostat v pohodě. Pokud zůstanete hodně při zemi, je možné počítat s hrubým výnosem 3,5 procenta ročně a po odečtení vstupního poplatku a toho za celkovou nákladovost fondu se dostanete k čistému výnosu 10 tisíc korun. Jak?

Vytvoříte vyvážené portfolio s mírnou převahou konzervativní složky (konkrétní rozložení mezi konzervativní a dynamickou složkou už je výsledkem investičního dotazníku). „Přednost bych dal fondům zajištěným do české koruny, v konzervativní složce bych nyní viděl především fondy zaměřené na bonitní firemní dluhopisy než ty se státními a portfolio bych doplnil nějakým nemovitostním fondem. U dynamické složky bych byl opatrný a zaměřil se na fondy sázející na globální dividendové akcie,“ říká analytik Marek Janšta.

Nebo lze zvažovat investici do některého ze smíšených fondů absolutní návratnosti. Z té první kategorie může být příkladem WOOD All Weather dluhopisový fond, Pioneer Euro Strategic Bond, Conseq realitní, Fidelity Global Dividend Fund, z té druhé kategorie NN (L) First Class Multi Asset nebo Fidelity - Global Multi Asset Income Fund.

Aleš Mátl z UniCredit Bank by doporučil spíše konzervativní fondy s flexibilní investiční strategií, případně fondy absolutního výnosu, které cílí na dosažení výdělku pro klienta bez ohledu na vývoj tržní situace.

Zajímavé zhodnocení, především fondů s akciovou složkou, předpovídá pro letošní rok i hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management Aleš Prandstetter: „Průměrný výnos našich akciových fondů loni představoval 8,62 procenta ročně. Osobně čekám, že akcie budou hrát prim i v roce 2017. Všem, kteří se nyní chtějí do investování pustit, nahrává růst globální ekonomiky, ze kterého budou zřejmě profitovat americké i evropské akcie. Z odvětví jsou mým tipem banky a pojišťovny, navzdory problémům, které sektor podrývají, zejména v Evropě. Zajímavé budou nadále farmaceutické společnosti nebo technologie.“

Modelový příklad č. 2 Klient 55+ dá jednorázově 150 000 korun na 6 let

Zhodnocení Naspořeno celkem Poznámka Stavební spoření 168 270 Kč Po zdanění se započtením státní podpory a poplatků Doplňkové penzijní spoření - povinný konzervativní fond 169 787 Kč Po zdanění se započtením státní podpory + úspora 10 800 korun na daních Podílový fond 159 916 Kč Hrubý výnos 3,5 % ročně, po započtení poplatků Spořicí účet 1,1 % ročně 158 652 Kč Po zdanění Zdroj: www.stavebky.cz, KZ Finance, Asociace penzijních společností

3 Alternativní investice

Čokoláda

Budete-li se držet hesla „Investuj do toho, čemu rozumíš,“ může být zajímavým doplňkem vašeho stávajícího portfolia čokoláda. A jak při pomyšlení na čokoládu roste chuť na sladké, podobně poslední dobou vzrůstá i hodnota akcií jejích nejznámějších výrobců.

„Ten, kdo počátkem prosince 2016 přikoupil akcie společnosti Lindt, se dnes raduje z více než 14procentního nárůstu jejich hodnoty. Podobně jsou na tom akcie firmy Nestlé, které se aktuálně pohybují okolo 10 procent nad svými hodnotami z počátku prosince. V případě Nestlé ale produkty z čokolády představují pouze necelou desetinu podílu na celkových tržbách,“ říká Aleš Mátl z UniCredit Bank.

Ve stejném období posílily o zhruba 10 procent také akcie společnosti Mondeléz International, která je českým spotřebitelům známá především díky výrobkům Milka nebo Toblerone. „Zkušenější investoři pak mohou vyzkoušet investování do kakaových bobů, většinou pak zvolí formu indexových certifikátů nebo takzvané burzovně obchodované fondy,“ dodává Aleš Mátl.

Zlato

Další alternativou, sloužící jako doplněk portfolia, je tradičně zlato, po kterém nyní mírně narůstá poptávka ze strany klientů. Investovat tak lze do fyzického zlata či zlatých slitků, do zlatých investičních mincí a medailí ve spolupráci s Českou mincovnou. „Klienti, kteří nechtějí vlastnit zlato ve fyzické podobě, ale zároveň by rádi profitovali z jeho potenciálního růstu, mohou nakupovat takzvané burzovně obchodované fondy na zahraničních burzách,“ dodává Aleš Mátl.

Bohatší investor si může také zvolit přímou investici do drahých kovů nebo drahých kamenů. Alternativní investice by v celkovém součtu neměly přesáhnout 5 až 10 procent celkového portfolia klienta.