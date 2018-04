Investice: Pomůže vám poradce

Banka nabízí hlavně vlastní fondy

Je asi jasné, že soused nebude tím pravým expertem přes vaše peníze, i když třeba sám už investuje. Nezbývá tedy než o radu požádat odborníky. Každému investorovi se v podstatě nabízejí dvě hlavní možnosti. Buď zajít do pobočky některé banky, nebo vyhledat finančního poradce.

Podívejme se nejdříve na to, s čím se investor pídící se po informacích a radách většinou v bance setká. Jestliže projeví přání investovat několik desítek či stovek tisíc korun, vyřídí se vše s největší pravděpodobností už u přepážky. Každá velká bankovní skupina v České republice má paletu svých vlastních fondů, které také svým klientům přednostně nabízí.

Není se co divit. Jde o logickou snahu investovat klientovy peníze v rámci skupiny. Jelikož jsou všechny velké banky vlastněny některým ze zahraničních ústavů, doporučují také jejich fondy. V pobočkách České spořitelny se tedy setkáte s nabídkou nejen fondů ISČS, ale také Espa, v pobočkách ČSOB se prodávají jak fondy ČSOB, tak fondy KBC, u přepážek Komerční banky dostanete vedle fondů IKS i nějaký ten fond SGAM. Bankovní poradce u přepážky tedy nabízí fondy domácích barev. Kdo by například v ČSOB sháněl fond ISČS, samozřejmě by nepochodil.

Situace by se mohla změnit pouze tehdy, pokud investor disponuje několika miliony korun. Tak totiž většinou vypadá vstupenka do kanceláře privátního bankéře, se kterým by se dalo hovořit také o fondech jiných rodin. Vysoká částka však není podmínkou, v každé bance systém funguje jinak.

Dobrá rada nad zlato

Rozhodne-li se investor řešit svůj investiční „problém“ s některým finančním či investičním poradcem, který nepracuje jen pro jednu společnost, ale je například spolupracovníkem některé z velkých distribučních sítí (AWD, Broker Consulting, OVB...), setká se s nabídkou fondů hned několika rodin současně. Žádná ze sítí však nenabízí všechny fondy. Investor si musí vystačit s tím, co je k dispozici. Nicméně většinou je výběr pestřejší než v bankách.

Jak to vypadá, když investor požádá o radu, jak sestavit portfolio?

Bohužel průzkum provedený před časem časopisem Fond Shop ukázal, že i když klient v bance projevil již na začátku přání investovat, nabízel mu pracovník u přepážky nejprve jiné produkty – například , či . Opakovaný požadavek investovat se nakonec setkával jen se seznamem fondů a slovy, ať si klient sám vybere. Jen málo přepážkových pracovníků bylo schopno podat kvalifikovanou radu. Ani vizitka finančního poradce nemusí automaticky značit experta přes investování. Finanční poradenství je velmi široký obor, který sahá od pojišťovnictví přes stavební spoření až po investice. Klíčové tedy je nalézt takového poradce, který má s investováním zkušenosti, a nebát se ptát: Proč zrovna tento fond? V čem je lepší než stejně zaměřený fond druhé rodiny? A podobně. Pomůže to vyhnout se takové „radě“, která poradci přinese nejvyšší provize bez přidané hodnoty investorovi.

