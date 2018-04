Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Jaké výhody mají podílové fondy oproti přímému nákupu akcií na burze?

Zatímco jediný podílový fond bude mít v portfoliu 60 až 70 různých akciových titulů, vy budete mít jen, pokud nejste miliardář, akcií jen několik. A budete závislý na jejich vývoji. Skrze fond člověk vlastní desítky i stovky akcií najednou. Podílový fond je navíc méně rizikový, protože nesází na jednu kartu.

Která aktiva jsou nejvýhodnější?

Nejvýnosnějším aktivem pro dlouhodobého investora jsou z mého pohledu stále akcie, respektive akciová portfolia. Jistě, světové akciové trhy, zejména ty americké, atakují z pohledu ocenění historické rekordy. Ale to je jen jedna strana mince. Celá řada poměrových ukazatelů, které se sledují u akciových trhů, zatím nepředstavuje nebezpečné hodnoty.

Co dluhopisy?

Když se podíváte kolem sebe, tak žijeme v prostředí nízkých úrokových sazeb, což značí, že tradiční konzervativnější aktiva, jako jsou například státní dluhopisy, nesou jen velmi nízké výnosy. Pokud si koupíte český desetiletý státní dluhopis, jeho výnos do splatnosti bude kolem dvou procent. Když zohledníte inflaci, tak jste v záporných číslech. To není atraktivní. Podobné je to u japonských, německých či amerických státních dluhopisů. O něco lepší výnosy nabízejí firemní a high-yield dluhopisy, ale na druhou stranu jsou výrazně rizikovější než ty státní.

Internet je plný nabídek nejrůznějších firemních dluhopisů s garantovaným výnosem. Mají podobné typy investic smysl?

V posledních letech je jich jako hub po dešti. Nejrůznější prodejci nabízí garantovaný například 6% kuponový výnos z firemního dluhopisu. Na první pohled to zní skvěle, ale je zde problém s garancí, respektive kdo garanci poskytuje. Stačí si položit otázku: „Bude tady vůbec tato firma ještě za 5 let, až mi bude vracet jistinu?“ Možná ano, možná taky ne. Každopádně podobným investicím se vyhněte, vsázet na jednu kartu není rozumné.

Jak má začínající investor přistupovat k investici do podílového fondu?

Do podílových fondů bychom měli investovat zejména s dlouhodobou strategií, 10 a více let. Úspěšné investování potřebuje tři základní atributy: správnou strategii, čas a udržet emoce na uzdě. Uvedu příklad. Třicátník se rozhodne, že se bude zodpovědně připravovat na stáří. Začne pravidelně odkládat 2 tisíce korun měsíčně po dobu 30 let.

V takovém případě by mělo portfolio vypadat tak, že zhruba 80 % majetku půjde do světových akcií. Zbytek bude v konzervativní složce (například státní dluhopisy, bonitní firemní dluhopisy apod.). Naopak jakmile se klient bude blížit 60 letům věku, mělo by být portfolio nastaveno spíše konzervativněji, tedy akciová část by měla být v menšině.

Jak a kolik peněz by měl takový člověk investovat?

Dnes už skoro každý smrtelník může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Univerzálním doporučením je rozmezí 10 až 20 % z pravidelného příjmu. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze bude investovat uvážlivě, hodnota jeho portfolia poroste. V produktivním období jsou lidé schopni odkládat stranou nejvíce ze svých příjmů, mimo produktivní věk je spíše dobré přemýšlet o tom, jak peníze z portfolia čerpat.

Je možné investovat konzervativně a přitom získat vysoké výnosy?

Po tom touží sousta lidí. Jenže většinou skončí nespokojení a vystresování a velmi často volí zoufalá řešení. Při nízké znalosti trhů, při nízké finanční gramotnosti si obvykle koupí nějaký lákavý, ale nereálný příslib participace na něčem velmi riskantním, u čehož však zároveň mají garantováno, že neprodělají. Což je samo o sobě nesmysl. Ano, mají dobrý pocit z garance, ta funguje u drtivé většiny, ale už jim nikdo neřekne, že v naprosté většině případů reálně nic nevydělají, skončí na nule. Popřípadě výnos pokryje vstupní poplatek.

Bezpečné investice a předpoklad vysokých výnosů je jedinou chybou, kterou začínající investoři dělají?

Další je krátkozrakost. Lidé si něco koupí s tím, že to budou delší dobu držet, ale když po měsíci až roku vidí, že se to nějak hýbe, podlehnou euforii, nebo panice, a prodávají. Zde se naopak musí udržet emoce na uzdě. Pokud investor špatně spí, když se mu hodnota portfolia propadne o procentní bod, ať nechodí do akcií. To už je však rolí poradce, aby s klientem v těchto náročných momentech správně pracoval.