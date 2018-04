Investice přes internet: snadno a rychle

I když je investování přes internet stále populárnější záležitostí, u nás nabízí on-line aplikace pouze několik společností. Kromě již zmiňovaného RM-Systému, který funguje jako neburzovní trh a umožňuje obchodovat s českými akciemi, je to z větších společností jeho sesterská společnost FIO, brokerjet České spořitelny a Patria Direct, která patří do skupiny KBC (vlastnící ČSOB). Další možností je malá společnost Proventus a brokeři orientovaní na komodity a forex, jako Colosseum a X-Trade Brokers. Všeobecně platí, že on-line investování je určeno zejména zkušenějším investorům, kteří ocení maximální svobodu při obchodování, nicméně služby on-line brokerů určitě ocení i začátečníci.

Uzavírání smlouvy s on-line brokerem probíhá klasickým způsobem. Klient se dostaví na pobočku, kde podepíše komisionářskou smlouvu a obchodní podmínky. Navíc to může být také investiční dotazník, poučení o rizicích, samostatná smlouvá o úvěru a jeho zajištění, případně smlouva o obchodování s deriváty apod. Je rovněž možné stáhnout si dokumenty na internetu a podepsanou (notářsky ověřenou) ji poslat brokerovi. Nutnost dokladu o totožnosti a číslo bankovního účtu je samozřejmostí. Pokud chcete obchodovat i české akcie, je nutný rovněž účet ve Středisku cenných papírů (pokud ho nemáte a broker obchoduje i české akcie, založí vám jej).

Hlavní výhodou elektronického obchodování je jeho rychlost. Obchodník má svůj účet neustále pod kontrolou (realizované obchody, stav účtu, aktuální složení portfolia) a může své pokyny realizovat prakticky okamžitě. Kromě rychlosti je však při výběru on-line brokera nutné dbát na několik faktorů, které mohou ovlivnit rozhodování investora.

Za kolik to bude

Téměř každého určitě napadnou jako první kritérium poplatky. Všeobecně jsou poplatky při on-line obchodování nižší než při kontaktu telefonickém nebo osobním, i zde se však najdou dosti velké rozdíly mezi jednotlivými společnostmi. O serióznosti brokera mluví to, že má poplatkovou strukturu co nejpřehlednější a ve svém ceníku (který by měl být ke stažení na stránkách společnosti) uvádí všechny poplatky, které klient při obchodech zaplatí (včetně poplatků třetím stranám, jako jsou poplatky burze apod.).

Výška oficiálních poplatků je sice velmi důležitá, ale investor by si měl dávat pozor i na různé skryté poplatky (se kterými vás společnost před obchodováním neobeznámí), případně na to, že ho broker naláká na některé služby zdarma, ale "vynahradí“ si to výší ostatních běžných služeb, případně dodatečnými platbami, které například v ceníku neuvede (zpoplatněna realtime data apod.).

Na co si dát pozor při výběru on-line brokera Poplatky – nižší poplatky nemusí znamenat výhodu

Přehlednost poplatkové struktury – pozor na skryté poplatky a nepřehledný ceník

Rozsah poskytovaných služeb

Množství investičních možností

Možnost vyzkoušení si demo účtu

Bezpečnost aplikace – základem je ale odpovědné chování samotného investora

Rovněž je nutné rozlišovat, co za své peníze klient dostane. Dražší broker sice na první pohled nemusí být lákadlem, ale za nepatrně vyšší cenu navíc můžete dostat například hlídání obchodů, posouvání stop-lossů, zmiňovaná data v reálném čase, případně speciální analytické nástroje (pravidlem to ale být nemusí). Za ty si určitě rád připlatí zejména klient, který obchodování nevěnuje příliš mnoho času. Další záludnou situací může být, pokud jeden obchodník neúčtuje poplatek za zrealizovaný pokyn, ale spready (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) jsou u některých produktů tak veliké, že jsou dražší, než u obchodníka účtujícího si poplatky za obchody (to platí zejména u instrumentů obchodovaných na mimoburzovních trzích).

Kolik toho za své peníze dostanete

Neméně důležitým kritériem při výběru on-line obchodníka s cennými papíry je rozsah poskytovaných služeb, množství nabízených investičních nástrojů apod. Většina obchodníků vám umožní prostřednictvím internetu obchodovat s investičními nástroji dostupnými na domácí burze (brokerjet neumožňuje obchodovat s akciemi, které jsou evidovány pouze v SCP, Proventus domácí akcie neobchoduje vůbec a Fio díky sloučení s RM-Systémem umožní nakupovat i akcie na tomto mimoburzovním trhu).

Dalšími trhy, kam se určitě dostanete, pak jsou americké burzy (NYSE, NASDAQ, AMEX), německá XETRA a jiné západoevropské burzy, Polsko, Maďarsko atd. Doplňkem, který vám nabídnou větší obchodníci, jsou pak různé druhy certifikátů a warrantů dostupných nejen na domácí pražské burze (největší výběr nabízí brokerjet, který nabízí i přímé obchodování s emitenty, někomu ale jeho nabídka může připadat až nepřehledná), ETF (indexové akcie – Patria a brokerjet i Fio), ETC (komoditní akcie − Patria) nebo dluhopisy (Patria).

Ti, kdo chtějí investovat na komoditních trzích, si mohou vybrat futures kontrakty na komoditních burzách CME a CBOT (Colosseum a Fio, což je u akciového brokera příjemný bonus) nebo mimoburzovní CFD kontrakty (Colosseum a XTB). Spekulanti na pohyb měn si mohou zvolit jednoho ze specialistů na FOREX, kterými jsou společnosti Colosseum a XTB.

Doplňkovými službami jsou pak měnové konverze při nákupech cenných papírů v zahraničí nebo poskytování úvěru na nákup cenných papírů (zde se obchodníci liší pouze poskytovanou marží, sumou, kterou vám na nákup na dluh půjčí). Dobrým bonusem může být organizování různých bezplatných seminářů , kde se mohou klienti seznámit s fungováním trhů, kvalitní informační servis (v čemž vyniká zejména Patria) a různé analytické nástroje a grafy, které ocení zkušenější obchodníci.

Dobrou pomůckou, kterou by neměl správný obchodník opomenout, je možnost využití demo účtu, na němž si investor může nanečisto vyzkoušet obchodování (nejlépe v reálném čase) a možnosti aplikace, kterou společnost nabízí. Někdy i tato možnost totiž může rozhodnout, že se investor přikloní k té společnosti, jejíž aplikace mu zkrátka více "sedne“.

Při obchodování na demo účtu může investor často objevit chyby, které nejsou na první pohled patrné. Časté "padání“ aplikace, nemožnost připojit se k účtu a technické chyby, které vedou k uzavírání neplatných obchodů, určitě nebudou tím pravým pro někoho, kdo chce mít své prostředky vždy připravené k obchodování.

Nezapomínejte na bezpečnost

V poslední době je hodně diskutovaným tématem bezpečnost internetu. Komunikace mezi brokerem a klientem je elektronicky šifrována a klient se do aplikace přihlašuje prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Pro aktivní operace je pak vyžadován speciální certifikát, ověřovací kód doručený klientovi prostřednictvím sms apod. Každý, kdo je připojen k internetu, si však musí uvědomit, že odpovědnost bezpečí leží především na něm samém. Aktualizace operačního systému, kvalitní a pravidelně aktualizovaný antivir a antispyware a zejména opatrné chování (například mazání nevyžádané pošty) je základem pro to, abychom se o své prostředky nemuseli strachovat.