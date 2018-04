Na důchod, nebo na nemovitost však můžeme vydělat i jiným způsobem, kdy jsou vložené prostředky většinou rychle k dispozici. My se pak nemusíme obávat náhodných nepředvídaných událostí, kdy budeme potřebovat větší množství peněz a ty budou vázány na účelovém vkladu. Jednou z možností jsou pravidelné investice do podílových fondů. K tomu, abychom mohli investovat, není zapotřebí mít na účtu statisíce. Stačí měsíčně odložit pár stovek korun.

Investiční společnosti v současné době pamatují na potřeby investorů i v tomto směru a je jim jasné, že ne každý jednotlivec disponuje takovým objemem prostředků, který by investoval tak, aby to pro něj bylo výhodné. Většina nabízí specializované produkty, nebo programy, ve kterých nabízí klientům různé mixy podílových fondů a investor si na základě svých preferencí může vybrat fond, nebo portfolio přesně podle svých představ. Takové programy pak pravidelným investorům nabízejí i některé speciální výhody, které mají za úkol stimulovat investora tím správným směrem (nižší poplatky, nebo zvýhodněné přestupy mezi fondy jedné společnosti, atd.).

Vyplatí se pravidelná investice?

Základním předpokladem úspěchu je ale disciplína a dodržování pravidelných termínů. Kromě výhodných podmínek nabízených společnostmi totiž pravidelným investováním dochází k průměrování investice. Souvisí to s kolísáním hodnoty cenných papírů v portfoliu fondů (a tím i samotných podílových listů). Když cena podílových listů (PL) klesá, investoři se sice neradují, ale při pravidelném investování tak za stejnou sumu nakoupí více podílových listů. Při poklesu cen cenných papírů zase nakupují dráž a menší počet PL. V konečném důsledku se však cena zprůměrňuje a investor tak může efektivně eliminovat riziko spojené s volatilitou na trzích cenných papírů.

Některé společnosti svou politikou vysloveně nutí klienta dodržovat splátkový kalendář, jinak se mu investice může prodražit. Čím delší je totiž doba, na kterou se zaváže pravidelně ukládat peněžní prostředky, tím jsou vstupní poplatky pro klienta výhodnější. Musí je ale zaplatit dopředu, současně s první investicí.

Kam konkrétně přelít peníze?

To je také příklad společnosti Pioneer Investments. Ta umožňuje svým klientům prostřednictvím programu Rytmus pravidelně ukládat peníze do kteréhokoli zahraničního, nebo korunového podílového fondu z aktuální nabídky společnosti. Do českých fondů je možné ukládat minimálně 500 Kč, první investice je však ve výši trojnásobku pravidelné splátky. Pro dlouhodobé investory nabízí Pioneer slevy na poplatcích. Při pětileté investici ušetříte 20 % poplatků, když se zavážete investovat 10 let, zaplatíte polovinu vstupních poplatků. Musíte je však zaplatit předem. U Lucemburských fondů v cizí měně je minimální pravidelná částka 1000 Kč, resp. 30 EUR, první investice je také trojnásobná. 20% slevy na poplatcích se dočkají 5-ti letí investoři.

Společnost Conseq ve svých programech Active Invest Progress a Classic Invest Progress nabízí dlouhodobým investorům slevy na vstupních poplatcích, které se zvyšují s prodlužující se dobou trvání programu a výší investice. Rovněž zde je nutné zaplatit zvýhodněné poplatky předem. Minimální částky, jsou 1000 Kč na měsíc, nebo 2000 Kč na čtvrt roku. V programu Active Invest Progress má klient na výběr tři portfolia (Konzervativní, Vyvážené, Dynamické), složené z podílových fondů Conseq Invest, Parvest a Franklin Templeton. Portfolia se liší podílem akciové, dluhopisové a peněžní složky. Program Classic Invest Progress nabízí pravidelné investování do jednotlivých fondů nebo do čtyř profilů (Dynamický, Vyvážený, Konzervativní, Peněžní).

Také ostatní velké investiční společnosti nabízejí investorům speciálně vytvořené profilové fondy, nebo jim na základě dotazníků vytvoří individuální investiční profil, na základě něhož jim vytvoří portfolio ušité na míru. Tímto směrem se vydala také ISČS, která nabízí jak investiční profily (Opatrný, Konzervativní, Vyvážený, Dynamický), tak profilové fondy fondů (Opatrný Mix, Konzervativní Mix, Vyvážený Mix a Dynamický Mix). Pro pravidelné investory pak společnost ISČS poskytuje věrnostní slevy, podmínkou ale je, aby byl majetek podílníka ve fondech alespoň 20 000 Kč. Čím déle pak investor ukládá prostředky, tím vyšší je sleva na poplatcích. Pravidelné investování je možné od 1000 Kč měsíčně, minimální první investice je 5000 Kč.

ČSOB řeší situaci profilovými fondy fondů (Konzervativní, Vyvážený, Růstový, Dynamický), požadujícími minimální první investici 5000 Kč a pravidelné ukládání 500 Kč. Fondy investují převážně do fondů společnosti KBC.

Investiční kapitálová společnost Komerční banky umožňuje investovat pravidelných 500 Kč, což platí také pro první investici. Investoři k tomu mohou využít trojice fondů fondů Fénix (konzervativní, smíšený, dynamický), které ukládají prostředky do ostatních korunových fondů společnosti IKS KB.

Společnost ČP Invest nabízí klientům kromě trojice již přednastavených investičních programů (Konzervativní, Vyvážený, Dynamický) také možnost vytvoření si individuálního portfolia sestaveného z fondů ČPI. U všech fondů společnosti je minimální první investice 3000 Kč a pravidelně pak lze ukládat 500 Kč.

Uváděné produkty nejsou určeny každému investorovi a jejich možnosti využijí spíše nezkušení investoři a úplní začátečníci. Ti zkušenější si raději sestaví portfolio podle své chuti. I v případě investice do jednotlivých fondů je však možné využít pravidelných investic. Také zde v případě změn v investiční strategii lze využít zvýhodněné poplatky při přestupech mezi fondy jedné společnosti. U pravidelného investování také platí, že jakmile investor potřebuje, jsou mu finanční prostředky k dispozici do několika dnů (maximálně do jednoho týdne).

Využíváte možností pravidelného investování? Stavíte si portfolio sami, nebo to přenecháte investiční společnosti? Těšíme se na vaše názory.