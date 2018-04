Osm rad k nezaplacení pro úplné investiční začátečníky

Když máte peníze, ale není jich zas tak moc (cca do 500 000 korun), stačí vám velmi konzervativní spoření typu stavební či spořicí účet. Když máte peněz opravdu hodně (cca nad 5 000 000 korun) a ukládáte je konzervativně, v podstatě si jen zajistíte, aby neklesala jejich hodnota.

Když máte peněz něco mezi tím, máte tolik, abyste si mohli udělat rezervu a zbytek uložit tak, aby vám vydělal další peníze. Držte se přitom následujících doporučení.

Rada 1 : Nehrňte na burzu všechno

Měli byste mít konzervativně uložený majetek například v nemovitostech (které pronajímáte), na spořicím účtu, ve stavebním spoření či penzijním připojištění. Teprve s dalšími volnými penězi obchodujte. Dát na burzu všechno je čirý nerozum – riziko propadu existuje a příběhy lidí, kteří investovali a prodělali, jsou odstrašující.

Obchodování na burze se pro vás nehodí, když máte jen "pár korun" navíc. Minimum volných peněz, se kterým byste měli počítat je 100 000 korun, ale optimální částka je alespoň 300 000 korun. Menší částku nemůžete efektivně rozložit a investice je o to víc riziková. Příliš výhodná není ani strategie pravidelně nakupovat za malou částku – takhle se rozkládá riziko při nákupu podílových fondů, u akcií je výhodnější vrhnout se do obchodů s již naspořeným kapitálem.

Rada 2 : Naučte se anglicky

Pokud umíte opravdu dobře anglicky, můžete obchodovat sami. Není to však jen tak. Museli byste si otevřít obchodní účet (zkusit můžete třeba americkou burzu přes Interactive Brokers). Měsíční poplatky za možnost obchodování, poskytnutí software a informace se pohybují okolo 150 dolarů, pak se platí cca 1 až 2 dolary za každý obchod.

Opravdu dobrá angličtina ale znamená, že umíte podstatně víc, než objednat si kávu a zeptat se na cestu – obchodování není nic jednoduchého, když to máte provozovat v češtině, natož anglicky. A v neposlední řadě samostatné obchodování stojí dost času – od 15:30 (do 22:00) kdy se rozjede americká burza sedíte u počítače a obchodujete. Když to neděláte, nejspíš proděláte. Samostatné obchodování je ideální pro ekonomicky vzdělaného bohatého důchodce, který má dost času, odvahy, peněz a zkušeností. Sledovat je třeba informace o firmách, výroční zprávy, situaci na trhu, důležité jsou i personální změny, obchodní partneři, nové produkty…

Rada 3 : Pozor na poplatky

Obchodovat "sami" můžete zprostředkovaně i přes českou firmu – stačí se zaregistrovat u nějaké makléřské společnosti. Výhodou je, že vaše angličtina nemusí být bezchybná, měsíční poplatky na sebe vezme makléř a dočkáte se i možnosti konzultací. Nevýhodou jsou relativně vysoké poplatky za obchod (5 až 15 dolarů v případě, že příkazy podáváte přes internet, ale i 75 dolarů, když využijete služeb osobního bankéře). To, že vás obchodování bude stát spoustu času, přitom platí stále.

Rada 4 : Vyzkoušejte si obchodování nanečisto

Udělejte si demo účet u některého obchodníka a zkuste si obchodovat "jako" s imaginárními penězi. Nenaučíte se sice vše, protože s opravdovými penězi je ve výsledku investování emocionálně jiné, ale některé věci přeci jen vychytáte. Vyzkoušet můžete třeba www.fio.cz, www.xtb.cz, www.saxobank.cz, www.patria-forex.cz ...

Společnosti také nabízejí investiční semináře – účast na nich vás k ničemu nezavazuje a můžete tam třeba konzultovat své nejasnosti. Tipy na investování najdete i na www.brokerjet.cz. Spoustu praktických zkušeností přináší www.fxstreet.cz nebo například časopis Fond Shop.

Rada 5 : Nakupte v pravý čas

Když budete posílat peníze na zahraniční účet, počítejte s poplatky za zaslání peněz do ciziny. Využijte služeb malých bank. V Equa, Zuno, Air, Fio jsou poplatky nižší, celkově se i při platbách mimo Evropu vejdou do 300 korun. Jinde se obvykle platí procento z odeslaných peněz či do horního limitu takového poplatku, který je třeba u České spořitelny 1 500 korun. Důležitý je také kurz, za který nakupujete – pokud je dolar zrovna drahý, proděláváte.

Rada 6 : Nevsázejte na jednu kartu

Stanovte si systém a pak ho disciplinovaně dodržujte. A s chladnou hlavou. Největší problém bývají nezvládnuté emoce a jimi ovlivněné nákupy a prodeje.

Nikdy nenakupujte za všechno jedny cenné papíry. Ani kdybyste měli zaručeně dobrý tip od makléře, od kamaráda, zevnitř firmy…. Maximálně 5 až 10 procent peněz do jednoho obchodu.

Rozumné je investovat i do různých odvětví a nedávat vše například do akcií technologických firem. Nenakupujte jen akcie. Nějaké peníze vložte třeba do komodit, i tím se rozkládá riziko.

Rada 7 : Nebuďte nenasytní

Hned na počátku byste měli mít jasno v jednom: žádná akcie není tak dobrá, aby její cena stále jen stoupala. Při nákupu si stanovte hranici zisku, které chcete dosáhnout, a až se tak stane, prodejte. Jestli v dalších dnech cena akcie dál poroste, nelitujte – vy jste vydělali akorát, vše další by bylo zbytečné riziko.

Stanovte si také, kolik můžete prodělat, takzvaný stop loss – když hodnota akcií klesne například o 10 procent, nekompromisně prodejte. Vyšší riziko si nemůžete dovolit. Možná se hned další den vše otočí a tatáž akcie vydělá, opět však platí – vy si nemůžete dovolit riskovat, že by poklesly ještě víc.

Samotné sledování cen přitom zas tak složité není – obchodní systémy umožňují obě hodnoty, spodní i horní, nastavit automaticky už při koupi.

Rada 8 : Pozor na pákové investice

Když se někomu na burze daří, může snadno nabýt dojmu, že vše je jednoduché, a že v tom umí chodit a začne riskovat. K velkému riziku patří nákup na páku. Zjednodušeně: máte milion a díky páce můžete nakoupit akcie za dva miliony. Zisk ze dvou milionů je váš, po ukončení obchodu zaplatíte jen malý poplatek. Váš zisk roste v násobcích. Ale naopak, když cena akcií klesá, klesá zisk též násobně, ztrátu totiž vždy platíte vy ze svého. Snadno můžete prodělat vše a ještě dlužit.