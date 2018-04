Škola investora: jak správně riskovat, abyste vydělali

Vhodné složení portfolia závisí kromě vaší finanční situace hlavně na tom, na co peníze použijete, a za jak dlouho. Historicky vzato, čím delší období uvažujeme, tím nižší je pravděpodobnost ztráty. Právě investiční horizont sám o sobě hodně pomůže při nastavování investice.

Pokud patříte mezi většinu střadatelů, kterým kolísavější investice úplně nevoní, můžete si dát dohromady cosi jako vlastní „zajištěný fond“.

Chcete začít investovat? Využijte online investiční kalkulačku, díky které vypočítáte, kolik vám možné investice vynesou.

Postup je celkem jednoduchý: do akcií či jiných rizikových investic dáme takový podíl portfolia, aby případný pokles trhů pokryly úroky z konzervativní části portfolia. To sice neznamená, že se v průběhu investice nedostaneme do mínusu, ale pravděpodobnost kladného výsledku na konci je velice slušná.

Příklad: při pohledu na historii od roku 1969 je nejhorší výsledek investice do portfolia světových akcií na pětiletém horizontu zhruba -7,6 % ročně. Pokud úroky z konzervativní části portfolia budou např. 1 % p.a., snadno se dá spočítat, že při jednorázové investici 14 % portfolia do akcií budeme po pěti letech přinejhorším na nule.

Pokud by vám stačila „jen“ 95% jistota, přípustný podíl akcií stoupne lehce nad 20 %. Historicky vzato jen v 5 % případů akcie klesly o tolik, že by i takto opatrné portfolio skončilo mírně v záporu. Minulé výnosy samozřejmě nezaručují budoucí, ale obecně platí, že období nejhlubšího poklesu na trzích obvykle trvají poměrně krátce, přinejhorším lze tedy s likvidací investice trochu počkat.

Výsledky při různých variantách zadání shrnuje tabulka. Jak je vidět, při horizontu 10 let už i relativně konzervativní investor může mít klasické vyvážené portfolio s téměř polovinou akcií.

Pro úplnost dodejme, že výsledky jsou počítány v americkém dolaru. V koruně není k dispozici tak dlouhá historie a výsledky by výrazně deformovalo její posilování po roce 2000. Aktuálně ale je na výběr z celé škály fondů, které umožňují investovat bez měnového rizika. Jestli je využít nebo přece jen nechat peníze v dolaru a dalších měnách, to je téma na samostatný článek.

Tady nejspíš namítnete: co je mi platné, že budu na nule, když mi část peněz sežere inflace. To je sice oprávněná námitka, všechny bezpečné finanční produkty počínaje stavebním spořením přes penzijní připojištění až po zajištěné fondy ale garantují pouze nominální výsledek, ne udržení kupní síly. Srovnání je tedy férové.

Jak velkou část portfolia dát do akcií Podíl akcií v závislosti na horizontu investice a toleranci k riziku: 5 let „Jistota“ vkladu: 13 % 95% „jistota“: 21 % 10 let „Jistota“ vkladu: 22 % 95% „jistota“: 47 % Zdroj: výpočty autora na základě indexu MSCI World Total Return, v USD, po odečtení 2% ročních nákladů.



Větší problém je ona konzervativní část portfolia. Úroky spořicích účtů jsou extrémně nízko, stejně tak úročení státních dluhopisů, které momentálně nepředstavují moc zajímavou investici. V příkladu je proto započítán poměrně konzervativní předpoklad úrokových sazeb v průměru 1 % p.a.

Pokud se sazby dlouhodobě vrátí na rozumnější úrovně, bude možné být odvážnější i v „zajištěném“ portfoliu. Obdobně pokud jde o pravidelnou investici zkombinovanou například se stavebním spořením či důchodové připojištění, kde výnosy vylepšuje státní podpora.