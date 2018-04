Investice roku: 30 procent do Vánoc?

Když se vymůže pohledávka...

O co tedy jde? Otevřený podílový fond YSE Akcionářů spravovaný investiční společností Newton Investment má ve svém portfoliu dvě zajímavá aktiva, která by se mohla v nejbližší době výrazně zhodnotit. Jedním z nich je pohledávka vůči ČKD Praha Holding a druhým jsou dluhopisy společnosti Fortuna Hotels. (viz tisková zpráva Newton Investment).

Newton Investment přihlásila v říjnu roku 2001 do soudního vyrovnání na ČKD Praha Holding pohledávku vzniklou z vlastnictví dluhopisů ČKD Praha, a to ve výši cca. 82 mil. Kč s tím, že by mělo do konce roku 2002 dojít k uspokojení jak peněžitým plněním (29% pohledávky) tak kapitalizací pohledávky (71% pohledávky). V současnosti je sice celá pohledávka oceněna v portfoliu fondu nulovou hodnotou, avšak podle posledních zpráv ČKD Praha Holding již disponuje značnými likvidními prostředky, a proto lze do konce roku očekávat realizaci peněžního plnění, která by měla dosáhnout výše téměř 24 milionů korun ve prospěch čistého obchodního jmění fondu YSE Akcionářů. Jedinou brzdou při vyplácení mohou být právní nedostatky spojené s odvoláním některých věřitelů proti usnesení o vyrovnání. Pokud se vyrovnání s věřiteli do 4.1.2003 neuskuteční, dlužník skončí v konkurzu.

...a výnos z prodeje aktiv je vyšší než jejich současné ocenění

Zajímají-li vás další informace o téměř 500 fondech, naleznete je ZDE . České investiční společnosti se vám představují zde: fondy.idnes.cz Dalším zajímavým aktivem v portfoliu YSE Akcionářů jsou dluhopisy společnosti Fortuna Hotels. Emitent zatím vyplatil pouze 30% kupónu za rok 2001, a to ještě se zpožděním. Protože nesplácel kupón v termínu ani v loňském roce, je jistina dluhopisu i kupón oceněna v portfoliu fondu na 10% nominální hodnoty. Protože emitent kupón za loňský rok nesplácí, je navíc v majetku fondu vedena pohledávka za sankčním úrokem 11% p.a. V souvislosti se změnou vlastnické struktury emitenta je možné očekávat zájem o nákup těchto dluhopisů. Správce připravuje na prodej těchto dluhopisů inzerát, kterým osloví širokou investiční veřejnost a současně si upřesní představu o možné tržní hodnotě těchto dluhopisů. S dluhopisy se téměř neobchoduje, nicméně průměrná dosažená cena v RM-Systému v posledních měsících dosahovala 70% jejich nominální hodnoty. Nelze sice proto usuzovat, že prodejní cena by se mohla blížit této hodnotě, avšak pokud by tato situace nastala, vzrostlo by čisté obchodní jmění fondu o 14,5 mil. Kč. Dalším zajímavým aktivem v portfoliu YSE Akcionářů jsou dluhopisy společnosti Fortuna Hotels.zatím vyplatil pouze 30%za rok 2001, a to ještě se zpožděním. Protože nesplácel kupón v termínu ani v loňském roce, je jistina dluhopisu i kupón oceněna v portfoliu fondu na 10% nominální hodnoty. Protože emitent kupón za loňský rok nesplácí, je navíc v majetku fondu vedena pohledávka za sankčním úrokem 11% p.a. V souvislosti se změnou vlastnické struktury emitenta je možné očekávatzájem o nákup těchto dluhopisů.Správce připravuje na prodej těchto dluhopisů inzerát, kterým osloví širokou investiční veřejnost a současně si upřesní představu o možné tržní hodnotě těchto dluhopisů. S dluhopisy se téměř neobchoduje, nicméně průměrná dosažená cena v RM-Systémuv posledních měsících dosahovala70% jejich nominální hodnoty. Nelze sice proto usuzovat, že prodejní cena by se mohla blížit této hodnotě, avšak pokud by tato situace nastala, vzrostlo by čisté obchodní jmění fondu o 14,5 mil. Kč.

Výnos až 29% během 6 měsíců, ale..

Nyní se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Pokud se vše podaří uskutečnit podle výše uvedených skutečností, zvýší se majetek fondu o 38,5 mil. korun. Vezmeme-li v potaz, že současné jmění fondu YSE Akcionářů činí 132 milionů korun, došlo by k jeho nárůstu o více než 29 procent!

Těchto 29 procent však bude zároveň znamenat výnos pro podílníky pouze v tom případě, že by nedošlo k přílivu peněz od podílníků nových (což se ovšem na základě této spekulace stát může). Pokud by tedy před realizací zmiňovaných aktiv vzrostlo po zájmu podílníků jmění fondu na dvojnásobek, tj. na 260 milionů korun, byl by výnos pouze poloviční (pokud samozřejmě zanedbáme potenciální zhodnocení portfolia fondu). I tak by se však jednalo o velmi zajímavou investiční příležitost se zhodnocením vysoce překračujícím standardní očekávání. Nelze samozřejmě stoprocentně vyloučit ani možnost, že se žádný z těchto potenciálních výnosů nezrealizuje. V tomto případě byste však o své prostředky nepřišli a celá investice by měla charakter standardního investování do smíšeného fondu.

Co si myslíte o této možnosti vy? Koupili byste si podílové listy fondu YSE Akcionářů? Máte nějaký lepší investiční tip? Těšíme se na vaše názory.