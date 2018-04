Pět rad, jak nenaletět, když se vydáte do velkého světa investic

Cíl makléřů je jasný: zmanipulovat klienty tak, aby jim svěřili co nejvíce peněz a zároveň jim zaplatili co nejvíce na poplatcích. Než je ale zmanipulují, musí je sehnat. První kontakt je většinou přes telefon. Ozve se vám zástupce obchodníka s cennými papíry či investičního zprostředkovatele a nabídne vám zajímavou investici do akcií. Na podobné praktiky pozor.

Na jednu takovou telefonní nabídku kývl zhruba před rokem pan Pavel. „Nabídli mi investici do ropy. Protože jsem to chtěl vždycky zkusit, souhlasil jsem. Firma byla vedena u České národní banky, takže i to mě přesvědčilo, abych do toho šel. Na uvedený účet jsem poslal 4 tisíce dolarů, poté jsem dostal přístupová hesla a za několik dní jsme mohl sledovat své obchody na platformě on-line investování MateTrader,“ svěřuje se mladý muž.

Několik měsíců vše fungovalo, pak ale začala komunikace s firmou váznout až utichla úplně. Cena ropy v minulosti padala, takže Pavel má nyní na svém účtu už jen 2 600 dolarů. Aby o peníze úplně nepřišel, rozhodl se do světa investic ponořit sám. A tak po večerech studuje, jak to na burze „chodí“.

„Už bych tohle nikdy neudělal. I v této oblasti je řada šmejdů. Neuplyne týden, abych nebyl kontaktován nějakou firmou, která mi nabízí obchod na burze. Zřejmě si kontakty mezi sebou přehazují. Lákají na binární opce, dokonce si na mě jeden otevřel hubu, proč nechci investovat do Čínské poštovní banky, která vstoupila na trh, že tam bude zhodnocení minimálně 25 procent. Nakonec to byla s bídou tři procenta,“ svěřuje se Pavel.

Nováčkům bez zkušeností radí odborníci kontaktovat poradce, ideálně prověřeného. „Než mu svěříte peníze, bude se hodně ptát. Na účel vaší investice, na výši úspor a na to, jakou část z nich chcete investovat. Co vás zajímá, čemu rozumíte, jak dlouho chcete investovat a jaká je pravděpodobnost, že byste z investice chtěli předčasně vycouvat. A podle toho všeho vám nakonec představí odpovídající investiční nástroje,“ říká Stanislav Hamerník, specialista investičních produktů UniCredit Bank.

Ten také nabízí pět bezpečných kroků k investování.

1 Bez pobočky není makléř

Než vůbec začnete uvažovat, že investičnímu zprostředkovateli svěříte úspory, důkladně si jej prověřte. Má licenci České národní banky? Pokud ne, nemusí mít oprávnění u nás obchodovat. Má v naší zemi sídlo nebo pobočku, kterou můžete navštívit? Pokud ano, zajděte na osobní návštěvu. Nemá? Pak si ověřte, jak a kde, případně přes koho budete řešit případné reklamace nebo problémy. Připravil vám poradce smlouvu? Dejte ji právníkovi nebo si ji pečlivě pročtěte a na nejasnosti se ptejte.

2 Kupte tunu zlata skoro zdarma s dvacetiprocentním výnosem!

Ozve-li se vám zástupce obchodníka s cennými papíry či investiční zprostředkovatel s nabídkou, která je již na první pohled příliš lákavá, slibuje vysoký výnos (klidně i desítky procent) nebo investici do exotických nástrojů, zbystřete. Pokud máte pochybnosti, ptejte se nebo si hledejte další informace. Platí pravidlo, že investovat bych měl jen do toho, čemu skutečně rozumím. Když nemáte zájem, jasně to sdělte. Když vám i přesto dále opakovaně volají, nebojte se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů, který může firmu pokutovat.

3 Ruch „jako na burze“

Pochybní prodejci znají mnoho triků, jak vás přinutit k nákupu. Slyšíte v pozadí telefonátu čilý ruch „jako z burzy“? Tlačí vás ke koupi s tím, že je to jedinečná nabídka, akcie se rychle vyprodávají a vy máte poslední možnost? Zapomenou zmínit poplatky nebo riziko investice? Nic takového seriózní makléř neudělá. Naopak, najde si čas promluvit si s vámi v klidu, do ničeho vás netlačí a každou vaši otázku a pochybnost podrobně zodpoví a poskytne potřebné informace. Pokud vám nedokáže podrobnosti dát, dost možná je sám nezná.

4 Čím více obchodů, tím větší provize

Volá vám poradce každý druhý den s další a další novou nabídkou? Pozor na to, často je za tím snaha na vás vydělat. Z každé transakce má totiž jako zprostředkovatel poplatky, které ho živí. Samozřejmě pokud chcete aktivně obchodovat na akciovém trhu, častější transakce k tomu patří. Takové investici byste ale měl věnovat čas, mít potřebné znalosti a dění na trzích aktivně sledovat. Když čas nemáte, raději volte jiné formy investic - podílové fondy, ETF, pravidelné investování.

5 O své investice se aktivně zajímejte

Kdo se neptá, nic se nedozví. Až když je obvykle již pozdě. Informaci o vývoji svých investic byste měl dostávat z pravidelných výpisů z majetkového účtu, případně je mít k dispozici v internetovém bankovnictví. Sledujte četnost obchodů či výši poplatků ve srovnání s dosaženými výnosy.

Myslete na to, že žádná transakce nesmí proběhnout bez vašeho souhlasu. Ať už písemného, či například telefonického na nahrávanou linku. Neobchodujte, pokud nemáte pod kontrolou svůj majetkový účet. A v žádném případě nejednejte pod nátlakem. Naopak, všechny investice dopředu řádně promyslete, jen tak se vyhnete pozdějšímu investičnímu zklamání, že se váš výnos rozplynul někde ve vodách Karibiku.