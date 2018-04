V Černé Hoře jsem potkal investory z Ruska, Irska, Velké Británie a Německa, ale Čecha ani jednoho. Neměli by chybět v první řadě investoři do nemovitostí a bankovního sektoru. Například bankovní licenci zde získáte již s kapitálem ve výši 1,5 mil Eur. Po vstupu Černé Hry do EU si pak můžete otevřít expozitury po celé Evropě.

Do třetice bychom neměli chybět ani v oblasti cestovního ruchu, což je v současné době nejrychleji rostoucí sektor černohorského hospodářství. Investujete – li v Černé Hoře a zaměstnáte - li místní obyvatelstvo, získáváte okamžitě dva až tři roky daňových prázdnin.

Investujeme do nemovitostí

Nemovitosti v Černé Hoře můžete koupit, na rozdíl od Chorvatska, Srbska a Slovinska, bez omezení, a to jak jako soukromá osoba, tak i jako společnost. Založení společnosti s ručením omezením je v Černé Hoře otázkou 3 dnů, a to za cenu 1 000 Euro (konečná cena – vklad, poplatky a pracovní vízum). Po zaregistrovaní firmy není problém získat pracovní víza. Podle analytiků rakouských bank roční zhodnocení investic do nemovitostí činí v současné době 17 - 22% a je předpoklad udržet toto tempo ještě minimálně dva roky.

Orientační ceny nemovitostí

byty od 20 000 Eur

rodinné domy od 60 000 Eur

vily od 220 000 Eur

penzióny od 240 000 Eur

hotely od 450 000 Eur

Doporučené lokality

Kupovat nemovitosti k rekreaci a investovat do cestního ruchu doporučujeme zejména v lokalitě od Budvy až po Bar. Jižněji (od Baru) převládá islámské obyvatelstvo.

Doprava do Černé Hory

Celý rok létá spoj Praha – Bělehrad – Podgorica. Z Podgorici do Budvy je to cca 40 km. V létě létají chartery do Tivatu, z něhož je do Budvy 20 km. Dalším možným spojem je letadlo Praha – Dubrovník a odtud 60 km do Budvy autem. Vstupním dokladem je platný pas. Vízum nepotřebujete.

Nabídka nemovitostí

Za své poslední návštěvy jsem navázal spolupráci s následujícími realitními kancelářemi, z jejichž nabídky si lze snadno vybrat:

Základní informace o Černé Hoře:

Úřední název: Republika Černá Hora (SČH - Srbsko a Černá Hora) Republika Crna Gora

Úřední jazyk: Srbština

Měna: EURO

Rozloha: 13.812 km²

Počet obyvatel: 648 000

Hlavní město: Podgorica s 159 000 obyvatel

Státní zřízení: republika

Nejvyšší představitel: prezident

Správní členění: 20 opštin

Černá Hora je prozatím součástí federace (SRJ). Federace se skládá ze svazových republik Srbska, Černé Hory a dvou autonomních oblastí, Kosova a Vojvodiny. Tento stav trvá od 11.4.1992, kdy se Jugoslávie prohlásila nástupcem bývalé socialistické Jugoslávie (FLRJ). V rámci svazové Jugoslávie má Černá Hora vysoký stupeň autonomie, v některých oblastech (měna, obchod, zahraniční politika) hraničící s faktickou nezávislostí.

Poloha: jihovýchodní Evropa, u pobřeží Jaderského moře, mezi Albánií a Bosnou a Hercegovinou

Přírodní podmínky: Převládá adriatické podnebí, na pobřeží horké, suché léto a podzim a relativně chladná zima s vysokou sněhovou pokrývkou. Hornaté vnitrozemí vykazuje mírnější podnebí.

Hospodářství:

průmysl: V Černé Hoře byly první kroky k industriální ekonomice provedeny až na přelomu 19. a 20.století. Balkánskou a vzápětí 1. a 2. světovou válkou bylo toto krátké období přerušeno a v intenzivní industrializaci pokračovalo za éry socialismu (elektrifikace, uhelné, železné a hliníkové doly, pily, textilní a tabákové manufaktury, obchodní loďstvo). Ztráta trhů po rozpadu bývalé Jugoslávie, zastavení privatizace a ekonomické sankce EU vsak prakticky černohorský průmysl zlikvidovaly. Největší příjmy tak plynou jednoznačně z turismu.

zemědělství: Černá Hora má jen malý zemědělský sektor, na horských pastvinách se chovají ovce a kozy, u pobřeží dovoluje středomořské klima pěstování oliv, citrusových plodů a rýže. Prosperující je pivovar v Nikšići, který má silného zahraničního vlastníka.

HNP na obyvatele: $ 3,000

nezaměstnanost: více než 40% (odhad 2004)

měna: 2 paralelní měny, euro a nový jugoslávský dinár (100 para).

(od roku 1992 jsou na zemi uvalené ekonomické sankce OSN)