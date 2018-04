Investice do vína nabízí slušné zhodnocení. Jak na to?

Víno může posloužit jako netradiční, ale efektivní druh investice, který vložené prostředky několikanásobně zhodnotí. Ovšem i tato investice vyžaduje potřebné znalosti a péči. Nelze ji realizovat tak, že nakoupíte v supermarketu lahve, na jejichž etiketě stojí „vhodné k archivaci“, a naplníte jimi lednici.

“Pokud nejste odborníkem nebo s odborníky nespolupracujete, snadno se může koupě vymstít. Než tedy sbírat zkušenosti metodou pokus-omyl, je lepší se teoreticky vzdělávat nebo se obrátit se na někoho zkušenějšího, kdo v investorských začátcích poradí. Investování volných prostředků zde má smysl, ale je nutné to dělat po zralé úvaze, se znalostí rizik a zdravým odhadem možných zisků,“ radí Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust.

Jak tedy postupovat, když chcete peníze uložit do vína?

1 Kupujte prověřená vína

V západní Evropě je systém nákupu investičních vín díky dlouholeté tradici již ustálený a má své jasné postupy. Mezi vhodná vína pro investici patří francouzská, především pak červená, například z Bordeaux. Tato vína mají potenciál zrání až třicet let. Víno se po letech stává vyhledávanou raritou, čemuž odpovídá i jeho cena. Poohlédnout se však můžete i po jiných destinacích - Španělsku, Portugalsku nebo Itálii. Nakupujte zásadně vína prověřených vinařství, u nichž je jistota dlouhodobě vysoké kvality.

Zkušení investoři a obchodníci často nakupují víno tzv. en primeur, což znamená, že kupují ještě nelahvované víno, které má před sebou dva roky zrání v sudu. Cena je v tomto případě výrazně nižší. Pořídíte si tedy víno, které se teprve po dvou letech stočí do lahví a dostane se na běžný trh. Od toho okamžiku jeho cena poprvé vzroste.

Tuto investici často realizují speciální fondy, a investoři tedy pouze vkládají své peníze, které jim fond zhodnotí. Musíte vložit ale značné finanční prostředky najednou, běžně několik desítek tisíc eur.

2 U českých vín pozor na odrůdu

S řádově nižšími vstupními částkami mohou počítat ti, kteří se rozhodnou vložit peníze do tuzemských vín. I na nich je možné vydělat. Obyčejně se zhodnocení pohybuje kolem 10 %. Je však potřeba se alespoň v základu orientovat v jednotlivých odrůdách, protože ne všechny se k dlouhodobější archivaci hodí. Z bílých vín je to třeba veltlínské zelené nebo rulandské šedé, z červených pak například frankovka. Vína musí pocházet z osvědčených vinic a měla by obsahovat dostatek tříslovin.

3. Skladování: hlavně ať „poklad“ neznehodnotíte

Jestliže jste zakoupili investiční víno, je nutné postarat se o jeho správné uskladnění. „Vína by měla být uložena v temnu při teplotě mezi 10 a 12 stupni. Místo by mělo mít stabilní vlhkost,“ vysvětluje Jiří Blafka, sommeliér a ředitel Táborského festivalu vína.

U nás podle Blafky tradice investování teprve vzniká, proto občas bývá správné uskladnění problém. Speciální lednice, kde lahve nejčastěji končí, totiž vykazují různou kvalitu.

Kde zjistit víc www.liv-ex.com (londýnská burza vín)



www.wineinvestmentpartners.com (korunový fond investující do vína)



www.wineofczechrepublic.cz (vína z Česka)

Můžete zvolit variantu, že si necháte namontovat vinný sklep do vlastního domu nebo využijete nabídky specializovaných vinoték a u nich si pronajmete box. „V takovém případě získáte zvláštní certifikát, kterým prokážete kontrolované uskladnění vína. Tento dokument budete potřebovat v okamžiku, kdy se rozhodnete víno prodat dalšímu investorovi nebo koncovému spotřebiteli a proměnit výnos v reálné finance,“ říká Filip Jantač z Global Wines.

4 Komu a kdy prodat

Pokud se rozhodnete víno prodat, může být kupcem například hotel či luxusní restaurace. Je však dobré mít již předem vytvořenou síť odběratelů, aby nedošlo k tomu, že víno v jeho zralosti nebude komu prodat. Hodnota investice po určitém čase klesá. Lze se také obrátit na odborníky a s dostatečným předstihem prodej dohodnout.

Na růst ceny vína má vliv mnoho faktorů. „Mezi zásadní patří nízký počet konkrétních lahví na trhu a vysoká poptávka po něm. Vliv hraje i kvalita ročníku, hodnocení degustátorů nebo získaná významná ocenění. Běžné roční zhodnocení vína se pak pohybuje kolem 13 procent. V některých případech však může hodnota vína vzrůst i na 400 % jeho pořizovací ceny od nákupu v rámci en primeur,“ dodává Filip Jantač. Obecně lze říci, že nejvyšší ceny na trhu dosahuje investiční víno za 10 až 20 let. Doposud nejvyšší cena za víno byla zaplacena na aukci aukčního domu Christie ́s v roce 2013. Šlo o lahev Romanée-Conti, ročník 1978, za kterou kupec zaplatil 39 690 dolarů.