Investice: Vyhněte se známým chybám

1. Uvažujte v delším čase

Investoři mají krátkou paměť a často se soustředí jen na krátkodobé trendy, o kterých předpokládají, že potrvají věčně. Problém je v tom, že rostou-li akcie již třetí rok v řadě, považuje většina lidí za naprosto jasné, že je výhodné je nakupovat. Činí tak na úkor bezpečnějších investic, třeba do dluhopisů. V případě poklesu ceny akcií si tak zadělávají na problém.

2. Nekopírujte ostatní

Lidé často kopírují chování ostatních právě proto, že si myslí, že jiní mají více informací. Tato tendence zesiluje, když se určitým způsobem začne chovat více a více lidí. Typicky chybný příklad: všichni nakupují akcie, a tak se rozhodnete ke stejnému kroku. Pozor, tento „efekt souseda“ se často objevuje před propadem trhu.

3. Nepřerušujte investování

Přestat pravidelně investovat, když trhy padají, je dalším pochybením. Při klesající ceně akcií se totiž za stále stejnou částku nakoupí více kusů cenného papíru (akcií, podílových listů a podobně). Analogie je stejná jako třeba při poklesu cen potravin. Zlevní-li naše oblíbené sušené ovoce v čokoládě, jsme spokojeni, protože si ho můžeme za stejné peníze nakoupit větší množství. Až začne hodnota cenných papírů opět růst, bude investor, který nepřestal při poklesu pravidelně nakupovat cenné papíry, ve výhodě. Protože jich bude vlastnit víc (za stejné peníze jich pořídil větší množství), i jeho zisk se zvětší.

4. Neodbornost škodí, učte se

Člověk, který chce zisk a který se přitom nezajímá o investiční principy a zákonitosti finančního trhu, se sám staví do role sponzora ostatních. Smysluplně investovat je možné jenom se znalostmi, ale to právě někteří stále odmítají pochopit a raději se řídí radami známých či chováním sousedů. A nejde o to jen si přečíst nějaký článek na internetu či doporučení v novinách. Je třeba přemýšlet, porovnávat.

5. Nakupujte s rozmyslem

Kup levně a prodej draho – to je základní heslo každého, kdo se snaží aktivně řídit portfolio. Mnoho investorů však jedná přesně naopak. Kupují akcie, až když je přilákají palcové titulky o fenomenálních růstech, a tedy draho. Při nutném následujícím poklesu zpanikaří a vloží vše do dluhopisů. Nejprve prodají levně draze pořízené akcie a potom opět nakoupí draho, tentokrátdluhopisy.

6. Počítejte s výkyvy

Investoři vědí, že dluhopisy s dlouhou splatností, třeba na 5 let, přinášejí obyčejně vyšší výnos než dluhopisy krátkodobé (peněžní trh). Musí si však uvědomit, že dlouhodobé dluhopisy jsou citlivější na změny úrokových sazeb a výnosů a jejich investice může v průběhu trvání výrazněji kolísat.

7. Nerozhodujte jen dle výnosů

Představte si, že vám známý doporučí služby konkrétního finančního poradce, který mu v minulosti slušně zhodnotil peníze. Vy se podíváte na výsledky, zamyslíte se a běžíte pro kalkulačku přepočítat, kolik budete investovat a kolik vám to vynese. Bohužel, to je špatný postup. Podstatné je zapomenout na historické výsledky a důležité je spíše se zajímat, za jakých podmínek bylo zhodnocení dosaženo a jakou investiční strategií.

8. Nenechte se zahltit údaji

Informace je tím nejdůležitějším pro rozhodování, ale význam má i jejich správná interpretace. Pokud se někdo upne jen na sběr informací, přestává se často rozhodovat, protože má dojem, že je nedostatečně informován, a nechá si utéct nákupní příležitosti.

9. Zbavte se předsudků

Mysl investorů často zatemňují nejrůznější předsudky. Mezi ty nejvíc destruktivní patří třeba následující: pracuje-li investor v určitém oboru (například v lékařství), propadá přesvědčení, že má o tomto oboru lepší informace, a proto nakupuje pouze akcie z tohoto sektoru.

10. Dodržujte pravidla

Investor bývá často sám sobě největším nebezpečím. Eliminovat ho znamená dodržovat pravidla:

- nezkrátit dobu investování,

- nevzdávat pravidelné investování, když se pro něj rozhodl,

- neměnit strategii, udržet poměr akcií a dluhopisů.