Investiční alternativy: zlato, nemovitost

Do popředí se opět dostávají otázky o zlatu a jeho možném přínosu. Je zlato vhodným nástrojem pro uložení peněz? Dá se na zlatě zbohatnout?

I když v průběhu 12 měsíců rostla, z dlouhodobého hlediska není dnešní cena zlata okolo 350 dolarů za troyskou unci nijak oslnivá. Od února 2001, kdy byla s 256 dolary za unci na svém dvouletém minimu, činí nárůst celých 35 procent. Za uplynulý rok vzrostla přibližně o 12 procent.

Důvodem růstu ceny zlata v období červen 2002 až únor 2003 byly především politické krize a konflikty na Blízkém východě a v Iráku, kdy se investoři uchylovali k drahým kovům jako záruce zachování hodnoty svých peněz. Vliv však měl i tříletý pokles akciových trhů. Před vypuknutím války v Iráku byla cena na svém maximu a přesáhla o pár dolarů i hranici 380 dolarů za troyskou unci. Dalším faktorem cenového růstu, který se nejvíce projevuje v posledních třech čtyřech měsících, je klesající kurz dolaru.

Chcete si přečíst více o tom, zda lze na zlatě zbohatnout? Přečtěte si tento článek.

Kamil Bednář, analytik ze společnosti Colosseum, to potvrzuje: „Růst ceny zlata je kompenzován výrazným oslabením hodnoty amerického dolaru, ve kterém se cena zlata vyjadřuje. Zlato tak z velké části ve svém cenovém vývoji odráží vývoj americké měny. Růst zlata byl dále podporován nízkými úrokovými sazbami ve Spojených státech, nízkými výnosy z dluhopisů a také válečným konfliktem na Středním východě.“

Na další vývoj ceny žlutého kovu bude mít podle Bednáře významný vliv americký dolar a dále pak vývoj americké ekonomiky. Při jeho pozitivním průběhu lze očekávat odliv peněz od zlata směrem na akciový trh, a tím i pokles jeho ceny.

Další vhodná alternativa? Nemovitost

Kdo se před rokem rozhodoval, kam s penězi, nemusel si lámat hlavu a studovat výsledky burzy. Stačilo vzít peníze a koupit nemovitost. Ale ne jakoukoliv. Zhodnocení o dvacet či třicet procent se dočkaly jen některé z nich.

„Investice do bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví se v uplynulých dvanácti měsících velmi vyplatila,“ říká spolumajitel pražské realitní kanceláře Centa Petr Vosmík. „U bytů v Praze přinesla nárůst přibližně dvacet až pětadvacet procent. Také v dalších velkých atraktivních městech přesáhl meziroční růst cen bytů deset procent.“

Důvodů je několik: velmi výhodné podmínky hypoték, vysoká poptávka po bydlení v Praze a velkých městech. „Řada investorů využívala také blížící se vstup do EU jako marketingový tah, který měl urychlit rozhodování klientů o koupi bytu,“ vysvětluje Robert Tichý z realitní kanceláře B.I.R.T.

Má cenu spekulovat na růst cen nemovitostí i v budoucnu a investovat do nich?

Podle mínění Petra Vosmíka se zejména byty na panelových sídlištích a v méně zajímavých lokalitách dostaly do takových cenových výšek, že jejich hodnota už zřejmě dál neporoste a možná bude i mírně klesat. „V některých z těchto měst byly investice do bydlení tak vysoké, že se již poptávka s nabídkou vyrovnala,“ dodává Pavel Vorlíček z realitní kanceláře B.I.R.T. „Byty v dobrých čtvrtích nebo v nové kvalitní výstavbě cenově porostou i nadále, i když už asi jen v jednotkách procent za rok, tedy zdaleka ne tak rychle, jako v předchozích letech,“ míní Vosmík.