Investiční fondy: mračna se pomalu rozptylují

Dvě události z posledních dní alespoň částečně uhladily vrásky na čele akcionářů investičních fondů: valná hromada 1. IF Živnobanky a postoj Komise pro cenné papíry.

Poslední březnový týden přinesl poměrně optimistické zprávy pro akcionáře výše zmíněného investičního fondu (IF) a potažmo tak i pro akcionáře ostatních IF. Na mimořádné valné hromadě totiž vedení ŽB Trustu a právníci MUDr. Vokrouhleckého zřejmě našli společnou řeč. (Více o problémech při otevírání fondu jsme napsali zde). Trn v oku tohoto minoritního akcionáře, převod závazků investičního fondu na jeho podílníky, byl téměř odstraněn. Akcionáři fondu zrušili své předcházející rozhodnutí o přechodu závazku fondu na podílníky budoucího OPF a posvětili představenstvo, aby tyto závazky převedlo jiný subjekt (rozuměj na správcovskou investiční společnost). Ani tyto vstřícné kroky však pana Vokrouhleckého zřejmě nepřimějí ke stáhnutí žaloby, a tak lze především doufat, že přijatým usnesením valné hromady se stane alespoň bezpředmětnou.

Druhým pozitivním krokem, jehož jsme byli před pár dny svědky, bylo vyjádření Komise pro cenné papíry (KCP) ke zmiňovaným žalobám. Tyto žaloby, které brzdí otevírání fondů jsou podle KCP „neopodstatněné, neadekvátní a existuje podezření ze zneužívání práv menšinového akcionáře“. Komise je navíc rozhodně proti likvidaci fondů, která by podle ní mimo jiné znamenala násilné ukončení dlouhodobějších investic, především podílových fondů. Ve stanovisku se uvádí, že „zrovna v současné době většina fondů ztrácí v důsledku vývoje na trzích a znamenalo by to nejhorší okamžik pro likvidaci fondů, protože zůstatek by byl daleko nižší než před rokem“.

I přesto, že vyjádření KCP nejsou v tomto případě nikterak právně závazná, je jenom dobře, že bylo po tak dlouhé době konečně zveřejněno stanovisko významné autority na kapitálovém trhu. Ve spojení s dílčími dohodami, které byly mezi 1. IF Živnobanky a žalujícím akcionářem dosaženy se tak rýsuje reálná šance na uspokojivé vyústění celé situace. Otevírání 14 fondů s vlastním jměním převyšujícím 11 miliard Kč by se tak mohlo opět rozjet, aniž by muselo dojít k urychlené novelizaci zákona o investičních společnostech a fondech či nevýhodné likvidaci. A to je pro akcionáře dobrá zpráva.

Myslíte si, že se do konce příštího roku stihnou otevřít všechny investiční fondy? Koupili byste si v této chvíli akcie některého z těchto fondů?