Investiční fondy: pěkně živí nebožtíci

Ten, kdo by se domníval, že investiční fondy už jsou dávno pasé a že nemá smysl se jimi dále zabývat, se dopouští zásadní chyby. Současná mlha vznášející se nad investičními fondy (IF) by po svém rozplynutí mohla odhalit velice zajímavé výnosy plynoucí právě ze současného nákupů akcií IF.

Za vším hledejte MUDr. Vokrouhleckého

Ještě v listopadu loňského roku se zdálo, že otevírání investičních fondů nestojí v cestě téměř žádné překážky, a že tito „dinosauři“ kupónové privatizace v dohledné době zmizí ze stránek burzovních novin. Dokonce i takový kolos, jakým byl bezesporu RIF, se otevřel, a tak většina investorů (a investičních společností) žila v domnění, že IF se budou otevírat přesně podle naplánovaného harmonogramu. Jenže…

Přišel 6. prosinec a s ním projednávání žaloby minoritního akcionáře o neplatnosti rozhodnutí valné hromady Rentiérského IF ohledně jeho otevření. Jan Vokrouhlecký, který napadl (a s největší pravděpodobností se chystá napadnout) i otevření dalších fondů, vystupuje ostře proti ustanovení paragrafu 35j odst. 6 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve kterém je uvedeno: „Dnem výmazu z obchodního rejstříku se akcionáři zaniklého investičního fondu stávají podílníky otevřeného podílového fondu a majetek investičního fondu přechází na podílníky otevřeného podílového fondu a stává se jejich společným majetkem.“ MUDr. Vokrouhlecký z tohoto odstavce vyvozuje, že majetkem se rozumí aktiva i pasiva fondu a tudíž že na původní akcionáře fondu přecházejí i závazky fondu a napadá tak proces otevírání fondů pro jeho protiústavnost. Podobnou žalobu vedl dr. Vokrouhlecký v minulosti i proti RIFu, tu však soud zamítnul. Jelikož ale v České republice nemají precedenty téměř žádnou váhu, soudkyně Krajského obchodního soudu v Praze poslední žalobě vyhověla a otevírání Rentiérského IF bylo zastaveno.

Co bude dál?

Toto nečekané rozhodnutí soudu (proti kterému se fond pochopitelně odvolal) však vzbudilo mezi akcionáři zbylých IF paniku. Diskonty těchto fondů zcela zákonitě vzrostly (např. u Rentiérského IF z listopadových 16% na současných 19%). Oči všech se nyní upírají na rozhodnutí odvolacího soudu, které bude bezesporu klíčové pro další vývoj. Nicméně jediné, čeho mohou akcionáři Rentierského IF dosáhnout, je vrácení projednávání zpět k soudu nižší instance a celý proces se tak opět na dlouhou dobu zastaví a začne znovu z bodu nula. Investiční společnosti se snaží přijít na nová řešení, jak ze zablokované situace ven. Komise pro cenné papíry se chce ústy svého předsedy Jakuba postarat o hladkou přeměnu, ale zatím se ještě do ničeho nepustila. Jednou z možností je novelizace zmíněného zákona, k té však dosud nebyl podán žádný závazný podnět. Mezi další patří i likvidace fondu a výplata všech akcionářů, což by sice bylo hladké, nicméně poměrně nevýhodné řešení (nutnost zdanění finančních prostředků získaných likvidací). Nicméně v této oblasti panuje stále veliká nejistota a její rozptýlení je otázkou spíše měsíců než dnů.

Které fondy jsou atraktivní?

Když ne všechny, tak alespoň většina z nich. V případě, že by k zpětnému prodeji došlo ihned po odhadovaném otevření fondů (pro zjednodušení předpokládejme, že se hodnota čistého obchodního jmění nezmění), dosahovaly by absolutní výnosy výše 10-18%, což při přepočtu na anualizovaný základ znamená výnos okolo 30% p.a. (viz tabulka), a to, jak sami jistě uznáte, není k zahození. Dokonce i při ročním zpoždění otevírání by anualizovaný výnos dosáhl úrovně kolem 10%.

Vybrané české investiční fondy

Fond Kurs - 2.3. ČOJ - 2.3. Diskont Odkupní srážka(1) 1. IF Živnobanka 661 748,7 11,7% 2,0% Rentiérský IF 1060 1307,3 18,9% 6,0% IF Bohatství 1364 1716,8 20,5% 6,0% Křišťálový IF 1112 1395,2 20,3% 6,0% 1. P.I.F. 771 955,2 19,3% 6,0%

Fond Datum otevření dle IS (2) Datum otevření dle Wood&Co.(3) Výnos abs.(4) Výnos p.a.(5) 1. IF Živnobanka 1.4.2001 1.7.2001 11,0% 32,7% Rentiérský IF 1.4.2001 1.9.2001 15,9% 31,3% IF Bohatství 1.7.2001 1.9.2001 18,3% 36,0% Křišťálový IF 1.7.2001 1.9.2001 17,9% 35,3% 1. P.I.F. nebylo stanoveno 1.10.2001 16,4% 27,8%

- ohlášené a KCP schválené srážky, u P.I.F. a 1. IF Živnobanky očekávaná úroveň srážek- datum otevření ohlášené investiční společností- realistický (orientační) odhad otevření s ohledem na probíhající soudní spory o otevírání fondů (Wood & Company)- pokud by hodnota čistého obchodního jmění (ČOJ) zůstala beze změn- anualizovaný výnos do předpokládaného data prodeje (shodného s datem realistického odhadu otevření). I zde pro zjednodušení předpokládáme nulový růst hodnoty ČOJ.

Koupit či nekoupit?

Pro nákup svědčí vysoké diskonty, kvalitní struktura portfolia, možnost atraktivních výnosů a v neposlední řadě také vůle vyřešit potíže se žalobami, které byly na IF podány. Proti nákupu hovoří možnost významného pozdržení otevírání právě z titulu těchto žalob, resp. volba řešení, která by pro akcionáře nemusela být nejvýhodnější (likvidace). Domnívám se, že zdravý rozum nakonec zvítězí (jinak by se jednalo o zpochybnění celého procesu otevírání fondů v minulosti) a současní akcionáři investičních fondů tak budou moci realizovat zasloužené zisky.

Koupili byste si v současnosti akcie investičních fondů nebo byste své prostředky investovali někam jinam? Těšíme se na Vaše názory.