Investiční kluby - další past na důvěřivé?

O investičních klubech se toho u nás mnoho neví. Možná je to dáno tím, že chybí legislativa upravující činnost těchto klubů, možná je to nezájmem investorů o tuto formu investování. Pravdou je, že to není téma, které se běžně rozebírá a o kterém byste si každý týden přečetli v novinách. V každém případě ale taková možnost existuje a na trhu s investicemi si své místo postupně buduje.

Historie prvních investičních klubů sahá, jak jinak, do USA. Tam investiční kluby začaly vznikat už v polovině dvacátého století a právě tam v posledních letech probíhá jejich velký boom. Jako každá zajímavá myšlenka, i tato se rozšířila za hranice amerického kontinentu a také v Evropě se investičním klubům relativně daří, zejména ve Francii, Velké Británii, Irsku apod.

Co jsou to investiční kluby?

Podstata fungování investičních klubů je na první pohled jednoduchá a tyto kluby představují určitou alternativu ke kolektivnímu investování, jako jsou například podílové fondy, se kterými se nejčastěji porovnávají. Scházejí se v nich investoři, kteří na základě předem dohodnutých pravidel investují společné prostředky do různých instrumentů kapitálového trhu, nemovitostí apod. Investiční kluby se dělí podle různých kritérií. Může to být na základě zaměření na určitou komoditu, nebo instrument (komoditní, akciové, realitní), skupiny zakladatelů (dámský, manažerský, studentský), popřípadě místa vzniku (Pražský, Český,...).

Investiční kluby zpravidla fungují jako sdružení bez právní subjektivity, tzv. societas (§ 829 OZ) a jsou zakládány na určitou dobu. Sdružují 15 až 20 členů, kteří pravidelně měsíčně investují dohodnutou částku (1 500 - 3 000 Kč) na společný účet. Z těchto peněz se platí náklady na fungování klubu, popřípadě platby externistům a zbytek se investuje. Za výběr investičních možností jsou zodpovědní všichni členové klubu. Řízení a spravování prostředků je upraveno ve stanovách, určujících relativně přísná pravidla, které většinou sestaví nezaujatý právník (pokud tak tomu není, hrozí v nepředvídatelných situacích riziko nedorozumění a konfliktů). Zisky, nebo ztráty členů jsou zdaňovány jako u fyzických osob.

Členové si pak mohou rozdělit jednotlivé obecné i specifické funkce, na základě čeho jeden vykonává funkci pokladníka, další pracuje jako broker, jiný se zabývá investičními strategiemi. Tyto funkce mohou být na základě vzdělání jednotlivých členů buďto pevně dané, nebo se v nich společníci střídají. Členové klubu se pravidelně 1 - 2 x do měsíce setkávají na schůzkách, kde se hodnotí fungování klubu, schvaluje se investiční politika, popřípadě se volí jednotlivci do funkcí.

Pozor na zákony

Jak již bylo zmíněno, fungování investičních klubů u nás není legislativně upraveno, podobná situace je však i v jiných zemích, ve kterých investiční kluby vznikají. Podle vyjádření(KCP) přes neexistenci právní úpravy jejich činnost není výslovně zakázána. KCP však připomíná, že pokud by její členové poskytovali třetím osobám služby s výdělečným záměrem, musí získat příslušné podnikatelské oprávnění. Zde přichází v úvahu zejména některé investiční služby vyhrazené pouze(k tomu je nutné povolení Komise), nebo ostatní investiční služby (např. investiční poradenství, k němuž je nutné mít alespoň živnostenské oprávnění).

V opačném případě by se jednalo o přestupek, za který KCP může uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč, nebo v krajním případě o trestní čin neoprávněného podnikání. Vyjádření Komise tak zní, že správa majetku v rámci sdružení je přípustná, ale za podmínky, že v rámci ní nejsou úplatně poskytovány služby. KCP zároveň doporučuje, aby kluby spolupracovaly s obchodníky s cennými papíry, kteří by jim zprostředkovali přístup na trh, poskytli kvalifikované informace a vedli by jim také účty cenných papírů.

Každá legrace něco stojí

Jelikož investiční kluby ve své podstatě nesdružují odborníky na finanční trhy,

komodity, nebo nemovitosti, hrozí riziko, že neodbornou správou mohou o své prostředky velmi snadno přijít. Na trhu je proto možnost stát se členem organizací, které se zabývají právě poradenstvím poskytovaným investičním klubům. S tímto členstvím jsou však spojeny určité poplatky, které je nutné platit buďto jednorázově při vstupu do organizace, nebo pravidelně formou měsíční úhrady. Nejsou to samozřejmě poplatky zanedbatelné a je proto nutné, aby si potenciální investoři rozmysleli svou účast v těchto organizacích.

Za nemalou sumu totiž absolvujete drahá školení a budete mít přístup k analytickým nástrojům, investičním tipům a výukovým programům. Tohle všechno ale vyžaduje mít připojení k internetu, kde prakticky všechny tyto informace můžete mít zadarmo. Teoretické znalosti si zase můžete doplnit studiem literatury, za kterou určitě nezaplatíte sumy v řádech tisíců, popřípadě absolvováním bezplatných seminářů. Rozhodování o tom, kde svoje prostředky investujete je totiž vždy jen ve vašich rukou a to, jestli máte na investování talent, nebo nikoli, drahé školení určitě nezmění.

Jednou z takových možností u nás je stát se členem NAIC (Americká asociace investičních klubů), která vám za roční příspěvek 40 dolarů za klub a 14 dolarů za člena ročně zpřístupní všechny analytické nástroje, data, investiční tipy a výukové programy, kterými společnost disponuje.

Další společností, se kterou je spojena existence několika investičních klubů u nás, je Irská The Investment Club Network (TICN), založena v roce 1996 a sdružující 350

klubů ve 12 zemích. Ta dokonce slibuje dosažení 30% ročního zhodnocení. Ve skutečnosti však podle řebříčku uveřejňovaného na stránkách společnosti tuto podmínku splňuje jen velmi malé procento investičních klubů. Tato společnost se zaměřuje výhradně na investování na amerických akciových trzích. Každý člen klubu musí absolvovat seminář, za který zaplatí 12 - 15 tisíc Kč. Pravidelná měsíční investice člena klubu představuje sumu 2500 Kč a ročně zaplatí člen klubu necelých 95 dolarů třem společnostem, které se zabývají vypracováním zpráv pro fundamentální analýzu, poskytováním informací a kurzů a hodnocením společností, vzděláváním apod.

Mají u nás investiční kluby budoucnost?

Investiční kluby se vzhledem ke své rizikové povaze a k ochotě českých investorů riskovat a nést zodpovědnost za svá investiční rozhodnutí určitě masově nerozšíří. Dynamický investor schopen nést určité riziko a ochoten věnovat určitý nezbytný čas sledování trhů a vzdělávání by měl tuto možnost zvážit. Možnost investovat vyšší sumy peněz a lepší možnost rozložit riziko nabízí zajímavou možnost těm investorům, kteří chtějí mít své peníze pořád pod dohledem a nechtějí je svěřit do rukou podílových fondů. V žádném případě bych ale tuto formu investování neviděl jako přímého konkurenta, nebo náhradu podílových fondů, které jsou ve své podstatě zaměřeny na úplně jinou skupinu investorů.

Znáte nějaký investiční klub? Uvažujete o založení investičního klubu? Myslíte si, že mají u nás investiční kluby budoucnot? Těšíme se na vaše názory.