Investiční kluby – nový způsob investování?

Jak kluby fungují? Pravidla jsou velice jednoduchá a mohou být modifikována různými způsoby. Klub tvoří skupina 12 – 15 osob, které uzavřou dohodu o partnerství a rozdělí si obecné i specifické funkce. Existují jak kluby otevřené pro případné nové zájemce o členství tak i uzavřené skupiny investorů. Po vzoru obchodní společnosti se pravidla hlasování o investičních záměrech a dalších otázkách řídí velikostí podílu každého z nich. Většinou zde neexistuje tiché partnerství.

Některý z členů vede účetnictví, jiný pracuje jako broker, další se zabývá investičními strategiemi a edukativní činností a ostatní se věnují sledování existujících či zamýšlených investic, tedy akciových titulů. Pravidelné schůzky se konají většinou jednou měsíčně. V moderním světě informační společnosti pak okruh partnerů, z důvodu nutnosti vzájemné komunikace, není omezen pouze na okolí vašeho bydliště, nýbrž členové mohou být rozeseti po celém světě. Členové investičního klubu tedy vytvářejí sdružení, které však nemá právní subjektivitu. Zisky nebo ztráty pro daňové účely vykazuje každý z členů sám za sebe.

Pro úspěch celého projektu, kterým je dosažení nadprůměrného výnosu, je důležité vyvarovat se několika základních chyb, v jejichž důsledku upadá mnoho klubů hned v prvním roce života. Velmi podstatné je, aby všichni členové vyznávali stejnou investiční filosofii. V případě že někteří členové se zajímají o to jak „hrát na trhu“ spíše než o sofistikovaný, dlouhodobě orientovaný přístup, znamená to konflikt ohrožující akceschopnou funkci klubu. Doporučením může být prvotní ustanovení investiční strategie a následné disciplíny při jejím dodržování.

Herb Barnett, předseda NAIC, doporučuje pro první selekci investičních titulů nástroj zvaný NAIC's Stock Selection Guide. Každý z členů by měl disponovat kopií tohoto softwaru, aby měl přehled o aktuálním stavu portfolia. Dalším prubířským kamenem může být zvládnutí správného vedení záznamů o ziscích a ztrátách stejně tak jako o příspěvcích a podílech jednotlivých partnerů. NAIC nabízí kromě účetního softwaru šitého na míru pro klubové investování i účetní poradenství. Zajímají-li vás další informace o téměř 500 fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE . Speciálně na české fondy je zaměřena stránka: fondy.idnes.cz Většina neúspěšných klubů je odsouzena k zániku právě z důvodů neshody partnerů ohledně dělení zisků a pracovních povinností jednotlivých členů.

Zajímavostí jistě bude informace, že 42,9% klubů, které jsou členy NAIC (se zahrnutím šedesáti čtyř, jež existují více než 40 let), dlouhodobě překonává výnos indexu S&P 500, kteroužto laťku se leckdy nedaří překonat ani profesionálním portfolio manažerům. Některé z nich se staly široce známými jako například čistě ženský klub Beardstown Ladies, který dokonce vydává knihy a další materiály o investování. Z hlediska srovnání s profesionálními institucemi jako jsou investiční fondy lze přihlédnout k dlouhodobé studii agentury Standard&Poors (The first true measure of excelence in mutual funds), z níž vyplává, že maximálně deset procent fondů splňuje podmínky efektivního investování z hlediska odborného přístupu a výkonnosti. Výběr vhodného tedy vyžaduje sofistikovaný přístup investičního poradce.

Stát se členem investičního klubu skýtá asi tři hlavní výhody oproti investici do fondu. Nepotřebujete nijak dramaticky velké množství finančních prostředků, většina klubů nepožaduje vyšší úložky než 30 až 50 USD měsíčně (při aplikaci na naše podmínky by byly částky pravděpodobně nižší). Dalším aspektem, možná důležitějším pro začínajícího investora, je možnost získávat nové informace a vzdělávat se v oblasti akciových portfolio investic. A konečně, vyhnete se placení poplatků investiční společnosti, jež bývají okolo 1,5% hodnoty aktiv ročně. Podmínkou je samozřejmě odborné zázemí klubu.

V případě, že vás model investičního klubu inspiroval, nezbývá než popřát hodně úspěchů a šťastnou ruku při výběru partnerů a následně také ziskových investic.

Pokud se chcete o investičních klubech dozvědět další informace, navštivte některou z těchto adres:

Neznáte nějaký investiční klub v ČR? Zdá se vám výhodnější investovat přes investiční klub než přes podílový fond?