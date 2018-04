Legendární rybička se má čile k světu. Dnes je investicí

Kdy přesně tato kudlička rybička vznikla a kdo je jejím autorem, není přesně známo. Jisté ale je, že se stala legendou, která provází již několik generací.

„Je tomu zhruba sto let, kdy se pravděpodobně narodila v dílně Jana Maixnera, tehdejšího výrobce břitev, jež měl ve znaku rybu. Nejspíš vznikla jako 'fuška' jednoho z jeho zaměstnanců. Tvar měl úspěch, a když byla tato firma sloučena a převzata obchodníkem Ignazem Röslerem, dostala se rybička do prvních katalogů. Nejstarší katalog s rybičkou, kterým disponujeme, je přibližně 80 let starý,“ říká obchodní ředitel Mikovu Mikulášovice Ladislav Bezděk.

V Mikulášovicích se nožík vyráběl už za socialismu. „Ale jak tomu tehdy bylo, část výroby se vždy směrovala na Slovensko. To byl důvod, proč se nějakou dobu vyráběla i ve slovenském závodě Sandrik, jenž byl podřízený tomu z Mikulášovic. Rybičky byly stejné, jen se mohlo lišit značení na čepelích,“ přibližuje. Stejná byla i cena.

„Z dostupných materiálů začínala cena rybičky na 1 koruně a 40 haléřích. Většina pamětníků nás na výstavách svorně přesvědčuje, že ji kupovali za jednu korunu. Upřímně, když jsem si ji jako kluk kupoval, nepamatuji se, kolik jsem za ni dával. Možná to bylo tím, že jsem ji většinou neplatil, ale platili ji rodiče,“ vzpomíná Bezděk.

Rybička již není jen obyčejná

Současná rybička se vyrábí v Mikově dosud, ale není už jen obyčejná, stala se i zlatou rybkou. „Pozlacenou verzi jsme udělali z legrace jako dárek pro majitele naší firmy. Měla úspěch a dostala se do standardní nabídky,“ říká Bezděk. I další verze z ušlechtilých kovů mají úspěch a odtud byl už jen krok k dalšímu tak trochu bláznivému nápadu. Vyrobit rybičku, do které budou lidé ochotni investovat rovných 169 400 korun.

A vznikl vskutku trofejní kousek. Střenka je z masivního 18karátového zlata, čepelka s damascenské oceli s nezaměnitelnou kresbou a očko rybky jiskří vybroušeným českým granátem. „Investiční rybička byla takovou naší recesí z recese, sranda z ekonomické krize, kdy jsme zareagovali na to, že lidi místo do banky investují peníze do zlata. Vyrobili jsme prvních deset kusů a rybička i šílený nápad se líbí. Šest z nich už má svého majitele,“ přibližuje Ladislav Bezděk.

Vyráží na cestu kolem světa

Sláva kudličky rybičky tak neuvadá, naopak. Zatímco donedávna byla spíše česko-slovenskou srdeční záležitostí, nyní o ni mají zájem i v cizině, například v USA. A ostře si razí cestu dál. Náš nejslavnější zavírací nožík totiž vyráží letos v září na cestu kolem světa, bere ho s sebou Ladislav Bezděk, aby si splnil svůj životní sen.

„Cestu jsem plánoval strašně dlouho a nyní uzrál čas. A protože jsem vlastenec, nemohu cestu absolvovat bez tohoto českého klenotu. České výrobky budou tvořit většinu našeho vybavení a cesta jako taková bude zaměřena na ukázku toho, že Češi stále umí a že bychom měli být více patrioti,“ uzavírá Bezděk.

