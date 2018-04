Investiční portfolio - vyplatí se?

Jelikož nás už od rozhodnutí investovat nikdo neodradí, můžeme se do sestavování našeho portfolia pustit. Není však rozumné vrhat se do toho „po hlavě“, protože v konečném důsledku by se mohlo stát, že místo zisku a radosti skončí naše investice smutkem z velkých ztrát.

Finanční situace

Rozhodnutí investovat je jedna věc, ale naše finanční situace je věc druhá. Je dobré si stanovit, kolik prostředků jsme ochotni investovat, ovšem mnohem důležitější je ujasnit si, jakou sumu můžeme jednorázově oželet a případně kolik korun můžeme v závislosti na našich příjmech a výdajích odkládat pravidelně.

V podstatě by se dalo říct, že čím vyšší jsou příjmy investora, tím více prostředků může investovat do rizikovějších a tím i potenciálně výnosnějších instrumentů. Lidé s nižšími příjmy by měli větší část peněz držet v nerizikových aktivech, u kterých je riziko krátkodobé ztráty velmi nízké. Je také velký rozdíl v tom, jestli se spokojíme s nízkým, ale stabilním výnosem, nebo chceme hodně vydělávat a jsme ochotni kvůli tomu riskovat.

Dalším krokem při vytváření portfolia je určení si investiční strategie. Ta má vliv na složení budoucího portfolia z hlediska rizika, výnosů a hlavně investičního horizontu. Doba, po kterou plánujeme s penězi nepracovat a držet je ve fondech, hodně ovlivňuje další parametry.

Čím déle peníze nebudeme potřebovat, tím rizikovější investici můžeme upřednostnit. Vyšší riziko jednotlivých fondů totiž souvisí s možností krátkodobých ztrát, které se však v delším období „smazávají“. Pokud zvažujeme použít peníze v dohledné době a investiční horizont je tudíž kratší, je rozumnější upřednostnit méně rizikové instrumenty, které ani v krátké době nevykazují výrazné výkyvy výkonnosti.

Bez diverzifikace ani krok

Žádný investor by však, i přes své preference a sdílnost k riziku, neměl všechny prostředky ukládat jen do jednoho typu fondů, nebo jednoho typu jiného cenného

Jistota a vysoký výnos? Opatrnosti není nikdy dost! Více se dočtete ZDE

papíru. Diverzifikace je velmi důležitá. Díky ní sice nevyděláte tolik, jako ty nejvýnosnější akcie, nebo fondy, do kterých budete investovat výhradně. Na druhé straně ale omezíte vaše případné ztráty. I když už samotná investice do jednoho podílového fondu znamená určitou formu rozdělování rizika, je dobré mít v portfoliu více fondů různého zaměření. Podle vaší míry akceptace rizika pak rozhodnete, jestli bude většina prostředků v akciích, dluhopisech, nebo nástrojích peněžního trhu.

Posledním krokem při vytváření portfolia je jeho pravidelná údržba. Při sestavování portfolia fondů je důležité dbát kromě všech zmiňovaných vlastností také na vstupní poplatky, manažerské poplatky, popřípadě jiné druhy poplatků, které v konečném důsledku snižují výkonnost vámi vybraných fondů.

I když máte vybráno několik fondů, je rozumné si vybrat jednu, maximálně dvě investiční společnosti. To může být výhodné tehdy, když se rozhodneme v rámci údržby a případné změny preferencí přeskupovat naše prostředky mezi jednotlivými fondy. Poplatky účtované při přechodu z jednoho fondu do druhého v rámci jedné společnosti jsou totiž mnohem nižší, než při vstupu do fondu jiné společnosti.