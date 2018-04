Investiční prognózy z loňského roku: jeden omyl vedle druhého

Vzhledem k tomu, že většina brokerských a analytických firem vydává svá doporučení na dobu kolem jednoho roku (v průběhu roku by se měla cena dostat na hodnoty předpověděné v doporučení), vybrali jsme právě toto období. Loni v březnu už byla navíc situace na trzích dosti komplikovaná a stále častěji se začala zmiňovat dlouhodobější krize. To ale nic nemění na tom, že doporučení se, mírně řečeno, s realitou neshodují.

AAA Auto - past na drobné investory?

Společnost AAA Auto vstoupila na burzu před rokem a půl a je ukázkovým příkladem neúspěšné emise. Prakticky od začátku obchodování se propadá nejenom cena, objemy a zájem investorů, ale také cílové ceny u doporučení. Ty byly ze začátku relativně optimistické, i když rozdíl v cílové ceně mezi dvěma společnostmi, které analyticky AAA Auto pokrývaly, byl 34,5 procenta (2 eura a 2,69 eur). Asi i to mohlo být varováním pro investory, že něco není v pořádku. To samé platí v případě nízkého zájmu o akcie.

U "áček" byl trochu problém s tím, že investoři podle všeho už při emisi akcií skutečně neměli validní informace o hospodaření společnosti, která krátce po uvedení začala reportovat ve svém hospodaření výrazné ztráty. Některé společnosti pak poněkud podcenily budoucí vývoj a zejména vliv nepříznivého obrazu společnosti v očích lidí. Dobré výsledky, které do té doby ještě mohly udržet cenu i objemy zobchodovaných akcií na vcelku zajímavých hodnotách, byly pryč a pokles akcií byl pouze otázkou času.

Podobnou setrvačnost však můžeme najít u většiny akciových titulů, u nichž si autoři doporučení nechtěli, nebo nebyli schopni uvědomit vážnost situace a svá doporučení poněkud přestřelili.

Investice do televize také padá...

Dalším titulem je CME neboli CETV, společnost, která provozuje komerční televizní stanice v regionu střední a východní Evropy. U této společnosti to brokeři měli při vytváření doporučení opět poněkud těžké, protože se jí poměrně dařilo. Většina doporučení proto zněla koupit nebo držet a cílová cena se pohybovala kolem hodnoty 1 600 až 2 000 korun za akcii (začátkem března byla cena kolem 1 600 korun).

Cena akcie se v březnu začala propadávat, nicméně většina analytiků titulu věřila, po pádu se objevila nová doporučení kupovat a titul byl považován za černého koně. Cena akcie se sice do začátku května ještě dostala nad 1 750 korun, to ale bylo z její strany vše. Zde se však potvrdilo, že nejlepší doporučení dostávají akcie na svém vrcholu. I CME dostalo na začátku května několik doporučení kupovat s cílovou cenou od 1 900 do 2 350 korun. První doporučení pod 1 000 korun se objevilo po výsledcích na konci října, kdy byla cena akcie pod pěti sty korunami. Propad za rok: 91 %.

ČEZ poklesl jen z půli

Dalším na řadě je energetický gigant ČEZ, který rovněž za rok ztratil, i když ne tak mnoho jako největší oběti krize (za rok -50 procent). Společnost je pořád favoritem mnoha investorů a za ceny kolem 600 korun je považována za velmi levný titul.

Před rokem (cena kolem 1 230 korun) se doporučení na titul pohybovaly vesměs v rovině koupit a cílovka se pohybovala na hodnotách od 1 250 Kč až po 1 670 Kč. Tu první metu nakonec společnost překonala, v červenci se dostala až na 1 350 korun, (vrchol na 1 368 Kč) pak už ale také ČEZ podlehl hromadným výprodejům na trzích. U tohoto titulu se celkem dobře strefili analytici Goldman Sachs, kteří koncem srpna radili prodat s cílovkou 1 230 korun. Pak už šla akcie jen dolů.

Banky doplatily na své neschopné kolegy v zahraničí

Jedním z nejpostiženějších sektorů jsou finance, na čele s rakouskou Erste Bank. Avšak podobně, jako tomu bylo u developerů, i bankovní tituly se díky podcenění situace těšily velkému zájmu analytiků. Začátkem března se titul pohyboval na svých prvních minimech pod cenou tisíc korun za akcii a doporučení velela kupovat, i když cílové ceny (toho času kolem 1 200 korun) se s poklesem ceny akcie snižovaly ve velkém.

Je pravda, že titul se této metě přiblížil koncem dubna, pak už je to ale ohraná písnička. S rostoucí cenou pak rostly také cílovky až k 1 500 korunám za akcii, přičemž varovný signál ve formě pádu Bear Stearns už museli vstřebat všichni. Dnes se cena akcie pohybuje kolem 200 korun (za rok -78 %, oproti doporučením dokonce -86 %)

Následuje další banka, pro změnu Komerční. Ta si připsala první výrazný propad už koncem ledna a koncem února, po jejím opětovném nárůstu na hladiny kolem 4 000 korun také začali někteří brokeři snižovat její doporučení. Cílová cena se však stále pohybovala někdy mezi 4 200 a 4 500 korunami, extrémem bylo 5 000 korun z poloviny března.

Další upgrady doporučení se začaly množit v květnu a červnu, kdy titul skutečně atakoval svá maxima kolem 4 500 korun a cílovky se začaly přehupovat přes 4 700 korun. Dnes je cena oproti minulému roku o 60 % níž než před rokem, což sice není oproti některým ostatním titulům až tak špatné, ale například oproti některým doporučením ztrácí dvě třetiny hodnoty.

Developeři pod tlakem... v druhé linii Orco

Dalším titulem, kde to analytikům nevyšlo prakticky vůbec, je druhý developer, Orco Property Group. Akcie společnosti začaly svůj dlouhý a výrazný pokles už v polovině roku 2007, začátkem roku, v únoru 2008 však titulu věřila většina analytiků právě díky zajímavé ceně akcie (kolem 1 700 korun).

Nejhorší doporučení bylo neutral s cílovkou 1 870 korun, většina doporučení zněla "koupit" s cílovými cenami poněkud výše. Společnost přitom koncem února začala dávat najevo, že s likviditou to u ní nebude úplně růžové a problémy se daly očekávat. První cílovka pod 1 700 korun (ale doporučení koupit) se objevila v červnu, kdy cena nezadržitelně klesala pod hranici tisíci korun za akcii. Dnes je akcie pod 100 korunami, to jest pokles jen za poslední rok o 94 procent, oproti optimistickým doporučením dokonce o 97 procent.

Kuřáků ubývá, zisky klesají...



Titulem s jedním z nejmenších poklesů na BCPP je tabákový koncern Philip Morris, který však většinu své hodnoty ztratil kvůli neustále klesajícím ziskům už v průběhu let 2006 a 2007. Na hodnotě kolem 7 000 korun za akcii ze začátku roku 2008 však už byl titul považován za dobrou akcii (i kvůli stále vysoké dividendě) a analytici věřili v jeho návrat k devíti až deseti tisícům za akcii.

Snižování cílovek pod osm tisíc se začalo množit až v dubnu, ale titul nakonec do července klesl až na 3 900 korun. Nazpět nad 7 000 se akcie dostala ještě koncem roku, dnes se ale opět obchoduje pod šesti tisícovkami (za rok pouhých -20 %, oproti doporučením -40 %).

Telefonovat budeme i v krizi

Jedním z nejoblíbenějších akcií na burze je Telefónica O2, která je mezi favority u mnoha investorů i analytiků a je stále považována za jeden z titulů, které mohou být pro investory investičně zajímavé. I u ní ale medvědí trend s menšími či většími korekcemi trvá prakticky od jara 2007.

Na přelomu února a března (cena kolem 510 a 520 korun) ji analytici i díky dobrým výsledkům věřili a očekávali růst až k sedmi stovkám. Bohužel, těsně před dividendou se titul začal trochu překvapivě propadat a v průběhu několika dní (i s odpočítáním dividendy) klesl o více než 100 korun pod 400 korun, kde se obchoduje i dnes (propad za rok -25 %, oproti doporučením -40 %).

Pojišťovny se svezly se sentimentem

Pojišťovací společnost VIG vstupovala na BCPP na ceně 1 407 korun, doporučení se pohybovala v rozmezí od 1 500 do 1 900 korun za akcii. Načasování bohužel nebylo ideální, i když nešlo o typické IPO. Titul doplatil na špatnou náladu na trzích a velmi špatný sentiment u finančních titulů, takže prakticky od uvedení na burzu klesal a nedostal se ani na 1 500 korun.

Cílovky v březnu, kdy se akcie obchodovala za 1 300 korun, začaly klesat pod 1 500 korun, bohužel, s pěti sty korunami po roce nepočítal nikdo (za rok -63 %, oproti doporučením -70 %).

Zentivu zachránil boj o převzetí

Posledním titulem v našem dnešním výčtu je farmaceutická Zentiva, která snad jediná splnila očekávání analytiků a za poslední rok dokonce posílila téměř o čtvrtinu. Kromě toho, že před rokem byla Zentiva skutečně na svém minimu (i když právě to si mysleli analytici také o většině dalších titulů), k růstu jí výrazně pomohla přetahovaná mezi PPF a Sanofi Aventis o to, komu se podaří nabídnout větší cenu k odkupu akcií.

Ta se nakonec dostala až na 1 150 korun a investoři prakticky až do konce platnosti nabídky nemuseli přemýšlet o tom, kam až titul klesne. Trochu komické je, že právě u tohoto titulu zněla před rokem většina doporučení prodat s cílovkou na 850 korunách. Takže ani zde se investorům velmi nevyplatilo poslouchat rady odborníků na slovo vzatých.

Pokud bych měl odpovědět na otázku, jestli se dnes dá věřit investičním doporučením, jednoznačná odpověď zní, že se jim věřit nedá. A s povinným dodatkem – nikdy. Ani před rokem, ani dnes. Pokud nevíte, kam investovat, resp. si sami neumíte vytvořit akciové portfolio, které vám bude vyhovovat, raději to nedělejte vůbec.

