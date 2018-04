Investiční soutěž o Porsche asi opět ovládnou ženy

Porsche stále láká investory, o čemž svědčí i stále rostoucí počet přihlášených účastníků. I po měsíci fungování soutěže (včetně dvou týdnů zkušebního provozu) se denně přihlásí kolem tisícovky nových účastníků. Na rozdíl od prvního ostrého týdne se tentokrát hlásilo stále více žen a poměr soutěžících se ustálil na 66 ke 34 ve prospěch mužů.

Další motivací pro zástupkyně něžného pohlaví by mohla být informace, že soutěžící Pavla byla dokonce prvním investorem, který pokořil hranici zhodnocení 1000 % a druhý týden zakončila na celkovém prvním místě. Nicméně na notebook za nejlepší týdenní výkon to nakonec nestačilo. Druhý notebook si totiž vybojoval s týdenním zhodnocením přes 934 % pan Martin ze Všetat.

Pro všechny, kterým úvod do soutěže nevyšel podle jejich představ a dostali se do mínusu, je dobrou zprávou skutečnost, že po prvním týdnu byl pan Martin až na místě číslo 12 483 se zhodnocením -33,13 %. Koncem týdne se tak dostal na celkové čtvrté místo.

Pomalu ale jistě se nám také rozšiřuje počet ztrátových obchodníků a do konce týdne jejich počet narostl na 7141. Nejvyšší ztráta se v průběhu druhého týdně vyšplhala do neuvěřitelné výše –1224,8 %. Přes 100 % ve ztrátě je zatím 106 soutěžících, což je oproti 427 soutěžícím se ziskem přesahujícím 100 % ještě celkem „dobré“ číslo. Bezmála tisícovka investorů se pak dostala přes 50 % do plusu.

Noví rekordmani se objevili i mezi nejaktivnějšími obchodníky. V pondělí 22.10. zrealizoval pan Robert z Valašského Meziříčí 303 obchodů. Skutečně úctyhodný výkon. V oblíbenosti instrumentů stále vede ropa a měnový pár EUR/USD, nejmenší zájem je o japonský index Nikkei 225.