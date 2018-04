Investiční soutěž o Porsche vyhrála žena

Paní Zuzana se držela na předních příčkách statistik od samého začátku soutěže a za svůj výkon získává po zásluze hlavní cenu soutěže, kterou je luxusní automobil Porsche Cayman.

A jak se dá během čtyř týdnů znásobit virtuální vklad více než čtyřicetinásobně? Paní Zuzaně se to povedlo díky četným obchodům s měnovým párem EUR/USD. Během celé soutěže totiž provedla celkem 502 obchodů, z nichž bylo pouze 109 ztrátových, přičemž jen pouhých 20 obchodů bylo uskutečněno na jiném finančním instrumentu, než byl právě měnový pár EUR/USD.

Obchodní strategie vítězky soutěže přitom byla od začátku velmi agresivní, což je však pravděpodobně jediný způsob, jak v konkurenci více než 50 tisíc soutěžících skutečně uspět.

Již od samého začátku proto obchodovala ve velmi krátkých (několikaminutových) intervalech, kdy spekulovala na malé kurzové výkyvy, které násobila vysokými objemy obchodních transakcí. Častokrát se tak spokojila se změnou kurzu v řádech setiny centu, které však v obchodech mnohdy až s 50 loty nabízely prostor pro velmi zajímavé zisky.

Tuto strategii paní Zuzana uplatňovala od samého začátku soutěže a právě díky ní dokázala během tří týdnů více než zdvacetinásobit velikost svého účtu. V posledním soutěžním týdnu však přišla změna, když paní Zuzana otevřela tři dlouhodobé pozice, které držela po nezvykle dlouhou dobu sedmi dnů. V těch začala spekulovat na to, že by dolar mohl znovu posílit poté, co si sáhnul až na své čtrnáctiměsíční minimum na ceně 1,50 EUR/USD.

A odhad měla skutečně výtečný. Negativní zprávy z americké ekonomiky v minulém týdnu dokázaly zatřást s akciovými indexy, které korigovaly své tučné zisky ze začátku října. To se projevilo i na devizovém trhu, kde se obchodníci začali znovu uchylovat k bezpečnější americké měně, která zpevnila během první poloviny minulého týdne až k ceně 1,4690 EUR/USD. Paní Zuzana své tři pozice uzavřela téměř dokonale na ceně 1,4717 EUR/USD, což ji přineslo zisk ve výši 153 tisíc EUR, kterým si zajistila pohodlný náskok, jehož překonání již bylo nad síly ostatních soutěžících.

Společně s paní Zuzanou však o zajímavé ceny hráli v minulém týdnu také ostatní soutěžící. Stejně jako v prvních třech týdnech, také v posledním týdnu bylo možno získat mobilní telekomunikátor HTC Touch Diamond2, který připadnul vždy nejlepšímu muži a ženě z Česka i Slovenska, kteří dokázali v týdnu dosáhnout nejvyššího zhodnocení zůstatku na svém účtu.

Čtyři telekomunikátory si tak mezi sebe rozdělí pan Jakub Rusnok a paní Martina Kurnstová z České republiky, kteří v týdnu dosáhli zhodnocení 1 561 % a 736 %. Ze Slovenska pak se zhodnocením 1 024 % a 651 % vyhrávají týdenní cenu pan František Galbavý a paní Lydia Rejdová.

Minulý týden byl přitom pro soutěžící v X-Trade Brokers Cup jednoznačně nejtěžším. Situace na trzích se totiž rapidně změnila. Výprodej na akciových trzích, doprovázený sílícím dolarem, dostal pod prodejní tlak také většinu cen komodit, a protože velká většina zadaných pokynů byla i v minulém týdnu nákupního typu (BUY), soutěžící museli vstřebat doposud nejvyšší kumulativní ztráty ze všech čtyř týdnů. Těmi nejztrátovějšími instrumenty se přitom staly měnový pár EUR/USD, následovaný cukrem, zlatem a celou řadou akciových indexů a jednotlivých akcií.

Završení soutěže X-Trade Brokers Cup proběhne na závěrečném galavečeru v Praze dne 26. listopadu, kde budou předány všechny ceny vítězům. Zájemcům o problematiku investování nabízí společnost X-Trade Brokers Cup nadále možnost založení demoúčtu, společně s možností účasti na bezplatných seminářích po celé České republice. Na těch budou zájemci podrobně seznámeni s problematikou technické a fundamentální analýzy, psychologie obchodování a money managementu, které jim mohou pomoci ve formování vlastí obchodní strategie.